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Гороскоп на неделю: все знаки зодиака (26.03 - 01.04)

Гороскоп на неделю
07:27 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников

На этой неделе не стоит сильно доверять людям.

Гороскоп на неделю с 26 марта по 1 апреля 2018 года Овен

В ближайшие дни вы можете проявить себя хорошим стратегом и убедить в своей правоте практически любого, если в этом будет нужда. Многое вам будет даваться гораздо легче, чем другим людям. Если намечаете сделать какие-либо приобретения, то лучше не откладывать подобные дела в долгий ящик. 

Гороскоп на неделю с 26 марта по 1 апреля 2018 года Телец

На этой неделе ситуация, в которой вы окажетесь, может потребовать от вас проявить свои профессиональные навыки в полном объеме. Речь может идти о нештатной ситуации, об устройстве на работу, об экзамене или о чем-то подобном — главное, что Тельцам нужно будет доказывать кому-то свою компетентность в каком-то вопросе. Не нужно нарываться на диалог, если вы не чувствуете уверенность в своих аргументах. Звезды гороскопа свидетельствуют о том, что Тельцы обладает необходимым количеством знаний и умений, чтобы не упасть в грязь лицом. Не сомневайтесь в своих силах.

Гороскоп на неделю с 26 марта по 1 апреля 2018 года Близнецы

Сейчас вам может прийти мысль, что если немного схитрить со своим начальством, то у вас появятся какие-либо привилегии. Но не стоит обольщаться на этот счет. А если любовные отношения не касаются профессиональной сферы (если это не служебный роман), то здесь вас ожидают только радостные минуты.

Гороскоп на неделю с 26 марта по 1 апреля 2018 года Рак

Данный период располагает к активным занятиям и делам. Вы будете полны решимости действовать и добиваться своей цели. Ну а если не найдете применения своим силам, клокочущая энергия заставит вас ощущать дискомфорт. Не стоит идти наперекор самим себе.

Гороскоп на неделю с 26 марта по 1 апреля 2018 года Лев

Внутренний барометр будет показывать "солнечно", поэтому любые дела пройдут легко и без негативных эмоций. Ваше лучезарное настроение способно отражаться на окружающих, после разговора с вами у поникших духом людей появится надежда на лучшее. В работе тоже все будет спокойно: за что бы вы ни бралась — результат быстро найдет вас. Даже тяжелые вопросы, которые обременяли вас долгое время, на этой неделе вдруг решатся сами собой. Также на этой неделе можете смело налаживать отношения с окружающими.

Гороскоп на неделю с 26 марта по 1 апреля 2018 года Дева

Может встать немало вопросов относительно работы, с которыми придется справляться в одиночку. Не горячитесь и не принимайте поспешных решений. На этой неделе никому не хвастайтесь своими успехами, достижениями, новыми знакомыми и даже покупками. Вы можете столкнуться с черной завистью, которая ослабит вашу энергетику.

Гороскоп на неделю с 26 марта по 1 апреля 2018 года Весы

Неделя подходит для того, чтобы посвятить ее любимому человеку, друзьям, блаженству, отдыху. Также можете порадовать себя шопингом, расслабляющими ваннами, отдыхом в спа. А вот все, что касается работы и более или менее трудоемких дел, будет буквально валиться из рук тормозить в неожиданном месте. Именно поэтому звезды гороскопа советуют Весам заняться тем, что будет выходить в вас лучше всего. Пока отдохните и наберитесь сил.  

Гороскоп на неделю с 26 марта по 1 апреля 2018 года Скорпион

Скорпионы будут переполнены эмоциями! Заплакать или засмеяться вам будет легко, точно как то и другое с интервалом в пять минут. Осторожно, потому что родным, даже самым близким людям, это может показаться изрядно странным. Для вашей бурной фантазии лучше заведите дневник, и пишите в нем все, что вздумается. Возможно, когда-то из него получится отличная книга. Также есть вероятность того, что вы поможете кому-то решить старую сложную проблему. Помочь справиться со стрессами может спорт.  

Гороскоп на неделю с 26 марта по 1 апреля 2018 года Стрелец

Эта неделя в эмоциональном отношении может выдаться для вас чрезвычайно жаркой. Если вам не хочется заглаживать вину перед окружающими, постарайтесь свои эмоции постоянно контролировать, воздержитесь от резких слов и необдуманных поступков. Только так можно будет избежать серьезного конфликта, да и ваша безупречная репутация не пострадает. 

Гороскоп на неделю с 26 марта по 1 апреля 2018 года Козерог

К сожалению, в эти семь дней вы не сможете похвастаться ловкостью и быстротой реакцией, необходимыми для того, чтобы уверенно ориентироваться в ситуации с закрытыми глазами, поэтому ваш девиз: семь раз отмерь — один раз отрежь. Не исключено, что кто-то из окружающих перехватит вашу инициативу, воспользуется неосведомленностью или даже пойдет на обман. Чтобы избежать возможных потерь, Козерогам необходимо разбудить бдительность и не становиться участником сомнительных схем. Во всем остальном проблем не будет.

Гороскоп на неделю с 26 марта по 1 апреля 2018 года Водолей

Не допускайте споров, конфликтов и выяснения отношений с коллегами, родными и просто с окружающими людьми. Если вы сейчас сможете удержать себя в руках, то скоро ваши дела пойдут на поправку, а если сорветесь, то конфликт может принять затяжной характер.

Гороскоп на неделю с 26 марта по 1 апреля 2018 года Рыбы

Встречи с друзьями и знакомыми, а также различные поездки могут дать позитивный результат, который превзойдет ваши ожидания. Если есть возможность, отправляйтесь за город. Когда появится время и желание, тогда и займетесь насущными проблемами. В любовных отношениях вас могут ожидать приятные сюрпризы. Звезды предостерегают: будьте очень осторожны с алкоголем.

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Все по теме:

26.03 - 01.04, Астропрогноз, Гороскоп, Гороскоп на неделю, Знаки Зодиака.
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