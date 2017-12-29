Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2017: все знаки зодиака

Гороскоп на 28 декабря 2017 - Овен

Энергичный ритм жизни и быстро разворачивающиеся события не позволят стоять на месте. Важно не сдаваться при первых же трудностях - их преодоление поможет ощутить вкус победы. Больше внимания уделяйте бытовым вопросам, наведите порядок в доме, выбросите старые и ненужные вещи.

Гороскоп на 28 декабря 2017 - Телец

Сегодня ваши с вашим любимым человеком общие знакомые будут неблагоприятно вам о нем отзываться, что, естественно, вас не обрадует и не обнадёжит. Постарайтесь понять, кто вам важнее: знакомые или ваша половинка - и вести себя правильно в полном соответствии с этими выводами.

Гороскоп на 28 декабря 2017 - Близнецы

Звезды рекомендуют вам стать особенно сильным и самостоятельным, если вы мужчина, и слабой, робкой и женственной, если вы, соответственно, женщина. Эти замечательные качества, испокон веков присущие вашему полу, сделают вас еще более привлекательным или привлекательной как для вашей ныне существующей половинки, так и для возможных потенциальных.

Гороскоп на 29 декабря 2017 - Рак

Сегодня жизненный потенциал Рака будет на высоте! Даже если сам Рак этого потенциала и не чувствует, стоит ему лишь чуть-чуть преодолеть свою инерцию, как энергия начнет буквально переполнять его. Проще всего Раку в этом убедиться, выбрав время на посещение спортзала. Или можно, засучив рукава, взяться за решение какой-нибудь давно назревшей задачи.

Гороскоп на 29 декабря 2017 - Лев

Не стоит проявлять упорство в делах, которые на данном этапе вам не под силу. Не переутомляйтесь. Зато этот день может стать многообещающим в плане развлечений, отдыха и поездок. Проявите инициативу, найдите старых друзей и организуйте встречу.

Гороскоп на 29 декабря 2017 - Дева

Вам следует быть осторожным в выборе слов и выражений. В противном случае, ваша половинка вас может не так понять, сделать ложные выводы из ваших действий и, соответственно, обидеться на вас надолго, если не навсегда. Побудьте немного параноиком.

Гороскоп на 29 декабря 2017 - Весы

В вашей голове могут возникнуть интересные идеи. Не стесняйтесь обращаться к тем, кто может помочь. Нужно серьезно проанализировать свои финансовые возможности и продумать, как избежать потерь. Это удачное время для встреч с людьми, к которым вы питаете теплые чувства.

Гороскоп на 29 декабря 2017 - Скорпион

В данный момент нельзя поддаваться соблазнам. Своим умом вы сможете решить любые вопросы, а если начнете хитрить, то наделаете ошибок. День располагает к активной деятельности, так что постарайтесь запланировать дела, которые были отложены до лучших времен.

Гороскоп на 29 декабря 2017 - Стрелец

В силу возрастания дипломатичности день хорош для активных контактов и торговых операций. При принятии решений следует воздержаться от поверхностных суждений, так как возрастает склонность к необоснованному риску.

Гороскоп на 29 декабря 2017 - Козерог

Перед тем как что-либо предпринять, сначала все обдумайте. Сейчас нельзя решение вопросов пускать на самотек. Постарайтесь найти занятие, которое поможет отрешиться от негативных мыслей. Вам надо занять выжидательную позицию и не рубить с плеча.

Гороскоп на 29 декабря 2017 - Водолей

Самое благоприятное время для проведения финансовых операций и сделок. Вложение в ценные бумаги обязательно приведет к получению дохода. Так же хорошо идут дела, связанные с недвижимостью и любыми другими имущественными вопросами.

Гороскоп на 29 декабря 2017 - Рыбы

Время благоприятно для любой кропотливой работы, требующей вдумчивого и серьезного подхода. Абсолютно все направления финансовой деятельности, при серьезном подходе, как никогда принесут соответствующее материальное вознаграждение.