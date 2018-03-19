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Гороскоп на сегодня, 19 марта 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на сегодня
06:59 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников

Сегодня будьте внимательны к окружающим.

Гороскоп на 19 марта 2018 – ОВЕН

День провокаций и неожиданных перемен. Судьба посылает вам очередные испытания на прочность личных или семейных отношений. Неосторожное слово или бурный всплеск негативных эмоций может серьезно осложнить отношения с близким человеком и даже привести к полному разрыву дипломатических отношений. Не исключено, что придется понести непредвиденные финансовые затраты. Сон исполнится, если снился раньше дважды. Соседи во сне — к хлопотам. 

Гороскоп на 19 марта 2018 – ТЕЛЕЦ

Если вам хочется изменить свою жизнь, начинать нужно с малого. Большие же надежды слишком легко превращаются в большие иллюзии. Внимательно слушайте близких, интересуйтесь их делами, желаниями, мыслями, и новая идея родится сама собой. Нужно будет только довести задуманное до конца, а вашего запала может надолго не хватить.

Гороскоп на 19 марта 2018 – БЛИЗНЕЦЫ

Сегодня во всех делах необходимы сдержанность, осмотрительность, здравый смысл. Запланированные встречи, контакты с партнерами, работу с документами лучше перенести на другой день. Избегайте тяжелой физической работы — возможны травмы или обострения хронических заболеваний. Сократите общение, особенно с малознакомыми людьми. Вероятны обман, агрессия или ограбление.

Гороскоп на 19 марта 2018 – РАК

В этот день весьма вероятно, что вам предстоит хождение по инстанциям в поисках документов и справок — к чиновникам, лишь с подарком. Партнерские взаимоотношения в деловой сфере развиваются благоприятно, что доставит радость и даст надежду на будущее.

Гороскоп на 19 марта 2018 – ЛЕВ

Судьба посылает вам очередные испытания на прочность и цельность характера. Мужчинам-Львам не следует принимать кардинальных решений или пытаться изменить личную жизнь. Любые перемены будут иметь негативные последствия. Для женщин-Львов возможны нервные срывы. Неосторожное слово или бурный всплеск эмоций могут серьезно осложнить отношения с близким человеком и даже привести к полному разрыву отношений.

Гороскоп на 19 марта 2018 – ДЕВА

Для того, чтобы ничего не омрачало вашего состояния, необходимо заботиться о душевном спокойствии. Не стоит сдерживать своих чувств и творческих порывов. Не стесняйтесь быть открытыми, проявляйте чувства, говорите комплименты. Это может положительно сказаться на дальнейших отношениях. 

Гороскоп на 19 марта 2018 – ВЕСЫ

День покаяния, прощения обид, очищения огнем. При выполнении указанных условий жизненный потенциал, коммуникабельность и оптимизм будут возрастать. Возможно появление в вашей жизни новых знакомых, расширение круга общения. Хороший день для коллективных действий, для изучения новых ремесел, для занятий творчеством и научной работой. Вечером используйте любую возможность исправить к лучшему свою осложнившуюся личную жизнь.

Гороскоп на 19 марта 2018 – СКОРПИОН

День испытаний и переживаний. Спокойствие, справедливость и трезвый расчет — вот девиз этого дня. Возможны ситуации, при которых вас все будет раздражать и нервировать. Даже мелкие стычки с любимыми сегодня могут привести к очень крупной ссоре, а то и полному разрыву. Бережливость может уберечь вас от серьезных финансовых проблем. 

Гороскоп на 19 марта 2018 – СТРЕЛЕЦ

Ваши сегодняшние решения могут казаться окружающим парадоксальными. На самом же деле вы просто будете просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед, строя смелые и далеко идущие планы.

Гороскоп на 19 марта 2018 – КОЗЕРОГ

Вы сумеете принять решение, которое самым важным образом отразится на дальнейшей работе. Внимательно относитесь ко всем поступающим предложениям и соглашайтесь в первую очередь на те, которые предполагают освоение новых знаний и навыков. 

Гороскоп на 19 марта 2018 – ВОДОЛЕЙ

Этот день будет полон неожиданностей на всех фронтах. Правда, будут среди них и приятные. Только вряд ли вы сегодня сможете по достоинству оценить те элементы новизны, которые судьба вам приготовит. Слишком критично и консервативно вы будете настроены.

Гороскоп на 19 марта 2018 – РЫБЫ

Сегодня вы можете стать жертвой интриги. Доказывать, что вы не причем, значит попусту потратить время и нервы. Покажите, чего вы стоите в конкретном деле, и не опускайтесь до выяснения отношений. Старайтесь меньше быть в этот день на людях, не вступайте в дискуссии и не спорьте с начальством.

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19 марта, Астропрогноз, Гороскоп, Гороскоп на 19 марта, Гороскоп на сегодня, Знаки Зодиака.
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