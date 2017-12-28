Гороскоп на сегодня, 28 декабря 2017: все знаки зодиака

Гороскоп на 28 декабря 2017 - Овен

Наиболее благоприятный день для разного рода важных начинаний. Можете смело продвигать свои предложения, они обязательно найдут отклик и будут приняты. День хорош для укрепления родственных отношений.

Гороскоп на 28 декабря 2017 - Телец

У Тельцов улучшается самочувствие, повышаются настроение, физическая и эмоциональная активность. Человек становится более энергичным и удачливым в делах. Именно поэтому следует планировать все свои самые важные и ответственные дела.

Гороскоп на 28 декабря 2017 - Близнецы

Сегодня будут процветать дружеские отношения. Если вы в ссоре с кем-то, то нынче вам нетрудно будет помириться. Возможно, вы не только вернете старых, но и приобретете новых друзей.

Гороскоп на 28 декабря 2017 - Рак

Успех будет сопутствовать практически во всех начинаниях. День может подарить ощущение покоя тем представителям знака, кто ценит крепкие любовные или семейные отношения. Одинокие представители знака имеют все шансы завязать новые перспективные знакомства.

Гороскоп на 28 декабря 2017 - Лев

Любая работа в этот день будет спориться. Поэтому лучше всего потратить это время на решение старых неразрешенных проблем. Именно в этот день появляется хорошая возможность взглянуть на все совершенно с другой точки зрения и обнаружить нечто, ранее упущенное из вида.

Гороскоп на 28 декабря 2017 - Дева

Сегодня вы можете чувствовать себя несколько разбитыми, и из-за этого понизится ваша работоспособность. Период благоприятен для начала новых дел, поэтому есть смысл себя пересилить и все-таки приняться за дело. В отношениях с любимым человеком никакие неприятности вам не грозят.

Гороскоп на 28 декабря 2017 - Весы

Поделитесь своей мудростью с ближним, ибо он в этом серьезно нуждается. Даже не будучи уверенным, что вы можете оказаться ему хоть чем-либо полезным, предложите помощь, она не будет отвергнута.

Гороскоп на 28 декабря 2017 - Скорпион

Если вы своими руками не создадите себе проблемы, день пройдет вполне успешно. Постарайтесь не вступать в споры ни на работе, ни в семье. Возможны новые романтические увлечения, не исключено начало серьезных отношений. Это хорошее время для небольших поездок и кратковременных командировок.

Гороскоп на 28 декабря 2017 - Стрелец

В этот день делайте обычные повседневные дела, какую — нибудь рутинную работу, где не требуется много думать и принимать решений. Может возникнуть желание похвастаться, преувеличить свои достижения. Остановитесь и вовремя замолчите. Деньги лучше экономить- есть опасность их растратить в пустую или потерять.

Гороскоп на 28 декабря 2017 - Козерог

Хорошее время для того, чтобы решать проблемы касающиеся вашего образа жизни, здоровья, питания. Это время благоприятно для всякой кропотливой работы, требующей повышенного внимания и терпения.

Гороскоп на 28 декабря 2017 - Водолей

Хорошо производить конкретные, но небольшие вложения сил и средств на поддержание внутренней деятельности (дом, внутренний мир, рабочее место, коллектив). День потребует конкретизировать усилия и целенаправленно расходовать силы и средства.

Гороскоп на 28 декабря 2017 - Рыбы

На данный период лучше всего планировать дела, которые вам интересны. В противном случае, вы будете работать как из-под палки, разумеется, не получая от этого никакого удовольствия. В личном плане все неплохо. В семье - стабильность и взаимопонимание. Одинокие представители знака могут неожиданно устроить свою судьбу.