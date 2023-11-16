Таких сразу пять: у этих знаков Зодиака станет лучше с деньгами до конца месяца

Некоторым придется поработать, на других же деньги могут свалиться будто бы с неба

Ноябрь в 2023 году для многих ознаменуется тяготами, проблемами и неудачами, однако сразу пять знаков Зодиака в этом месяце наоборот смогут улучшить свое финансовое положение.

Речь идет про такие знаки как Овен, Телец, Дева, Стрелец и Рыбы. Об этом говорит гороскоп Таро, составленный на работу и финансы на ноябрь месяц.

Овнам выпала Королева пентаклей

Это одна из самых благоприятных карт в финансовых раскладах, которая говорит, что в ноябре Вы будете разумно распоряжаться своими финансами, что позволит улучшить материальное положение, сделать выгодные вложения, достигнуть процветания. Также вскоре Вы можете позволить себе что-то, что раньше считали роскошью.

Тельцам выпал Иерофант

Играйте по правилам и продолжайте прилагать усилия на работе, и все будет хорошо. Однако не забывайте, что не деньги сейчас главное. Если Вы задумывались о продолжении учебы, то Вам однозначно стоит это сделать.

Девам выпала Шестерка кубков

В этом положении карта обещает благополучие и стабильность, — проблемы удастся разрулить, и пусть больших доходов не предвидится, Вам будет спокойно и уютно.

Стрельцам выпал Король пентаклей

Этот король обещает финансовую стабильность, уверенность, выгодные сделки, выигрыши, получение наследства. Однако учитывайте, что к успеху Вас приведет только честный труд.

Рыбам выпала Четверка пентаклей

Это карта финансовой стабильности, накоплений и способности крепко держаться за своё. С деньгами у Вас все будет неплохо (хотя, конечно, будет хотеться, чтобы было еще лучше).

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца года по картам Таро.