Гороскоп на сегодня, 27 марта 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на 27 марта 2018 – ОВЕН

День совместных начинаний и объединения инициатив. С самого начала установите нужный баланс во взаимоотношениях. Чем важнее они для вас, тем больше у вас поводов прислушаться к этому совету. Сейчас вы бесспорный лидер и весьма привлекательная личность, как и любой Овен. Но не забывайте, что у других людей тоже есть свои права и возможности (и они отлично знают, как ими пользоваться). Это неплохой момент для заключения кратковременных союзов, создаваемых с целью максимально быстрого достижения общей цели.

Гороскоп на 27 марта 2018 – ТЕЛЕЦ

В этот день вряд ли вам захочется трудиться. А причина кроется в том, что ваша голова будет заполнена любыми мыслями, только не производственными. Старайтесь обходить острые углы, не спорьте и никому ничего не обещайте. В особенности будьте внимательны к близким людям.

Гороскоп на 27 марта 2018 – БЛИЗНЕЦЫ

В этот день Близнецы - скорее почетные наблюдатели, чем непосредственные участники событий. Вы можете успешно выступить в качестве авторитетного учителя (например, принимая у других экзамен). Не исключено, что вы будете задействованы как посредник между спорящими сторонами, сыграете роль третейского судьи. В любовных отношениях выбор за вами, вам остается лишь сделать его правильно. Возможно, поклонники устроят подобие рыцарского турнира, чтобы рядом с вами по праву оказался наилучший представитель противоположного пола.

Гороскоп на 27 марта 2018 – РАК

Сегодня прислушивайтесь к своей интуиции и к своим снам — это поможет вам в нужную минуту. Возможны новые знакомства и получения нового опыта в любых сферах жизни — даже там, где вы этого совсем не ожидаете.

Гороскоп на 27 марта 2018 – ЛЕВ

День располагает к началу дел, к ведению переговоров и поиску компромиссов. Могут неожиданно появиться новые отношения как на работе, так и в личной жизни. В это время не нужно быть излишне скупыми, но и склонности к расточительности следует избегать: все - в меру!

Гороскоп на 27 марта 2018 – ДЕВА

В течение дня вашего внимания могут потребовать финансовые дела. Успешному ведению бизнеса поможет готовность отдавать долги, платить налоги, делиться с другими, делать удачные вложения. Не исключена спонтанная крупная покупка ради престижа. В частной жизни Дев акцент стоит на правильном определении ценности тех или иных отношений. Человек, которым вы неожиданно увлеклись, может быть невероятно яркой и притягательной личностью, но не обязательно будет хорошим партнером, и вам лучше сразу это осознать.

Гороскоп на 27 марта 2018 – ВЕСЫ

Период благоприятен для осуществления новых планов. Работоспособности и умения находить золотую середину у вас сейчас достаточно. В отношениях с дорогим сердцу человеком никаких отрицательных изменений не предвидится. Будьте внимательны к состоянию своего здоровья.

Гороскоп на 27 марта 2018 – СКОРПИОН

Ближайший день может оказаться благоприятным для всего, что связано с любовью и личной жизнью. Одиноким представителям знака нужно больше времени проводить вне стен своего дома, так как есть вероятность встретить свою судьбу. Сейчас важно заметить того, кто предназначен вам звездами, и возможно, проявить некоторую хитрость в "боевых действиях". Избегайте долговых обязательств.

Гороскоп на 27 марта 2018 – СТРЕЛЕЦ

Излишняя самоуверенность и бесцеремонное отношение к окружающим до добра не доведут. Даже если вам удастся выкрутиться без ущерба для себя, конфликтная ситуация может иметь негативные последствия в будущем. Посвятите день романтическим встречам.

Гороскоп на 27 марта 2018 – КОЗЕРОГ

Данный период не слишком благоприятен для заключения сделок, а также подписания контрактов и договоров. Сейчас лучше заняться делами, до которых давно руки не доходили. В финансовых вопросах могут возникнуть затруднения. Постарайтесь не давать и не брать в долг, не берите ипотеку.

Гороскоп на 27 марта 2018 – ВОДОЛЕЙ

Хороший день для удовлетворения своих романтических желаний, для свиданий и тайных дел. Ваша фантазия может сегодня приобрести реальные очертания. Не злоупотребляйте алкоголем, это может привести к проблемам со здоровьем.

Гороскоп на 27 марта 2018 – РЫБЫ

Сегодня Рыбам может быть свойственна расточительность, экстравагантность вкусов и решительность в расходах. Это опасное время для шопинга: не исключено, что вам вдруг захочется всего и сразу. Если вы платежеспособны, в итоге можете моментально опустошить свой кошелек или кредитку. В любви возможен острый кризис, вызванный неожиданным новым увлечением, бурной страстью. Не очутиться в долговой яме, а также не потерять окончательно голову от страстных чувств вам помогут родственники либо соотечественники.