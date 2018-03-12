Гороскоп на сегодня, 12 марта 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на 12 марта 2018 – ОВЕН

День пройдет в быстром темпе и окажется насыщенным различными событиями. Придется затратить достаточно много сил, и чувство усталости может сопровождать вас. Для новых знакомств период не слишком удачный. Даже любимый человек может вызывать приступы раздражения. Но нужно держать себя в руках.

Гороскоп на 12 марта 2018 – ТЕЛЕЦ

Нерешенные или неожиданные проблемы могут заставить вас изрядно потрудиться для того, чтобы вернуть события в привычное русло. Возможны финансовые потери. Жизненный потенциал находится на невысоком уровне, поэтому вы не сможете в полной мере проявить свои таланты и способности. Все, чего вы добьетесь, будет сделано с большим трудом. Но звезды предполагают, что ваш труд окупится.

Гороскоп на 12 марта 2018 – БЛИЗНЕЦЫ

Сегодня вас может захлестнуть волна сомнений, и принять какое-либо решение будет нелегко. Многое окажется на грани срыва не по вашей вине. Но воспримите все происходящее как испытание, которое нужно достойно пройти. Постарайтесь не выяснять отношения с любимым человеком.

Гороскоп на 12 марта 2018 – РАК

В данное время нужно проявить активность, особенно в вопросах, касающихся общения, контактов и связей. В этих делах вы можете значительно преуспеть, открыв для себя новые возможности. Сейчас проявите осмотрительность на дороге, и будьте осторожными в отношении спиртных напитков.

Гороскоп на 12 марта 2018 – ЛЕВ

Двойственный, противоречивый характер первой половины дня обусловит вероятные неприятности, стрессовые ситуации, которые отнимут у вас много сил и энергии. Жизненный потенциал, внутренняя энергия и деловитость Львов начинают расти, что позволит многим из них привлечь окружающих к реализации своих замыслов. Ваша общительность и уверенность в себе несет мир и восстановление равновесия.

Гороскоп на 12 марта 2018 – ДЕВА

Неблагоприятный день для обращения к начальству или в общественные учреждения, смены работы или принятия важных решений. Не поддавайтесь провокации. Если вы не потеряете решительности в действиях и блеснете деловой хваткой, вероятно, достигнете хороших результатов и всеобщего признания. Возможно, что известие, которое вы сегодня получите, заставит обратиться вас за помощью к друзьям.

Гороскоп на 12 марта 2018 – ВЕСЫ

Данный день благоприятный для вас практически во всех вопросах. Единственно, постарайтесь не давать обещаний. Обстоятельства могут сложиться таким образом, что вам сложно будет их выполнить, причем по не зависящим от вас причинам. Избегайте решения финансовых вопросов. Сейчас не берите кредитов и не давайте денег в долг.

Гороскоп на 12 марта 2018 – СКОРПИОН

Не давайте сейчас никаких клятв и обещаний, потому что по стечению обстоятельств вам не удастся выполнить практически ничего из обещанного. Злоупотребление зеленым змием может вас здорово подвести, если потеряете чувство меры. Особую осторожность следует проявить с малознакомыми людьми, дабы не стать жертвой коварного умысла.

Гороскоп на 12 марта 2018 – СТРЕЛЕЦ

День связан с преобразованием космической энергии, приключениями, отстаиванием принципов. Не исключено, что сегодня вам придется более внимательно присмотреться к друзьям или коллегам по работе, которые, вероятно, не заслуживают вашего доверия. Возможно, вам придется отстаивать свои взгляды или жизненные принципы. Проявите исключительную осмотрительность — скорее всего вам не удастся изменить ход событий в свою пользу.

Гороскоп на 12 марта 2018 – КОЗЕРОГ

Этот день окажется благоприятным для завершения дел и подготовки к активному отдыху. Удастся упрочить свое материальное положение или создать некую базу для будущих успехов. Мужчинам-Козерогам вскоре предстоит знакомство или встреча, которая станет причиной сожалений и разочарования.

Гороскоп на 12 марта 2018 – ВОДОЛЕЙ

Постарайтесь на данный день запланировать побольше интересных дел. Стоит встретиться с людьми, которые дороги вам. но по каким-либо причинам вы их давно не видели. Кто-то решит отправиться по магазинам за покупками для души, а кому-то нужно просто выспаться и сделать передышку.

Гороскоп на 12 марта 2018 – РЫБЫ

Ничего плохого про этот день сказать нельзя. Вы будете находиться в приподнятом настроении и сможете хорошо потрудиться и отдохнуть. Выезжайте на лоно природы с друзьями, а по вечерам совершайте пешие прогулки в парке или по аллее в приятной компании.