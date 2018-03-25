Гороскоп на сегодня, 25 марта 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на 25 марта 2018 – ОВЕН

Талант первопроходца вам сегодня не пригодится. Сосредотачивайтесь на рутинных делах и докажите, что вы неплохо разбираетесь в деталях своей профессии. Будьте готовы к нестабильному ходу событий и неровным результатам. Некоторые вопросы будут решаться легко, некоторые останутся без ответа. В любом случае не пренебрегайте указаниями и инструкциями, прислушивайтесь к критике со стороны начальства. Индивидуальным предпринимателям предстоит проявить гибкость тактики, дотошность, разносторонность.

Гороскоп на 25 марта 2018 – ТЕЛЕЦ

Не много ли вы на себя берете? Праздники были, пожалуй, слишком насыщенными во всех отношениях. Позаботьтесь о своем здоровье. Постарайтесь отменить необязательные встречи - ваша энергетика сейчас оставляет желать лучшего. Главные события ожидают вас впереди.

Гороскоп на 25 марта 2018 – БЛИЗНЕЦЫ

Отношения с близкими и друзьями складываются удачно, однако некоторая эмоциональная нестабильность или потакание собственным слабостям могут привести к крупной ссоре. Ваши дипломатичность и великодушие создадут благоприятные условия для укрепления семейного комфорта или материального благосостояния. Звезды предупреждают, что сегодня могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. Не исключено, что придется даже обратиться к специалисту. Исключите физические нагрузки и употребление алкогольных напитков.

Гороскоп на 25 марта 2018 – РАК

Не проявляйте активности в коммерческой деятельности – вероятны финансовые потери. Поспешность и рассеянность при обращении в правительственные, общественные организации или к начальству может привести к негативным результатам. Будьте внимательны при работе с документами. Во второй половине дня вероятны недоразумения с окружающими вас людьми, например с коллегами по работе или соседями по дому.

Гороскоп на 25 марта 2018 – ЛЕВ

Планирование расходов становится насущной необходимостью. Львы, страдающие расточительностью и считающие подсчет мелочи в кармане унизительным занятием, могут оказаться в незавидном финансовом положении. Полный крах маловероятен, однако не исключен целый комплекс досадных мелких неприятностей. Не забывайте о том, что часть средств вам следует откладывать или тратить на домашние нужды, причем строго по назначению. Неоправданная щедрость по отношению к друзьям и любимому человеку может выйти вам боком.

Гороскоп на 25 марта 2018 – ДЕВА

Ничто не предвещает появление грозовых туч на вашем горизонте. Скорее всего, душевное равновесие будет вашим спутником. Данный период стоит посвятить построению планов на будущее. Неплохо было бы пройтись по магазинам и приобрести то, что вам просто захочется.

Гороскоп на 25 марта 2018 – ВЕСЫ

Обстановка требует тщательности и аккуратности, возможно, даже уединения. Но не обрывайте связи с миром. Поддерживайте любые контакты, не вредящие основному делу. Не исключено, что вы будете помогать другим или выполнять чужие обязанности. Наивным и неопытным Весам этот день раскрывает глаза на простые житейские истины. Например, вы можете обнаружить, что интересное общение и продуктивная честная работа - это разные вещи. Возможно, вы даже разочаруетесь в некоторых прежних авторитетах.

Гороскоп на 25 марта 2018 – СКОРПИОН

Этот день будет всем показывать приближение чего-то необычного, что изменит жизнь Скорпионов. Возможно, этот человек узнает о том, что скоро у него появится ребенок или ему предложат руку и сердце. Главное, время предвкушения сделает Скорпиона добрее и милосерднее к окружающим.

Гороскоп на 25 марта 2018 – СТРЕЛЕЦ

Буйный темперамент и неизменная общительность очень идут Стрельцам, но не всегда уместны в решении важных задач. Сегодня именно такой день. Кавалерийская атака не поможет делу, сколько бы вы ни старались. Сосредоточьте внимание на деталях, и у вас все получится. Если вы не обладаете нужными знаниями и методами, не полагайтесь на удачу, она вас может подвести. Это отличное время для того, чтобы перенять полезный опыт. Понаблюдайте за более компетентными людьми, признанными специалистами своего дела.

Гороскоп на 25 марта 2018 – КОЗЕРОГ

Сегодня Козероги способны многим заинтересовать объект своего внимания. Между ними установится прочный контакт. Многие будут восхищаться инициативностью и находчивостью Козерогов. Вам следует воодушевлять близких, давать импульс движению, продвигаться вперед. Те, кто живет сегодняшним днем и почти не задумывается о будущем, сильно рискуют своим благосостоянием в зрелые годы.

Гороскоп на 25 марта 2018 – ВОДОЛЕЙ

Работа по расписанию сегодня принесет больше пользы, чем действия под влиянием спонтанного вдохновения. Это следует учесть в первую очередь тем Водолеям, которые поправляют здоровье или делают карьеру. Именно им будут вдвойне полезны дотошность, внимательность, исполнительность, аккуратность. Также понадобится умение правильно распоряжаться деньгами и готовность противостоять иллюзиям. Если вы свободный художник, творите в свое удовольствие, но не ждите адекватного вознаграждения за свой труд.

Гороскоп на 25 марта 2018 – РЫБЫ

День благоприятен для общения, новых знакомств, установления деловых контактов, решения бытовых проблем. Не исключено появление влиятельных людей, которые окажут помощь в ваших начинаниях. Жизненный потенциал на высоком уровне. Вероятно, сегодня любое дело потребует от вас гораздо меньше усилий и времени, чем вы предполагали.