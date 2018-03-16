Гороскоп на сегодня, 16 марта 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на 16 марта 2018 – ОВЕН

День несет двойственную характеристику. В первой половине дня любые дела потребуют минимума усилий, однако и выгода от них будет незначительной. Успешным окажется сотрудничество с деловыми партнерами, встречи, личные свидания. Вторая половина дня пройдет под знаком нерешенных проблем в делах или личной жизни. Взаимопонимание с партнерами будет затруднено. Обратите внимание на недвижимое имущество — вероятны пожар или ограбление, в лучшем случае бытовые проблемы.

Гороскоп на 16 марта 2018 – ТЕЛЕЦ

В этот день вам предстоит переделать немало дел и принять ответственное решение. Но нельзя сказать, что все это вам окажется не по силам. Получив удовлетворение от одного успеха, вы примитесь за следующую задачу, медленно, но верно продвигаясь к намеченной цели. Старайтесь бережней относиться к близким.

Гороскоп на 16 марта 2018 – БЛИЗНЕЦЫ

Возможно, дадут о себе знать финансовые проблемы. Изменить такое положение дел вы сможете, только если будете стоять на своем, упорно добиваясь цели. И поверьте, сил у вас для этого хватит, а иногда можно и схитрить.

Гороскоп на 16 марта 2018 – РАК

День связан с достижением целей, победой над собой. Все дела сегодня так или иначе будут связаны с финансами: придется отдавать и снова делать долги, заниматься поисками новых заработков, помогать близким родственникам. Во второй половине дня возможно установление равновесия. Постарайтесь больше отдыхать. Отмените все визиты. Проведите день в кругу семьи, где ваши жизненные силы не только возобновятся, но и значительно окрепнут.

Гороскоп на 16 марта 2018 – ЛЕВ

Вполне вероятно, что сегодня у вас все будет валиться из рук. Но постарайтесь не терять спокойствия, иначе можете стать сокрушительной силой, сметающей на своем пути все без разбора. Зато в сердечных делах могут быть приятные сюрпризы и даже серьезные перемены в лучшую сторону.

Гороскоп на 16 марта 2018 – ДЕВА

У вас может открыться талант оказываться в нужном месте в нужное время. И что самое главное — иметь дело с нужными людьми. Звезды советуют оставить в своей жизни место для новых идей и новых знакомств, пусть даже незапланированных и нежданных.

Гороскоп на 16 марта 2018 – ВЕСЫ

Крайне неблагоприятный день. Некоторая суета и неопределенность потребуют от вас большой собранности и ответственности. Жизненный потенциал по-прежнему очень высок, однако этот день может стать испытанием для Весов. При возросшей гордыне возможны конфликтные ситуации в общении с окружающими. Рекомендуется воздержание, критичное отношение к действительности, отказ от ненужных контактов.

Гороскоп на 16 марта 2018 – СКОРПИОН

Если в этот день не удастся решить какие-то вопросы, не огорчайтесь. К сожалению, не все зависит только от вас, иногда обстоятельства перемешивают все карты. На помощь со стороны рассчитывать не стоит, так как обещаний будет гораздо больше, чем конкретных действий.

Гороскоп на 16 марта 2018 – СТРЕЛЕЦ

Энергии планет способствуют успешной работе, заключению выгодных сделок, решению финансовых вопросов. Они содействуют учебе, а также коротким деловым поездкам. Удастся наладить контакты, которые помогут при устройстве, на новое место. Смело приступайте к новым проектам.

Гороскоп на 16 марта 2018 – КОЗЕРОГ

День отдыха, обретения новых источников энергии. Будьте сегодня внимательны, делая покупки — вероятны обман или напрасная трата денег. Следует также воздержаться от поездок на базар, от потребления мясной пищи и спиртных напитков — возможно отравление или расстройство здоровья. Постарайтесь провести больше времени на открытом воздухе: займитесь благоустройством дачного участка, сходите на прогулку в лес, к реке.

Гороскоп на 16 марта 2018 – ВОДОЛЕЙ

Постарайтесь данный день спланировать таким образом, чтобы на него приходилось как можно меньше встреч и мероприятий, которые вызывают у вас негативные эмоции. Любые вопросы старайтесь решить миром, а не на повышенных тонах. Для новых знакомств и увлечений сейчас не самое удачное время.

Гороскоп на 16 марта 2018 – РЫБЫ

Какие бы бури не бушевали вокруг вас, вас следует оставаться в стороне, занимаясь лишь собственными делами и сохраняя нейтралитет. Сегодня день кармических закладок, а зачем вам плохая карма? В этот день неплохо провести анализ своих ошибок и жизненного опыта.