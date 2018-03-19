Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (19.03 - 25.03)

Бизнес-гороскоп на неделю с 19 по 25 марта 2018 года Овен

В начале недели у Овнов многие важные события пройдут незаметно для окружающих, как бы за кулисами. Это подготовительный этап очень хорош для тестирования ваших новых проектов и согласования с единомышленниками важных деталей. А давать старт проекту лучше всего во второй половине недели. При этом вы должны иметь в виду два момента. Во-первых, ваши инициативы у деловых партнеров вызовут недоверие и протест. Воспринимайте критику спокойно и принимайте к сведению здравые суждения. Во-вторых, это прекрасное время для проведения рекламной кампании. Заявите о своих инициативах и проектах как можно громче. Можно менять свой деловой стиль и имидж. Творческие работники в это время получат шанс оказаться в числе победителей на конкурсах.

Бизнес-гороскоп на неделю с 19 по 25 марта 2018 года Телец

Звезды советуют Тельцам в начале недели усилить активность, но действовать преимущественно методами тайной дипломатии. Не раскрывайте коллегам свои намерения и старайтесь не замечать того, что ваши подчиненные и коллеги настроены консервативно и не желают ничего менять в сложившемся укладе. Ваша задача сейчас не рубить сплеча, а подготовить почву для предстоящих перемен. Это прекрасное время для ускорения темпа строительных, отделочных и ремонтных работ, консолидации усилий в семейном бизнесе и в сфере благоустройства рабочих мест. Во второй половине недели к вашему бизнесу будет проявлен пристальный интерес со стороны контролирующих и фискальных органов. Возможны проверки и контрольные закупки. Не допускайте нарушений закона!

Бизнес-гороскоп на неделю с 19 по 25 марта 2018 года Близнецы

У Близнецов, занимающих руководящие должности, в начале недели будут происходить бурные события. Ситуация станет меняться по нескольку раз на дню, в связи с чем невозможно будет сделать определенные выводы. Подождите немного, не предпринимайте в это время кардинальных решений. Полная ясность и понимание сути происходящих перемен придет к вам, начиная со среды. Вторая половина недели принесет вам исполнение одного или двух заветных желаний. Можете рассчитывать на поддержку со стороны друзей и единомышленников. Принимая активное участие в собраниях или совещаниях акционеров, вы получите полную поддержку своим инициативам. Вместе с тем это не лучшие дни для творческой деятельности, юридических разбирательств и дальних командировок.

Бизнес-гороскоп на неделю с 19 по 25 марта 2018 года Рак

У Раков эта неделя способствует повышению уровня образования и профессионального статуса. Например, это прекрасное время для прохождения курсов обучения и сдачи экзаменов либо защиты диссертации на ученую степень. Также это хорошее время для дальних поездок с целью поиска более выгодных вариантов для экономического сотрудничества. В начале недели нежелательно заниматься урегулированием юридических вопросов. Например, подача искового заявления может привести к совершенно непредсказуемому результату. Вторая половина недели сложится благоприятно для работы по плану. Бизнесмены получат выгодные заказы. Сотрудничество с государственными учреждениями можно будет поставить на долгосрочную основу. Вместе с тем это не лучшие дни для решения земельных вопросов.

Бизнес-гороскоп на неделю с 19 по 25 марта 2018 года Лев

В начале недели смогут проявить себя Львы, занятые индивидуальной трудовой деятельностью и привыкшие брать ответственность на себя в любом вопросе. В понедельник и вторник вам удастся многого добиться исключительно за счет волевого и силового напора и уверенности в правоте своего дела. Особенно это относится к тем, кто ориентирован на расширение своего бизнеса, на экономическую экспансию и захват новых рынков сбыта. Успешно пройдут дальние поездки и урегулируются юридические вопросы. Вместе с тем это не лучшее время для розничной торговли и посреднических услуг. Во второй половине недели возможны травмы на производстве, особенно при проведении экспериментов, работе с техникой, а также материальные потери и убытки. Отношения начальства с подчиненными оставляют желать лучшего.

Бизнес-гороскоп на неделю с 19 по 25 марта 2018 года Дева

Девам в начале недели звезды не советуют подписывать долгосрочные соглашения о партнерском сотрудничестве. Хотя это не мешает вам заключать сделки на короткий срок. Особенно это относится к выполнению разовых клиентских заказов. Со среды-четверга картина событий поменяется, произойдет смещение сферы интересов на чисто финансовые вопросы. Рекомендуется все платежи проводить через операции с банковским счетом, а оплату за наличные деньги приостановить - это избавит вас от возможных потерь. В целом вторая половина недели благоприятствует тайным видам деятельности, без официального оформления трудового договора. Это могут быть разного рода "левые" заказы и временные подработки. Причем вам не понадобится платить налоги с этих доходов.

Бизнес-гороскоп на неделю с 19 по 25 марта 2018 года Весы

У Весов неделя начнется с интенсивного обмена мнениями с коллегами по трудовому коллективу. Это могут быть собрания, совещания и в целом весьма хаотичная деятельность, которая хороша для выполнения кратковременных, сиюминутных дел. Инженеры и изобретатели смогут придумать интересные технические решения. Однако старайтесь не откладывать реализацию идей в долгий ящик - если до среды вы не закончите разработку, то потом ваш интерес сместится в другую область, а это дело будет отодвинуто в долгий ящик. Вторая половина недели приведет к активизации делового партнерства. Двигателем и инициатором продвижения будет ваш партнер, а вы начнете сомневаться и тормозить ваши начинания. Посоветуйтесь с друзьями - они подскажут верный путь.

Бизнес-гороскоп на неделю с 19 по 25 марта 2018 года Скорпион

Начало недели может сложиться весьма многообещающе для Скорпионов, занимающих активную позицию в вопросах карьерного продвижения. Звезды советуют смелее и решительнее отстаивать свои интересы в бизнес-сообществе и в контактах с вышестоящим начальством. Ваша деловая хватка будет оценена по достоинству. Вам могут предложить занять более высокую должность. Это хорошие дни, когда любые конфликтные ситуации между подчиненными будут мгновенно успокаиваться при миротворческом вмешательстве начальства. Воля руководства в эти дни является доминирующей силой. Вторая половина недели будет связана с тем информационным мусором, который часто мешает нормальной работе. Сюда относятся любые контакты и разговоры, не относящиеся к делу. Деловые связи пройдут проверку на прочность.

Бизнес-гороскоп на неделю с 19 по 25 марта 2018 года Стрелец

У Стрельцов в начале недели будет много хлопот по приведению в порядок своего недвижимого имущества. Это хорошее время для оснащения офиса компьютерной и оргтехникой, внедрения технических новинок. При выполнении строительных и ремонтных работ не забывайте о соблюдении техники безопасности. Особенно это касается проведения сварочных работ в помещениях. Вторая половина недели располагает к успешной деятельности по раскрутке бизнеса, публикации рекламных объявлений в средствах массовой информации. Также это хорошее время для спекулятивных операций по оптовой закупке товара на складе и его последующей реализации в розничной торговой сети. Вырастет выручка у продавцов ювелирных салонов, модных бутиков и операторов пунктов обмена валюты.

Бизнес-гороскоп на неделю с 19 по 25 марта 2018 года Козерог

В начале недели у Козерогов будет удачное время для проведения рискованных кредитно-финансовых операций. В вашем распоряжении на короткое время могут оказаться крупные суммы денег, которые вы сможете выгодно вложить и остаться с прибылью. Речь идет, прежде всего, о банковских служащих и страховых агентах. Также это хорошее время для работников охранных предприятий, для проведения мер по обеспечению безопасности вашего бизнеса. Во второй половине недели у вас могут испортиться отношения с близкими родственниками и членами семьи. Это неблагоприятно отразится на результатах работы тех, кто связан с семейным бизнесом или работает на дому. Строительные и ремонтные работы пройдут с осложнениями. Звезды советуют вам ограничить свои инициативы и не делать того, о чем вас не просят.

Бизнес-гороскоп на неделю с 19 по 25 марта 2018 года Водолей

В начале недели у Водолеев сложится благоприятная ситуация для выполнения заказов и роста доходов главным образом за счет интеллектуальных видов деятельности. Преуспеют все те, кто имеет отношение к компьютерам и электронной технике (программирование, обслуживание, ремонт, продажа). Рекомендовано отдавать предпочтение мелким заказам, на выполнение которых уйдет не более 1-2 дней. Вторая половина недели складывается благоприятно для торговцев, посредников, журналистов и консультантов. Успешно пройдет учеба: вы за несколько дней сможете понять и усвоить большой объем информации, который ранее казался вам необычайно сложным. Это прекрасное время для деловых знакомств и коротких поездок (от дальних поездок лучше воздержаться). Рекомендовано больше доверять деловым партнерам.

Бизнес-гороскоп на неделю с 19 по 25 марта 2018 года Рыбы

Начало недели располагает Рыб к успешной работе по выполнению текущих обязанностей. Это хорошее время для тех, кто занят физическим трудом или работает с мощной техникой, разнообразными механизмами, станками и иным техническим оборудованием. Преуспеют те, кто имеет рабочие профессии и трудится на заводах и фабриках. Руководители могут положиться на своих подчиненных - ваши приказы и распоряжения будут выполняться точно и в срок. Вместе с тем это не лучшее время для капиталовложений, как и просто расходов на приобретение товаров. Во второй половине недели воздержитесь от финансовых отношений с друзьями и единомышленниками. Деньги, которые вы возьмете или дадите взаймы, в дальнейшем могут стать поводом для ухудшения отношений.