Гороскоп на сегодня, 20 марта 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на 20 марта 2018 – ОВЕН

По гороскопу этот день для Овна будет благоприятным в материальном плане. Вы можете получить денежное вознаграждение, долгожданный подарок или стать обладателем неожиданной находки. Сегодня Овны могут строить долгосрочные планы и заниматься скрупулезным анализом своих прошлых поступков. Неожиданно полученная вами новость может привести к осложнению семейных взаимоотношений и даже к появлению серьезных проблем. Так что старайтесь контролировать себя и не допускать непозволительных ошибок. Берегите свои нервы, в противном случае у вас могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Гороскоп на 20 марта 2018 – ТЕЛЕЦ

Сегодня Луна в знаке Тельца гарантирует стабильность, организованность, законность. Чтобы иметь успех, достаточно не выходить за очерченные рамки. Наиболее сильна материальная или профессиональная мотивация. День помогает быть реалистом, вынуждает считаться с экономическими законами и рыночной ситуацией. Удачный момент для начала долговременных системных процессов, но придется набраться терпения, прогресс не будет быстрым. Хорошо заниматься вопросами снабжения, закладкой фундамента, повышением мастерства, делать целевые покупки. Актуальные темы – торговля, финансы, бизнес, планирование, строительство, менеджмент. Импульс делам, требующим особой энергии и настойчивости, лучше дать рано утром.

Гороскоп на 20 марта 2018 – БЛИЗНЕЦЫ

Сейчас не нужно действовать второпях. Не обещайте никому свою помощь, пока не разберетесь в ситуации, и не спешите занять чью-то сторону, если в вашем окружении разгорится конфликт. Уделяйте достаточно внимания связям с людьми, учитывайте их настроения и желания. Но не идите на поводу у чужих прихотей. Больше времени посвятите делам, доставляющим вам радость.

Гороскоп на 20 марта 2018 – РАК

Будьте рядом со своей семьей, у ваших ближайших родственников, возможно детей, появятся неблагонадежные друзья, которые вовлекут их в неприятности. Лучше сегодня предпринять поездку за город или небольшое путешествие всей семьей. Обратите внимание на свое здоровье, повышенное давление может привести к неприятным последствиям для вашего здоровья.

Гороскоп на 20 марта 2018 – ЛЕВ

Этот день станет для большинства Львов днем эмоциональных обновлений. Сегодня вы можете познакомиться с людьми, которые сыграют важную роль в вашей дальнейшей жизни. Вместе вы можете строить самые необычные планы, только постарайтесь, чтобы они были хоть немного реальны. Если не хотите, чтобы этот день закончился крупной ссорой, не давите на своих друзей и знакомых собственным авторитетом и энергией. Вечер проведите за медитацией – релаксация поможет восстановить энергетический потенциал.

Гороскоп на 20 марта 2018 – ДЕВА

Львам этот день дарит вдохновение, укрепляет веру в возможные хорошие перемены или в другие важные вещи. На ваше моральное состояние может положительно повлиять бурное событие за рубежом или какой-либо оригинальный прецедент, подтверждающий ваши нестандартные идеи. Звезды советуют этим и ограничиться, не предпринимая ничего конкретного. Для целенаправленных акций у вас сегодня может не хватить энергии. Также по непонятной причине вы можете быть отстранены от действий, на которые имеете право.

Гороскоп на 20 марта 2018 – ВЕСЫ

Этот день у Весов будет связан с получением энергии, идущей из космоса. Как результат ваш жизненный потенциал, а также ваша аура и личное обаяние будут существенно усилены. Сегодня вы будете заняты творческим поиском, неожиданными и запланированными встречами, деловыми и ничего незначащими переговорами. День будет не из легких, и даже незначительные проблемы потребуют существенных усилий. Но самое главное это конечный результат, которым вы останетесь довольны. Звезды предостерегают, в этот день не посещайте мест большого скопления народа и старайтесь правильно анализировать происходящие события.

Гороскоп на 20 марта 2018 – СКОРПИОН

Звезды указывают на то, что в этот день у Скорпиона усилится интуиция и дар предвидения. Если вам не безразлично свое будущее, постарайтесь этим даром правильно воспользоваться. Гороскоп предупреждает Скорпиона, чтобы при выражении своих чувств он проявлял определенную осмотрительность – вам нужно присмотреться к предмету своего обожания. Увиденный вами накануне сон может стать вещим на весь месяц. Любые острые предметы, увиденные во сне, признак разочарования и обидных насмешек.

Гороскоп на 20 марта 2018 – СТРЕЛЕЦ

Для Стрельцов в этот день будет важно получить всеобщее признание и восхищение. Но не потеряйте себя в этом желании всем понравиться. На работе грядут большие перемены, наведите порядок в делах и бумагах. Хорошее время, чтобы запланировать отпуск и начать откладывать на путешествие.

Гороскоп на 20 марта 2018 – КОЗЕРОГ

В то время как рожденные в первую декаду Козероги будут стремиться к успеху, все остальные представители этого зодиакального знака потянутся к светским развлечениям. Вы можете отправиться в театр, в музей, на вечеринку или концерт, получить приглашение в гости или приготовиться к визиту своих знакомых. Одним словом, для вас представится возможность приятно провести время и показать себя с лучшей стороны. Ваша личная жизнь с этого дня станет гораздо интересней.

Гороскоп на 20 марта 2018 – ВОДОЛЕЙ

В этот день может возникнуть желание что-нибудь изменить в жизни. Не стоит ограничивать себя в спонтанных проявлениях. Встречи, совещания, переписка и поездки могут открыть новые перспективы и просто доставить удовольствие. Физическая работа или занятия спортом помогут восстановить душевный покой и повысить жизненный тонус.

Гороскоп на 20 марта 2018 – РЫБЫ

Даже если вы чем-то недовольны, давать волю эмоциям нельзя: достаточно один раз выйти из себя, чтобы всерьез и надолго испортить отношения с окружающими. Вообще, любой негативный поступок сегодня будет иметь кармическое продолжение уже в ближайшем будущем. Болезни, начавшиеся сегодня, также могут иметь кармический характер. Следите за своими мыслями и поступками.