Гороскоп на сегодня, 26 марта 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на 26 марта 2018 – ОВЕН

Вы прекрасно выглядите и полны энергии. Увы, посвятить весь день раскрытию своего блестящего потенциала у Овнов сегодня не получится. В течение суток придется не раз вспомнить о рутинных делах. Это подходящий момент для выполнения обязательной монотонной работы, ежедневных неизбежных обязанностей. Держите под контролем состояние своего здоровья. Возможно, вам придется посетить врача для профилактического осмотра или заглянуть в аптеку, нанести визит в канцелярию или в какое-либо скучное учреждение.

Гороскоп на 26 марта 2018 – ТЕЛЕЦ

Обстоятельства будут ставить перед вами то одну, то другую задачу, и на их решение уйдет много времени и энергии. Зато в отношении любви дела могут обстоять гораздо лучше. Данный день располагает к романтическому ужину при свечах, да и вообще, к гармоничным отношениям с любимым человеком.

Гороскоп на 26 марта 2018 – БЛИЗНЕЦЫ

Сегодня не исключен неожиданный поворот в вашей жизни. Появится возможность заработать деньги. Однако избегайте рискованных дел, махинаций и спекуляций. Близнецам это не принесет выгоды, наоборот, возможны финансовые потери, в лучшем случае – отсутствие дохода. Конфликтная ситуация в семье может иметь опасные и драматические последствия. Подумайте о своих детях.

Гороскоп на 26 марта 2018 – РАК

Этот день станет для Раков островком благополучия и даст им возможность перевести дух после недавних подвигов. Впрочем, безделье и лень сегодня не в почете. Если вас переполняет энергия, вы способны хлопотать с утра до вечера, словно пчелка. В случае упадка сил (например, вследствие болезни, усталости) не перегружайте себя лишними заботами и не делайте за окружающих то, что они в состоянии сделать для себя сами. Не стесняйтесь попросить практического совета, мелкой помощи. Вам обязательно пойдут навстречу.

Гороскоп на 26 марта 2018 – ЛЕВ

Не давайте сейчас никаких обещаний, потому что вам не удастся выполнить практически ничего из обещанного. Злоупотребление зеленым змием может здорово подвести, если потеряете чувство меры. Особую осторожность следует проявить с малознакомыми людьми, дабы не стать жертвой коварного умысла.

Гороскоп на 26 марта 2018 – ДЕВА

Рекомендуется засучить рукава и энергично взяться за новое и перспективное дело. Для достижения успеха вам будут необходимы упорство, стабильность и дисциплинированность. Не ждите сиюминутных результатов. В отношениях с близкими все останется по-прежнему. Остерегайтесь романтических приключений, они могут иметь нежелательные последствия.

Гороскоп на 26 марта 2018 – ВЕСЫ

Эти сутки не располагают к публичности. Весам не стоит афишировать свои таланты, связь с известным человеком, принадлежность к той или иной группе, коллективу, сообществу. Чтобы вас не посещало чувство одиночества и ненужности, займите себя каким-либо полезным делом. Возможно, кто-то нуждается в вашей бескорыстной помощи, а вы до сих пор не удосужились ее оказать. Также это не лучший момент для начинаний. Ни вы, ни партнер пока не готовы резко сменить курс и включиться в очередной этап деятельности.

Гороскоп на 26 марта 2018 – СКОРПИОН

Данный день благоприятен для вас практически во всем. Только постарайтесь не давать обещаний. Обстоятельства могут сложиться таким образом, что вам сложно будет их выполнить, причем по независящим от вас причинам. Сейчас не берите кредитов и не давайте денег в долг.

Гороскоп на 26 марта 2018 – СТРЕЛЕЦ

Эти сутки пройдут для Стрельцов под знаком долга и ответственности. Стремитесь приносить не только радость, но и пользу. Лишь в этом случае вам обеспечены благодарность и внимание. Если хотите стать настоящим профессионалом, не скользите по верхам, будьте аккуратны и дотошны, глубоко вникайте в мелочи. Новые планы строить не стоит, зато уже имеющуюся программу вам не помешает проработать во всех деталях. Если ваша карьера зависит от человеческого фактора, учитывайте тончайшие нюансы взаимоотношений.

Гороскоп на 26 марта 2018 – КОЗЕРОГ

Карьерным амбициям сегодня не суждено реализоваться. Тесного общения с начальством лучше избегать: вряд ли оно будет конструктивным. День подходит для домашних дел: генеральной уборки, начала ремонта, перестановки мебели. Купленные сегодня бытовые приборы прослужат долго. Вечером устройте маленький праздник.

Гороскоп на 26 марта 2018 – ВОДОЛЕЙ

Не время активно включаться в новую деятельность. На протяжении всего дня мелкие препятствия будут мешать вам заняться самым главным с вашей точки зрения делом. Может оказаться затруднительным непосредственный тесный контакт с интересующими вас людьми (особенно если вы знакомы недавно). Обычно доброжелательные и терпимые, Водолеи сегодня склонны к критиканству, придирчивости, ехидству. Звезды советуют вам поискать недостатки прежде всего в своих собственных делах, характере, привычках.

Гороскоп на 26 марта 2018 – РЫБЫ

Сегодня будут сильны негативные тенденции. Велика вероятность опасных ситуаций, катастроф, аварий. Не верьте людям, которые от вас зависят. Прислушайтесь к голосу своей интуиции. Однако не торопитесь ссориться с окружающими вас людьми. Постарайтесь избегать выяснения отношений, споров и дискуссий.