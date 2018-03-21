Гороскоп на сегодня, 21 марта 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на 21 марта 2018 – ОВЕН

В сегодняшний день важно не допускать ошибок при заполнении каких-либо документов. Прежде чем что-то подписывать, обязательно внимательно прочтите, а если в чем-либо сомневаетесь, обратитесь за консультацией к юристу. Лучше воздержаться от алкоголя и секса с малоизвестным человеком. Ощущение полной зависимости от мнения других людей может ограничивать свободу мыслей и поступков.

Гороскоп на 21 марта 2018 – ТЕЛЕЦ

Любые вопросы пытайтесь решить мирным путем. Вы можете убедить в своей правоте любого, если хорошо подготовитесь к разговору и почувствуете, что за собеседник перед вами находится. Новые знакомства на данном этапе доставят массу положительных эмоций.

Гороскоп на 21 марта 2018 – БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам стоит сбавить темп, взять на вооружение основательность, терпение, последовательность. Сегодня возрастают требования к качеству и надежности. Планомерные действия важнее слов. Чтобы выполнить задачу на должном уровне, нужны стабильность и защищенность. Не стоит надеяться на счастливый случай. Может потребоваться уединение, обеспечение необходимыми инструментами, ресурсами, ингредиентами. Тщательность и системность актуальны вдвойне, если речь идет о чем-то материальном и жизненно важном.

Гороскоп на 21 марта 2018 – РАК

Предстоит много работы. Сейчас идет удачное время для расширения ранее начатой деятельности. Прояснятся дополнительные обстоятельства, и они могут оказаться неожиданными. Вас ожидают приятные встречи со старыми друзьями или просто хорошими знакомыми. Могут завязаться новые романтические отношения.

Гороскоп на 21 марта 2018 – ЛЕВ

Если у вас возникнут претензии к сотрудникам или руководству, не торопитесь говорить об этом вслух - сейчас ваши слова не возымеют должного действия. В ближайший день постарайтесь поменьше бывать в местах большого скопления народа, так как вы можете притягивать к себе негативные ситуации или сомнительного рода личностей.

Гороскоп на 21 марта 2018 – ДЕВА

Сегодня возможны непредвиденные расходы и недоразумения с начальством или партнерами. Постарайтесь проявить самоконтроль и дальновидность. Избегайте шумных компаний, а также не употребляйте алкогольные напитки. Существует вероятность серьезной травмы или болезни.

Гороскоп на 21 марта 2018 – ВЕСЫ

Это день, когда вам не стоит принимать важные решения или делать ответственные шаги: вы способны заблуждаться, принимая желаемое за действительное. Если какая-то идея покажется вам замечательной и требующей немедленного исполнения, лучше пару дней подождать, помня о том, что можете совершить необдуманный поступок. В остальном же день вполне хорош — вы можете спокойно наслаждаться жизнью, оставив важные решения до лучших времен.

Гороскоп на 21 марта 2018 – СКОРПИОН

День благоприятный для расширения круга деловых знакомств. Может представиться возможность попробовать себя в новой роли, и вы удачно справитесь с поставленной задачей. Но не поддавайтесь соблазну кого-либо покритиковать или поучить. Если хотите добиться своего, то лучше прибегнуть к хитрости.

Гороскоп на 21 марта 2018 – СТРЕЛЕЦ

Сегодня вы будете настроены на поиск врагов и войну. Проблема лишь в том, что война, затеянная вами, может стать длительной и не факт что победоносной. Вы не только наживете новых врагов и оттолкнете друзей, но и нервы себе расшатаете. Сегодня вам лучше избегать любого общения с начальством.

Гороскоп на 21 марта 2018 – КОЗЕРОГ

На данном этапе вы четко представляете свою цель и пути ее достижения. Сил и упорства хватит, чтоб продвинуться к ней. В работе будьте терпеливы и внимательны. Возможно, сейчас кто-то будет нуждаться в вашей помощи или поддержке. И если есть такая возможность, то не откажите в просьбе. Позаботьтесь о своем здоровье.

Гороскоп на 21 марта 2018 – ВОДОЛЕЙ

Сегодня вас ожидает насыщенный эмоциями день — причем, в основном, эмоциями приятными. Ситуация может порадовать вас какими-то событиями или же ожиданием их. Возможно, вас чем-то порадуют близкие, или поджидают другие заманчивые бонусы.

Гороскоп на 21 марта 2018 – РЫБЫ

Данный день подарит вам разнообразные возможности. Появится шанс выйти на нужные контакты, о чем-то договориться или начать совместный проект. Нужно пересмотреть свои установки в отношении здоровья, внести изменения в распорядок дня и при необходимости увеличить физические нагрузки.