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Гороскоп на сегодня, 13 марта 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на сегодня
07:02 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников

Сегодня стоит больше внимания уделить себе.

Гороскоп на 13 марта 2018 – ОВЕН

День неблагоприятен для установления новых отношений. Не пытайтесь торопить события или изменить привычный распорядок дня. С недоверием отнеситесь к заманчивым предложениям, не пускайтесь в авантюры. Потакание собственным слабостям может затормозить духовный прогресс и стать причиной многих неприятностей. 

Гороскоп на 13 марта 2018 – ТЕЛЕЦ

Вы окунетесь в водоворот событий, Вас ожидает немало интересных переговоров, которые могут принести свои плоды. Единственное, в разговорах не перегибайте палку, и если чувствуете, что собеседник не готов дать ответ, то не давите на него. Это окажется наиболее эффективным методом.

Гороскоп на 13 марта 2018 – БЛИЗНЕЦЫ

Сегодня благоприятно заключать сделки, подписывать договора, договариваться с партнерами. Важно действовать согласно плану, чтобы запустить колесо успеха и осуществить задуманное на весь месяц. В работе рекомендовано придерживаться правила — чтобы получить, нужно вложить.

Гороскоп на 13 марта 2018 – РАК

В целом день будет удачным, если вы спланируете его заранее. Проведите день активно. Если назначена деловая встреча, осуществите ее в первой половине дня, так как во второй, возможно, вы не сможете принять правильного решения. Этот день хорош для покупок. Крупные покупки окажутся удачными.

Гороскоп на 13 марта 2018 – ЛЕВ

Если сегодня вы захотите сделать покупку, не медлите, так как во второй половине дня постороннее влияние или неблагоприятное стечение обстоятельств могут привести к финансовым потерям. Следует активно искать новые источники заработка, но при этом избегать сомнительных предложений — возможны обман или тайная корысть.

Гороскоп на 13 марта 2018 – ДЕВА

Удачное время как для профессиональной деятельности, так и для любовных отношений. Вы сможете с новыми силами взяться за любые дела. Если какие-то встречи срываются, значит, так и должно быть, и не нужно идти наперекор своей судьбе. Больше времени проводите со своим любимым человеком.

Гороскоп на 13 марта 2018 – ВЕСЫ

Пассивный день. В первой половине дня упадок жизненных сил, неуверенность в правильности выбранного направления и неудовлетворенность собой затруднит деловую деятельность, снизит работоспособность. Нельзя ставить перед собой глобальные задачи. Возможно, что во второй половине дня вы получите важное сообщение, которое заставит вас отправиться в поездку. Вероятны финансовые проблемы: напомнят о себе старые долги, придется беспокоиться о помощи родственникам или близким. 

Гороскоп на 13 марта 2018 – СКОРПИОН

В этот день все у вас будет получаться, и вы останетесь довольны собой. Не исключено, что на работе коллеги помогут в воплощении планов, но и вы в свою очередь постарайтесь не подводить их. В любви также не будет никаких разочарований, возможны даже приятные известия и сюрпризы. Будьте осторожны со спиртными напитками. 

Гороскоп на 13 марта 2018 – СТРЕЛЕЦ

День позитивной энергии и спокойного отдыха, вам пора перевести дух. Ваше окружение будет настроено на мирный лад, и в такие дни, как нынешний, становится очевидным, что жить хорошо, а хорошо жить, в мире и согласии — еще лучше.

Гороскоп на 13 марта 2018 – КОЗЕРОГ

Звезды дают вам возможность в этот отдохнуть. Однако слишком расслабляться не следует - представителей этого знака в ближайшем будущем ожидают если не великие, то весьма важные дела.

Гороскоп на 13 марта 2018 – ВОДОЛЕЙ

Избегайте конфликтов. Внутренняя гармония позволит вам справиться с любым, даже самым сложным делом. Звезды советуют больше внимания уделить домашним хлопотам и близким людям. Хорошее время для завершения дел, начатых ранее. 

Гороскоп на 13 марта 2018 – РЫБЫ

Наступило время посидеть дома, отдохнуть от каждодневной суеты. Лучше принимать гостей у себя, нежели отправляться в гости самим. В этот период не исключена встреча, которая может изменить вашу жизнь к лучшему. Однако инициативу проявлять не стоит. Как говорится, судьба и на печке найдет!

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13 марта, Астропрогноз, Гороскоп, Гороскоп на 13 марта, Гороскоп на сегодня, Знаки Зодиака.
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