Гороскоп на неделю: все знаки зодиака (12.03 - 18.03)

Гороскоп на неделю с 12 по 18 марта 2017 года Овен

Тратьте время только на те дела, которые действительно весомы и значимы для вас и ваших близких. Это не лучшее время для развлечений и участия в массовых мероприятиях. Избегайте нервозности и хаотичности в поступках. Субботу и воскресенье проведите в спокойствии, анализируя недавнее прошлое и извлекая уроки из допущенных ошибок.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 марта 2017 года Телец

Не ищите неприятностей там, где их нет – эта весенняя неделя полна сюрпризов, но Тельцы, то и дело будут ожидать подвоха. Никаких закулисных игр не предвидится, и вы убедитесь в этом уже во вторник – ваши коллеги честны, босс добродушен, а деловые партнеры просто душки. Но в среду желательно забыть о сентиментальности, и решить парочку финансовых вопросов – на горизонте появится таинственный покровитель, и важно не упустить момент. Звезды советуют уделить время творческой деятельности, к примеру, идеи, появившиеся в пятницу, окажутся весьма интересными и перспективными. И не забудьте про личную жизнь, и разберитесь со своими беспокойными поклонниками – для этого ответственного дела подходит суббота.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 марта 2017 года Близнецы

Вы будете полны энергии и сможете добиться хороших результатов во всем. Не слишком рассчитывайте на обещания со стороны. В отношениях с любимым человеком - только приятные сюрпризы. У одиноких представителей знака может завязаться новое перспективное знакомство.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 марта 2017 года Рак

Спускайтесь с небес на землю – в эту мартовскую неделю вас ждет много интересных занятий, и тратить время на мечтания просто неприлично. В понедельник Ракам удастся заключить несколько выгодных сделок, а во вторник вы познакомитесь с приятным и солидным человеком. Но не торопите события, и принимайте лишь обдуманные решения. Конкуренты в эти весенние дни находятся в спячке, и вы легко разберетесь с проблемами. В четверг Ракам придется сражаться с соперниками – ситуация на любовном фронте будет непростой и запутанной. Звезды уверены, что поклонники останутся при вас, главное, не терять оптимизма, и использовать обаяние на полную катушку. Суббота идеальна для семейного шопинга – тратьте в свое удовольствие.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 марта 2017 года Лев

К сожалению, самыми сложными окажутся попытки совладать с собственными чувствами. Вы постоянно себя накручиваете, прислушиваетесь к советам некомпетентных людей, переживаете по любому поводу. Поэтому основная цель на данный момент — успокоиться и сосредоточиться на главном.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 марта 2017 года Дева

В эти весенние дни Девы почувствуют беспокойство и волнение - не переживайте, мартовское солнышко влияет на всех, и коллеги и деловые партнеры прекрасно вас понимают. Но старайтесь не отвлекаться от служебных проблем – вторник и среда станут особенно напряженными, и вам придется забыть о личных нуждах и развлечениях. В четверг ситуация может измениться, и многие ваши идеи, наконец, воплотятся в жизнь. Некоторые Девы всерьез задумаются о смене деятельности – потерпите до пятницы, и обязательно сходите на разведку. Выходные желательно провести подальше от дома, только помните о своих настойчивых поклонниках – они увяжутся за вами даже на край света. Езжайте туда, где нет загса, иначе не отвертитесь.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 марта 2017 года Весы

Из сложных ситуаций, которые поджидают вас в этот период вам помогут выйти юмор и оптимизм. Проще смотрите на проблемы, и они разрешатся сами собой. Если вы уже давно откладываете визит к врачу, самое время его нанести. Не исключена встреча со старинным другом, с которым вы давно не виделись.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 марта 2017 года Скорпион

Будьте осмотрительнее в выборе слушателей – вашими идеями интересуются не только партнеры, и на этой весенней неделе ожидается активность среди конкурентов. Во вторник Скорпионов могут втянуть в решение чужих проблем, и ваша репутация окажется под угрозой – воспользуйтесь подсказками интуиции, и ничего не бойтесь. В четверг некоторые представители знака получат весьма перспективные предложения от руководства – не тратьте время на выяснение отношений с коллегами, и попробуйте сосредоточиться на текущих делах. Мартовские выходные желательно провести рядом с избранником, но старайтесь не отталкивать своих друзей – они нуждаются в вашей поддержке, и в этот раз все очень серьезно.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 марта 2017 года Стрелец

В этот период у вас могут попросить о помощи, и вы будете в состоянии ее оказать. Праздничные дни проведите в веселой компании, которая поможет отвлечься от оставшихся нерешенными рабочих вопросов. Возлюбленному сейчас не стоит давать поводов для ревности, это может привести к ссоре.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 марта 2017 года Козерог

Расширяйте кругозор и находите время для творческой деятельности – звезды советуют избавиться от застенчивости, и выдвигать идеи направо и налево. В эти мартовские дни Козероги достигнут своих целей, главное, не лениться, и не отказываться от выгодных предложений. Среда принесет финансовые бонусы, и многие представители знака, наконец, разберутся с долгами, и наметят план по выходу из кризиса. В сфере личных отношений ситуация непростая, но любовная лихорадка Козерогам не грозит – у вас всегда всё под контролем, и поклонников даже огорчает такое хладнокровие. В выходные Козероги могут стать сентиментальными – не бойтесь, никто и не собирается вас обижать, и встречи и свидания не разочаруют.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 марта 2017 года Водолей

Эта весенняя неделя настроит вас на позитивный лад, и многие проблемы будут решаться сами собой – в чудеса Водолеи не поверят, но поддержку фортуны ощутят все представители знака. Начало периода подходит для сотрудничества с деловыми партнерами, возможно, вас отправят в дальнюю и длительную командировку. В среду в поездку желательно не отправляться, а вот четверг будто создан для путешествий. В пятницу Водолеи сумеют наладить взаимоотношения с пожилыми родственниками – ваши дипломатические таланты, наконец, оценят. Эти мартовские дни не очень подходят для романтических забав и приключений, но суббота станет исключением – свидание будет незабываемым, и избранник превзойдет сам себя.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 марта 2017 года Рыбы

На этой неделе вы будете довольны собой. Практически все, что задумаете, сможете с блеском воплотить в жизнь. И это не останется без внимания со стороны окружающих. А похвала и одобрение близких людей и коллег ободрят вас и придадут новых сил для покорения очередных вершин.