Гороскоп на сегодня, 15 марта 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на 15 марта 2018 – ОВЕН

Негативных событий, которые могут испортить настроение, возникнуть не должно. Постарайтесь наполнить свою жизнь приятными впечатлениями и положительными эмоциями. Кому-то поднимет настроение встреча с друзьями или общение с любимым человеком, а кому-то придется по душе шопинг.

Гороскоп на 15 марта 2018 – ТЕЛЕЦ

Прекрасный день для общения с друзьями, приема гостей. Постарайтесь провести больше времени на свежем воздухе: займитесь благоустройством дачного участка, сходите на прогулку в парк. Обратите внимание на детей: возможно, у них появились проблемы, которые требуют вашего совета.

Гороскоп на 15 марта 2018 – БЛИЗНЕЦЫ

Остерегайтесь спонтанных, необдуманных решений, не торопитесь. Постарайтесь мыслить позитивно, боритесь всеми тревогами, злостью, завистью. Но не загоняйте их вглубь. Подавление эмоций, переживание их в одиночестве приводят к нарушениям в физическом теле. Страх разрушает почки, гнев - печень, жадность и зависть губят сердце и селезенку.

Гороскоп на 15 марта 2018 – РАК

Если вы решили, что для полного счастья вам не хватает только любви, то именно на этот день стоит отправиться в погоню за счастьем. Причем найти его вы можете в самом необычном месте. А представители этого знака, в чьем сердце любовь поселилась давно, тоже не окажутся обделенными. На вашу долю выпадет немало приятных эмоций.

Гороскоп на 15 марта 2018 – ЛЕВ

Сегодня вы можете стать легкой жертвой мошенников или воришек, а также попасть на язык местным сплетникам. Главное — самим не участвовать в интригах и пересудах, иначе неприятностей не избежать.

Гороскоп на 15 марта 2018 – ДЕВА

День сулит удачу Девам творческих профессий. Хорошо обращаться к начальству, меценатам, в правительственные и общественные организации. Ваша общительность и деловая активность создаст предпосылки для повышения материального положения. Проявляйте инициативу и ни в коем случае не отступайте назад — используйте все возможности. Хороший день для путешествий и прогулок.

Гороскоп на 15 марта 2018 – ВЕСЫ

Вряд ли этот день можно назвать судьбоносным. Постарайтесь сами разнообразить свое рабочее и свободное время, не полагаясь на то, что вас кто-то будет веселить или выполнять ваши обязанности. В любви сейчас придется больше отдавать, чем брать. Но ваши интересы этим ущемлены не будут.

Гороскоп на 15 марта 2018 – СКОРПИОН

Постарайтесь никого не привлекать к решению своих проблем. Возможно, вам и попытаются помочь, но это окажется медвежьей услугой. Удача может улыбнуться в любви, но только в том случае, если ваши намерения чисты и не имеют под собой корыстных целей.

Гороскоп на 15 марта 2018 – СТРЕЛЕЦ

Сегодня возможны значительные события в личной жизни. Не исключено, что день придется посвятить своему партнеру, семье и домашнему уюту. День по-прежнему опасный и тяжелый в плане здоровья. Велика вероятность неблагоприятного стечения обстоятельств или невезения, что негативно скажется на самочувствии.

Гороскоп на 15 марта 2018 – КОЗЕРОГ

Чудесный день. Возможны интересные предложения, доход, даже подарки. Сегодня неплохо пройтись по магазинам, чтобы сделать приобретения для дома и родных. Отличный день для покупки недвижимости. Не теряйте бдительность: у вас есть хороший шанс приобрести что-то новое, поэтому не позволяйте тому, что предназначено вам судьбой, проскользнуть мимо вас.

Гороскоп на 15 марта 2018 – ВОДОЛЕЙ

Вы будете полны творческого энтузиазма и вдохновения. Многое из того, что наметите осуществить, вам удастся реализовать. Но только в том случае, если вы будете последовательны в своих действиях, не станете раздавать заведомо ложные обещания и проявите себя ответственным человеком.

Гороскоп на 15 марта 2018 – РЫБЫ

В этот день нужно проявлять себя активно, но не терять рассудительности. Трудности могут возникнуть из-за принятия поспешных решений, нежелания прислушиваться к чужому мнению и чрезмерной самонадеянности. Стоит ограничить сторонние контакты, поскольку в это время могут возникнуть интриги со стороны конкурентов и проявится зависть тайных соперников.