Гороскоп на сегодня, 18 марта 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на 18 марта 2018 – ОВЕН

У вас сегодня может появиться возможность что-то исправить. Это может касаться и бытовых вопросов, и рабочих моментов, а может и чего-то более глобального, вроде взаимоотношений с близкими людьми. Конечно, нелегко признаться себе и окружающим в том, что наделал ошибок, но, в конце концов, все люди ошибаются: одни больше, а другие всегда.

Гороскоп на 18 марта 2018 – ТЕЛЕЦ

Судьба готовит вам испытания. Вероятно, любое дело потребует от вас гораздо больше усилий и времени, чем вы предполагали. Ваше упорство в достижении цели может сослужить плохую службу. Не перенапрягайтесь. Не нужно пытаться пробить стену, наверняка есть какой-нибудь обходной путь. Свойственный вам оптимизм поможет с честью выйти из запутанных ситуаций.

Гороскоп на 18 марта 2018 – БЛИЗНЕЦЫ

Сегодня вам следует внимательно следить за своим здоровьем и питанием. Есть опасность инфицирования, а излишества в еде могут привести к кожным высыпаниям. Воздержитесь от секса с малознакомыми людьми. Не стоит доверять словам и поддаваться на настойчивые просьбы. Если удастся настроиться на позитивный лад, то вы проведете этот день приятно и без посторонней помощи.

Гороскоп на 18 марта 2018 – РАК

В этот день весьма вероятно, что вам предстоит хождение по инстанциям в поисках документов и справок — к чиновникам, лишь с подарком. Партнерские взаимоотношения в деловой сфере развиваются благоприятно, что доставит радость и даст надежду на будущее.

Гороскоп на 18 марта 2018 – ЛЕВ

Упорная работа, безусловно, это очень хорошо. Однако, в течение дня хотя бы иногда вспоминайте об отдыхе. Уделите время любимому человеку. Внимательность к окружению поможет сегодня вам в личной жизни.

Гороскоп на 18 марта 2018 – ДЕВА

Сложный день, который пройдет под знаком нерешенных проблем в делах или личной жизни. Переговоры с партнерами будут затруднены и, вероятно, не принесут ощутимых результатов. Возможно, вы получите важное сообщение, которое заставит вас отправиться в поездку. Вероятны финансовые проблемы, связанные с покупкой или домашними хлопотами.

Гороскоп на 18 марта 2018 – ВЕСЫ

Напряженный день. Проблемы детей по-прежнему будут волновать вас. Вероятна вспышка ревности или ссора из-за денег между супругами. Критичнее отнеситесь к своим запросам. Ваше нежелание сделать окончательный выбор может усугубить ситуацию, которая перерастет в крупный скандал, грозящий полным разрывом отношений. В связи с этим возможно ухудшение самочувствия, травматизм.

Гороскоп на 18 марта 2018 – СКОРПИОН

День предоставляет вам шанс собрать информацию по какому-то важному для вас вопросу, услышать ценный совет или отличную идею. В дальнейшем все это может пригодиться, поэтому не стоит отвлекать внимание окружающих на себя. Наоборот, будьте внимательны сами: учитесь, слушайте, запоминайте.

Гороскоп на 18 марта 2018 – СТРЕЛЕЦ

Напряженный день, связанный с получением неверной информации, обидами, недоразумениями. Увлеченная работа, требующая большого физического напряжения, или стремление добиться успеха в глазах окружающих может основательно подорвать ваши силы и негативно сказаться на самочувствии. Сегодня противопоказаны поспешность и суетливость. Хороший день для путешествия, прогулок на свежем воздухе, активного отдыха в компании приятных людей.

Гороскоп на 18 марта 2018 – КОЗЕРОГ

Вы сумеете принять решение, которое самым важным образом отразится на дальнейшей работе. Внимательно относитесь ко всем поступающим предложениям и соглашайтесь в первую очередь на те, которые предполагают освоение новых знаний и навыков.

Гороскоп на 18 марта 2018 – ВОДОЛЕЙ

День несет негативные тенденции. Избегайте контактов с вечно недовольными и скучными людьми. Не позволяйте резкости суждений и невнимательности перечеркивать суть ваших отношений с близкими людьми. Вероятны финансовые проблемы: напомнят о себе старые долги, придется беспокоиться о помощи родственникам или помогать близким.

Гороскоп на 18 марта 2018 – РЫБЫ

Сегодня вы можете стать жертвой интриги. Доказывать, что вы не причем, значит попусту потратить время и нервы. Покажите, чего вы стоите в конкретном деле, и не опускайтесь до выяснения отношений. Старайтесь меньше быть в этот день на людях, не вступайте в дискуссии и не спорьте с начальством.