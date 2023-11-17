Последнее осеннее полнолуние: что можно и нельзя делать 27 ноября

Астрологи дали свои рекомендации знакам Зодиака

Ближайшее полнолуние ожидается 27 ноября в 11:16 по Киевскому времени. Полной Луна будет казаться как за несколько дней до даты самого полнолуния, так и после. Последнее полнолуние украинцы наблюдали в конце октября.

Бобровая Луна – это одно из названий полнолуния в ноябре, сообщает Star Walk. По традиции такие имена для Луны придумывают со времен индейских племен: именно они обращали внимание на особенности того или иного месяца и исходя из этого давали им названия.

Почему именно Бобровая?

В ноябре бобры готовятся к холодам: занимаются постройкой плотин и запасают еду в своих жилищах. Вероятней всего, именно поэтому полнолуние получило именно такое название. Однако есть и другая трактовка: в этот месяц охотники традиционно ставят капканы на бобра, чтобы добывать мех.

Что можно и нельзя делать в Бобровое полнолуние?

Можно разнообразно участвовать в образовании: как учиться самому, так и обучать, давать лекции, проводить презентации, участвовать в курсах, экзаменах, конкурсах. Также рекомендуются новые знакомства, флирт, влюбленности.

Нельзя заниматься монотонной скучной работой, которая требует многих усилий и концентрации. Не стоит проявляться слишком много дисциплины, организации и внимания. Кроме того, не очень уместными будут обсуждения серьезных, важных и конфликтных тем, которые могут вызвать раздражение, недовольство и агрессию.

Как повлияет Бобровая Луна на знаки Зодиака?

Овен

Овнам следует уделить время себе и найти время для отдыха, так как этот день принесет массу ответственных поручений и задач. В этот период большое значение будут иметь гармония и равновесие.

Телец

У Тельцов могут проявиться колебания в финансах, поэтому им лучше заняться планами относительно своих расходов и пересмотреть отношение к деньгам.

Близнецы

Для Близнецов Бобровая Луна послужит идеальным поводом обратить внимание на свои эмоции и несколько замедлиться. Стоит провести больше времени в приятной компании, чтобы отдохнуть и избавиться от напряжения.

Рак

С Раками ситуация фактически такая же: стоит сделать перерыв и отдохнуть от суеты.

Лев

Львы, наоборот, почувствуют прилив сил, а потому им рекомендуется общаться и посещать друзей.

Дева

Девы будут сосредоточены на важных задачах и целях. Однако не стоит и головой уходить в работу, потому что есть опасность выгорания.

Весы

Весы должны будут определиться со своими физическими и духовными пределами. Здесь важно следовать интуиции с хранить хладнокровие.

Скорпион

Скорпионы смогут разобрать ворох накопившихся проблем, а также отпустить все нездоровое в своей жизни: от привычек до отношений.

Козерог

Козерогам советуют заняться самоопределений, когда можно обучиться различным навыкам и приобрести новые хобби.

Водолей

Водолеи должны быть несколько активнее в это время, поскольку есть вероятность завести новые отношения или найти хороших друзей.

Рыбы

Рыбы должны научиться балансировать: чтобы работа и личная жизнь были в гармонии.

Стрелец

У Стрельцов же могут произойти изменения в отношениях, а также возможно получение новых результатов в деловой сфере.

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