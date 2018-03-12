Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (12.03 - 18.03)

Бизнес-гороскоп на неделю с 12 по 18 марта 2017 года Овен

Овны, первая половина недели благоприятна для операций с чужими деньгами. Вы удачно возьмете кредит, получите финансовую помощь, подарок. Будет доход от сделанных ранее вложений в чужой бизнес, или вы выгодно вложите свои деньги в чей-то бизнес сейчас. Будет большая прибыль в совместном с кем-то бизнесе или крупное поступление в семейный бюджет. Вы удачно распорядитесь семейными деньгами или деньгами, взятыми в долг. С четверга по субботу вы будете принимать правильные финансовые решения по мелочи, а от крупных шагов лучше воздержаться. В воскресенье вы успешно совершите финансовую операцию. Но могут быть и траты, впрочем, приятные — на себя, внешность, отдых, саморазвитие.

Бизнес-гороскоп на неделю с 12 по 18 марта 2017 года Телец

В первой половине недели Тельцов будут всячески привлекать к коллективной работе. Вы не сможете реализовать свой потенциал вне коллектива. Можно успешно работать над проектно-конструкторскими разработками, заниматься краткосрочным планированием и обмениваться опытом с коллегами (участвовать в совещаниях, конференциях, семинарах). Вторая половина недели приведет к тому, что вам на какое-то время лучше будет находиться в тени и не принимать активного участия в общественно-значимых событиях. Это прекрасное время для сосредоточенной, углубленной работы в тиши кабинетов, исследовательской и сыскной работы, когда тайное и недоступное вдруг становится явным. Многим из вас могут предложить неофициальную подработку (без оформления трудового договора).

Бизнес-гороскоп на неделю с 12 по 18 марта 2017 года Близнецы

Близнецы, понедельник благоприятен ля операций с чужими деньгами и имуществом, например, можно оформить кредит или успешно решить вопросы страхования и налогов. В исключительных случаях, если личный гороскоп к этому располагает, может быть получение наследства или крупной выплаты из бюджета. Во вторник в делах, связанных с чужими и общими деньгами, будут трудности. Со среды до воскресенья не предпринимайте важных шагов. По мелочи приготовьтесь к быстро проходящим, но требующим сильного напряжения и активности, ситуациям. В воскресенье вы получите деньги от друзей, работы в группе, коллективного мероприятия.

Бизнес-гороскоп на неделю с 12 по 18 марта 2017 года Рак

У Раков эта неделя способствует повышению уровня образования и профессионального статуса. Например, это прекрасное время для прохождения курсов обучения и сдачи экзаменов либо защиты диссертации на ученую степень. Также это хорошее время для дальних поездок с целью поиска более выгодных вариантов для экономического сотрудничества. В начале недели нежелательно заниматься урегулированием юридических вопросов. Например, подача искового заявления может привести к совершенно непредсказуемому результату. Вторая половина недели сложится благоприятно для работы по плану. Бизнесмены получат выгодные заказы. Сотрудничество с государственными учреждениями можно будет поставить на долгосрочную основу. Вместе с тем это не лучшие дни для решения земельных вопросов.

Бизнес-гороскоп на неделю с 12 по 18 марта 2017 года Лев

Львы, в первой половине недели вас ждет удача с чужими или общими деньгами. Можно удачно взять кредит, получить деньги от кого-то, награду, премию, богатое наследство, большой доход от сделанных ранее вложений в чужой бизнес, крупную бюджетную выплату. Появится ценное совместное с кем-то имущество или деньги. Вырастет семейный бюджет. Во второй половине недели не предпринимайте ничего важного. Выждите; как благоприятны ни были бы обстоятельства, скоро они станут еще лучше. В субботу психологически настройтесь на то, что вам предстоит месяц, посвященный чужим и общим деньгам. Уже в субботу в этой сфере появятся новые обстоятельства, например, вы получите интересное коммерческое предложение.

Бизнес-гороскоп на неделю с 12 по 18 марта 2017 года Дева

Девы, в понедельник вы будете заняты внезапно свалившимся на вас делом, связанным с чужими деньгами. Вы справитесь с ним быстро и успешно. Во вторник вы можете получить подарок, но для этого вам нужно преодолеть трудности. Со среды до воскресенья не предпринимайте ничего важного. Это время заканчивать начатые ранее дела и подводить итоги. По мелочам вам повезет — будут часто предлагать скидки и бонусы, дарить мелкие подарки. В воскресенье у вас появятся новые финансовые взаимоотношения, например, вам предложат отдохнуть вскладчину или сделают интересное коммерческое предложение. Может появиться некто, готовый помогать вам финансово.

Бизнес-гороскоп на неделю с 12 по 18 марта 2017 года Весы

У Весов неделя начнется с интенсивного обмена мнениями с коллегами по трудовому коллективу. Это могут быть собрания, совещания и в целом весьма хаотичная деятельность, которая хороша для выполнения кратковременных, сиюминутных дел. Инженеры и изобретатели смогут придумать интересные технические решения. Однако старайтесь не откладывать реализацию идей в долгий ящик - если до среды вы не закончите разработку, то потом ваш интерес сместится в другую область, а это дело будет отодвинуто в долгий ящик. Вторая половина недели приведет к активизации делового партнерства. Двигателем и инициатором продвижения будет ваш партнер, а вы начнете сомневаться и тормозить ваши начинания. Посоветуйтесь с друзьями - они подскажут верный путь.

Бизнес-гороскоп на неделю с 12 по 18 марта 2017 года Скорпион

Скорпионы, в понедельник вы умудритесь быстро переделать кучу финансовых дел, многие из которых копились неделями. Будет удачен финансовый риск. Во вторник будут трудности с заработком на работе и подработкой. Возможна пауза, простой в работе, от которой вы ожидали заработка. Среда удачна для покупки предметов роскоши и крупной финансовой операции, но только в том случае, если вы присмотрели вещь заранее или загодя подготавливали эту финансовую операцию. Во второй половине недели не занимайтесь ничем важным. Это время для подведения итогов, размышлений и планирования. В воскресенье возможен подарок от коллег или подчиненных или несложная подработка.

Бизнес-гороскоп на неделю с 12 по 18 марта 2017 года Стрелец

В начале недели Стрельцы сумет проявить свои врожденные таланты и будут действовать с размахом. Ставьте перед собой масштабные задачи, действуйте смело и решительно. Экономическая экспансия и расширение сферы деятельности - вот ключевые понятия этих дней, гарантирующих ваш успех в начинаниях. Тонкость данного периода в том, чтобы использовать для развития старые, проверенные методы и избегать всяких экспериментов. Тиражируйте то, что уже показало свою эффективность и надежность. Успешно пройдут рекламные акции и дальние поездки. Вторая половина недели может принести материальные потери в том случае, если вы вложите слишком большие суммы в спекулятивный бизнес, игру на фондовом рынке, валютные операции или оптовые закупки.

Бизнес-гороскоп на неделю с 12 по 18 марта 2017 года Козерог

Козероги, в понедельник вы окажетесь рядом с благоприятной ситуацией, которая напрямую вас не касается, но если вы проявите сообразительность и потрудитесь, то она принесет выгоду и вам. А вот финансовая это будет выгода или моральная, заранее сказать нельзя. Со вторника по четверг завершатся некоторые финансовые дела, которыми вы занимались в последнее время. Это удачные дни для окончания дела, получения денег и подведения итогов, и неудачные — для новых начинаний. В пятницу и субботу не предпринимайте ничего важного. Занимайтесь привычными повседневными делами и больше отдыхайте. В воскресенье к вам в дом придут деньги или появится какая-то красивая вещь. Может быть, придут гости с подарком.

Бизнес-гороскоп на неделю с 12 по 18 марта 2017 года Водолей

В начале недели у Водолеев сложится благоприятная ситуация для выполнения заказов и роста доходов главным образом за счет интеллектуальных видов деятельности. Преуспеют все те, кто имеет отношение к компьютерам и электронной технике (программирование, обслуживание, ремонт, продажа). Рекомендовано отдавать предпочтение мелким заказам, на выполнение которых уйдет не более 1-2 дней. Вторая половина недели складывается благоприятно для торговцев, посредников, журналистов и консультантов. Успешно пройдет учеба: вы за несколько дней сможете понять и усвоить большой объем информации, который ранее казался вам необычайно сложным. Это прекрасное время для деловых знакомств и коротких поездок (от дальних поездок лучше воздержаться). Рекомендовано больше доверять деловым партнерам.

Бизнес-гороскоп на неделю с 12 по 18 марта 2017 года Рыбы

Рыбы, ничего не планируйте на понедельник — скорее всего, вам придется действовать спонтанно. Но это выйдет успешно. Если во вторник вам захочется заработать или что-то купить, вам придется преодолеть трудности. А если вы в этот день ждете каких-то денег, их будет меньше, чем вы ожидаете. Но не расстраивайтесь — воскресенье все компенсирует. В воскресенье вас ждут деньги, простая и приятная подработка, удачная покупка, подарок, траты на отдых. А между вторником и воскресеньем не занимайтесь ничем важным. В среду — пятницу можете заканчивать начатые ранее дела и подводить итоги, в пятницу и субботу — строить планы, реализовывать которые вы будете уже с понедельника.