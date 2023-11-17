Гороскоп Таро на неделю: Тельцов ждет свет в конце тоннеля, а Скорпионов, - тоска

Рассказываем, что ждет все знаки в ближайшее время

Четвертая неделя ноября в 2023 году у многих пройдет за решением проблем, в тоске и плохом настроении, но для некоторых это время наоборот будет очень плодотворным и интересным.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе для всех знаков Зодиака на неделю с 20 по 26 ноября 2023 года включительно.

Вот какие карты выпали на эту неделю:

Овен — перевернутая Четверка пентаклей

Вы можете потерять контроль над ситуацией, а деньги могут просто "вытечь сквозь пальцы". Такое может случиться из-за Вашей беспечности, будьте осторожны.

Телец — перевернутая Луна

В обычном положении эта карта обещает мало хорошего, однако в перевернутом виде прогнозирует, что появится проблеск в конце туннеля, наступят положительные перемены, а искренняя любовь и забота победят самообман и смятение.

Близнецы — перевернутый Туз кубков

Судьбоносные встречи и блага отсрочиваются, а Ваши надежды и ожидания пока не оправдаются. Карта предупреждает, что в ближайшее время Вас ждет апатия, раздражительность и перепады настроения.

Рак — Двойка мечей

Эта карта советует отгородиться на время от окружающего мира, — есть риск, что Вас попытаются вовлечь в конфликты, или Вы сделаете ошибку в принятии решений.

Лев — Двойка жезлов

Это — Владыка доминиона, который имеет на вооружении прошлые достижения, и вместе с ними задумывает новое предприятие, которое имеет все шансы на успех. Но избегайте слишком скоропалительных решений, это может выйти вам боком.

Дева — Тройка пентаклей

В ближайшую неделю у Вас может хорошо идти работа и профессиональный рост, может прийти признание или случиться повышение. Может выпасть возможность отойти от рутинных пережитков прошлого и выйти на новый уровень.

Весы — перевернутый Отшельник

Эта карта указывает на то, что в ближайшее время кто-то или что-то может тревожить Ваш покой, Вы будете склонны спорить со всем миром и зря игнорировать чужую помощь.

Скорпион — Четверка кубков

На неделе Вы будете несколько отрешены от мира и благ, которые он предлагает. Может накатить тоска, — немножко можно погрустить, но не пропустите, замкнувшись в себе, блага и возможности, которые Вам предлагает вселенная.

Стрелец — перевернутая Королева пентаклей

Ближайшая неделя у Вас может быть неприятной. Могут начаться проблемы или ссоры, сорваться планы, пропасть желание развиваться или что-либо делать. Карты Таро советуют Вам прислушиваться к сердцу и быть более открытыми.

Козерог — перевернутая Тройка мечей

В прямом положении карта предупреждает о драме и серьезных разочарованиях, но в перевернутом виде говорит, что удар будет не таким уж и сильным, — возможно, случится что-то плохое, к чему Вы были готовы, или что не так уж важно для Вас. В любом случае, Вы переживете это без серьезных последствий.

Водолей — Звезда

В ближайшее время Вам как никогда легко будет реализовать Ваши мечты и таланты. Вы будете "в ресурсе" для самореализации. Даже если никогда раньше не пробовали, — займитесь медитацией. Это может помочь Вам открыть внутренние таланты или найти выход из сложной ситуации.

Рыбы — перевернутая Восьмерка жезлов

В этом положении карта указывает на то, что Вы возможно слишком много на себя взвалили и гоните вперед паровоза, — стоит замедлиться, иначе навредите как себе, так и своим отношениям с окружающими.