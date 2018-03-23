Гороскоп на сегодня, 23 марта 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на 23 марта 2018 – ОВЕН

Наступательную активность - естественное свойство всякого Овна - старайтесь сочетать с дипломатичностью. Воспитывайте в себе стиль, шарм, хорошие манеры. Ваше обаяние от этого засверкает еще ярче. Если втайне вы до сих пор не уверены в себе, отбросьте всякие сомнения. В это время вы окружены пристальным вниманием представителей противоположного пола и будете моментально замечены в любой компании. Вам простят все что угодно, в том числе такие качества, как самолюбование, эгоцентризм и недостаток вкуса.

Гороскоп на 23 марта 2018 – ТЕЛЕЦ

Сегодня вы будете не готовы считаться с мнением других, а проявление агрессии и тяга к лидерству способны осложнить взаимоотношения с окружающими людьми. Ваша убежденность в ошибочности мнения других людей может негативно сказаться на собственном финансовом благополучии и привести к крупным размолвкам с любимыми.

Гороскоп на 23 марта 2018 – БЛИЗНЕЦЫ

Отличный день для пребывания в дружеской компании. Если вам предлагают активный образ жизни, не отказывайтесь. Помечтать и подумать о делах насущных вы еще успеете. Не упускайте возможность испытать новые ощущения: например, попробовать себя в экстремальном виде спорта, оригинальном проекте, незнакомой области творчества. Однако примите стандартные меры предосторожности. Близнецы, ощутившие вкус свободы и независимости, сегодня могут утратить чувство опасности. Не рискуйте здоровьем и трудоспособностью.

Гороскоп на 23 марта 2018 – РАК

Ближайший день может оказаться очень плодотворными. Скорее всего, вы пунктуально будете выполнять задуманное. Но постарайтесь не брать повышенных обязательств и не загружайте себя чрезмерно. Сейчас обратите внимание на состояние своего здоровья. Любые недомогания не должны остаться без внимания.

Гороскоп на 23 марта 2018 – ЛЕВ

Прежде, чем что-то сказать и сделать, сто раз подумайте. Не идите на открытый конфликт там, где можно применить хитрость. Сегодня при желании вы найдете тысячу аргументов, чтобы повернуть дело в нужную сторону. Главное — не горячиться. Сегодня не следует рисковать, иначе вы окажетесь в убытке. Возможны головные боли, спазмы, травмы головы.

Гороскоп на 23 марта 2018 – ДЕВА

Сделайте старт своего уик-энда нескучным. Сейчас лучше думать о любви, творчестве, развлечениях, чем о рутинной повседневности. Столкнувшись с досадным препятствием, не унывайте, но и не оставляйте тревожный знак без внимания. Возможно, судьба предостерегает вас от напрасной траты сил или от путешествия в неверно взятом направлении. Девам, разрывающимся между увлечением и долгом, мечтой и недостатком опыта для ее реализации, стоит посоветоваться с более опытным человеком (например, старшим родственником).

Гороскоп на 23 марта 2018 – ВЕСЫ

Сегодня в вашем голосе могут то и дело звенеть командирские нотки: вы способны горячиться, доказывая окружающим свою правоту. День наделяет вас стопроцентной уверенностью в том, что вы делаете, поэтому нежелание окружающих вам помогать будет приравнено к саботажу. Чтобы день не прошел в бессмысленных спорах, вам стоит умерить свой пыл и поменьше давить на тех, кто с вами рядом.

Гороскоп на 23 марта 2018 – СКОРПИОН

Не проявляйте излишнюю раздражительность, она вас не украсит. Не стоит также идти на поводу у собственной целеустремленности и перфекционизма. Не забывайте, что это выходной день и вы вправе расслабиться. Утром избегайте привередливости и уныния, иначе рискуете провести в плохом настроении весь день. Скорпионам, которые не могут преодолеть своего врожденного критицизма, звезды советуют мысленно вжиться в роль веселого, доброго и щедрого человека, чаще улыбаться окружающим и контактировать с детьми.

Гороскоп на 23 марта 2018 – СТРЕЛЕЦ

Сегодня у вас может появиться тенденция к лени и повышенной сонливости. Сонное состояние может преследовать вас до самого вечера. Если вы не найдете в себе силы взбодриться и настроиться на активность, день так и пройдет, не принеся ничего особенного. Попробуйте с утра выпить лишнюю чашечку крепкого кофе. Ну, а если не поможет — тут уж ничего не поделаешь.

Гороскоп на 23 марта 2018 – КОЗЕРОГ

Оптимизм и пессимизм сегодня властвуют в душе Козерога попеременно. Постарайтесь, чтобы преобладало первое, тогда многие обстоятельства будут рассматриваться вами с позитивной стороны. Наиболее сложными станут утренние часы: именно в этот период суток вас могут посетить страхи, неприятные воспоминания или нехорошие предчувствия, связанные с будущим. Не лишайте себя любви и других радостей жизни. В то же время избегайте любых излишеств. Даже если вам нравится ваше занятие, умейте вовремя остановиться.

Гороскоп на 23 марта 2018 – ВОДОЛЕЙ

Это поворотный день, с которого можно переключаться на новую тему. Готовьтесь к напряженной работе, большим задержкам, серьезным внезапным тратам, сильным эмоциям и временному нарушению комфорта. Не давайте воли эмоциям, чтобы не наделать глупостей, которые нельзя будет исправить.

Гороскоп на 23 марта 2018 – РЫБЫ

Постарайтесь сосредоточиться на профессиональных делах, и, приложив незначительные усилия, вы сумеете легко добиться поставленных целей. Если почувствуете, что с какими-либо вопросами сейчас справиться сложно, то не стесняясь, обращайтесь за помощью к более опытным коллегам.