Гороскоп на сегодня, 9 марта 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на 9 марта 2018 – ОВЕН

В этот день не стоит начинать дела. Не нужно упорствовать в чем бы то ни было, это будет работать против вас. Не следует также спорить. Кроме неприятных впечатлений этот спор ничего не принесет. Берегите горло, постарайтесь не говорить громко.

Гороскоп на 9 марта 2018 – ТЕЛЕЦ

День пробуждения и преобразования. Благоприятный день для воплощения замыслов, подчинения страстей или общения. В первую половину дня ваша энергия, бьющая через край, вселит радость и оптимизм в окружающих. Однако во вторую половину дня обратите внимание на ваше здоровье или здоровье близких: возможно обострение хронических заболеваний, травматизм, несчастные случаи. Соблюдение всех мер безопасности поможет избавиться от неприятностей. Не злоупотребляйте спиртными напитками. Проведите этот день дома в тесном семейном кругу или среди близких друзей.

Гороскоп на 9 марта 2018 – БЛИЗНЕЦЫ

Постарайтесь в течение дня не сбиваться с намеченного плана и не беритесь за новые дела. Смотрите на происходящее с позиции практицизма и равновесия. Не суетитесь и не занимайтесь всем понемногу. Лучше сделать что-то одно, но как следует. Избегайте конфликтов с партнерами и начальством.

Гороскоп на 9 марта 2018 – РАК

Сегодня вас будет трудно обвинить в безынициативности и неуверенности в себе. Едва ли вы будете сидеть, сложа руки. День обещает быть очень удачным для вас, предоставив массу возможностей добиться желаемого. А если кто-то будет с этим спорить, то вы легко найдете аргументы, чтобы убедить спорщиков в своей правоте. А заодно убрать с дороги конкурентов.

Гороскоп на 9 марта 2018 – ЛЕВ

Этот день подойдет для начала новых любовных отношений, предложений руки и сердца. Прекрасное время для романтического ужина. Возможны приятные и интересные знакомства. Хорошее время для наведения порядка в мыслях, делах и поступках, для торговли мелким оптом и предметами обихода.

Гороскоп на 9 марта 2018 – ДЕВА

День преобразования космических энергий, получения сокровенных знаний, нравственного очищения. Хорошо прощать, дарить и принимать подарки, исполнять просьбы. Исключите всякую агрессию. Нельзя перестанавливать мебель, рвать цветы, рубить деревья, подписывать документы, пускаться в рискованные авантюры, быстро ездить. Проведите день в кругу семьи или с близкими друзьями.

Гороскоп на 9 марта 2018 – ВЕСЫ

Критический день. Ошибки и потакания собственным слабостям могут повлечь за собой финансовые потери. Не стоит пока вмешиваться в обычный ход событий — возможно, большая часть неприятностей исчезнет сама собой. Если это не произойдет, то призовите на помощь трезвый расчет и железную логику. Во второй половине дня возможно ухудшение самочувствия.

Гороскоп на 9 марта 2018 – СКОРПИОН

Пассивный день. Вы справитесь со всеми делами с удивительной легкостью. Ключ к успеху сегодня — добросовестность и усердие, чего вам не занимать. Нельзя отказывать в выполнении просьб. Небольшая передышка в активной деятельности пойдет на пользу вам и вашим близким.

Гороскоп на 9 марта 2018 – СТРЕЛЕЦ

Неблагоприятный день. Склонность к самопотаканию, стремление взвалить на чужие плечи свои ошибки или сетования на судьбу помешают вам добиться прогресса в делах. Этот день связан с преобразованиями космических энергий, поэтому может оказаться тяжелым и в делах сердечных. Не исключено, что вам не удастся решить неожиданно возникшие любовные проблемы. Планеты советуют не вмешиваться в обычный ход событий — возможно, большая часть неприятностей исчезнет сама собой.

Гороскоп на 9 марта 2018 – КОЗЕРОГ

Неблагоприятный день, особенно для мужчин-Козерогов. Жизненный потенциал на очень низком уровне. С самого утра ожидайте недоразумений и разногласий. Не исключены неприятные новости, связанные с близкими людьми или неудачами в сфере профессиональной деятельности. Существует вероятность непредвиденных трат или финансовых потерь.

Гороскоп на 9 марта 2018 – ВОДОЛЕЙ

Жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению, поэтому возможны обострения хронических заболеваний, опасны перегрузки, неоправданный риск. Сведите до минимума свои обязанности. Ваша эмоциональность и чувственность в сексуальной сфере могут обернуться ссорами или разочарованием. Будьте осторожны при переходе улицы, остерегайтесь травм при работе с острыми предметами и электрическими приборами.

Гороскоп на 9 марта 2018 – РЫБЫ

Неблагоприятный день для заключения брака, переезда, путешествий. Не все будет ладиться дома и на работе. Возможно, вы будете заняты профессиональными проблемами даже по вечерам. Это послужит причиной недовольства и отчуждения в личной жизни. Лучше не раздражаться по этому поводу, держите себя в руках, так как дела потребуют от вас максимальной отдачи.