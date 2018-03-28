Гороскоп на сегодня, 28 марта 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на 28 марта 2018 – ОВЕН

Данный период похож на экзамен, и оттого, как вы его сдадите, будут зависеть дальнейшие события. Избегайте кардинальных перемен в любых областях своей деятельности. Пока постарайтесь не давать и не брать в долг, иначе в скором времени могут возникнуть финансовые трудности.

Гороскоп на 28 марта 2018 – ТЕЛЕЦ

Рутина не значит скука. Попробуйте сделать свой рабочий день гармоничным во всех смыслах. Основное внимание уделяйте развитию полезных контактов. Звезды напоминают, что организм Тельца сейчас остро реагирует на стрессы, вызванные перекосами во взаимоотношениях. В коллективе, особенно если он для вас нов, сразу ставьте себя правильно. В противном случае высока вероятность регулярных ссор (если вы сильная личность) или того, что вами начнут помыкать (если вы робки и не умеете отстаивать свою позицию).

Гороскоп на 28 марта 2018 – БЛИЗНЕЦЫ

День благоприятеный во многих отношениях. Если хотите этот день сделать незабываемым, инициативу придется брать в свои руки. Идет удачное время для покупок. Кроме того, нужно больше времени уделять своему здоровью и физической форме.

Гороскоп на 28 марта 2018 – РАК

День символизирует чистоту и справедливость. Возможно, Раки почувствуют, как хорошо дома. Побольше открытости! Предоставьте окружающим чудесную возможность вас любить. В это время можно затевать различные перестройки. Благоприятно приобретать мебель и вообще предметы интерьера, не требующие частой смены.

Гороскоп на 28 марта 2018 – ЛЕВ

Вам могут поступить заманчивые предложения, касающиеся профессиональной сферы деятельности и творчества. Удачно будут складываться переговоры, и вы сможете достигнуть желаемых результатов. Избегайте конфликтов с любимым человеком, не изводите его своими придирками.

Гороскоп на 28 марта 2018 – ДЕВА

Сегодня вам будут тяжело даваться любые дела, где потребуется способность логически мыслить: расчеты, аналитика, наука, планирование, учеба. Зато легко, как по волшебству, вы будете входить в контакты с другими людьми.

Гороскоп на 28 марта 2018 – ВЕСЫ

Истинная природа Весов сегодня постоянно напоминает о себе. Как бы вы ни старались перевоплотиться в другую личность, вы всего лишь носите маску. Не игнорируйте свои личные потребности. Беря пример с других, не подчиняйтесь никому полностью. Оставайтесь собой в любых обстоятельствах, не боясь разгневать партнера. В настоящий момент ваши предпочтения настолько похожи, что разница почти незаметна. Если же различие очевидно и не может быть проигнорировано, выражайте свои желания как можно дипломатичнее.

Гороскоп на 28 марта 2018 – СКОРПИОН

Круг контактов можно сузить, но отказываться от общения с людьми полностью было бы неразумно. Поддерживайте связь с теми, кто вам приятен, кому вы можете без опаски доверить свои сомнения. Если вы состоите в браке, порадуйте чем-нибудь свою половинку, она вам будет очень благодарна за внимание. Скорпионам, увлеченным работой, звезды советуют оглянуться на день вчерашний и проверить, не допущен ли перегиб в отношениях с коллегами. Не считайте унизительным загладить оплошность извинением или комплиментом.

Гороскоп на 28 марта 2018 – СТРЕЛЕЦ

В профессиональном отношении никаких серьезных изменений не предвидится. Лучше заняться тем, что дается вам без особых усилий. В ближайший день будьте осторожны во всем, что делаете и говорите. Постарайтесь избегать общения с теми, в ком чувствуете силу негативного характера.

Гороскоп на 28 марта 2018 – КОЗЕРОГ

Сегодня важны вежливость, любезность, уравновешенность. Мыслите рационально и по возможности не предвзято. Ни на кого не давите, стремитесь к справедливым решениям и объективным оценкам. Самочувствие Козерогов в эти сутки зависит от того, улажены ли наиболее острые противоречия между ними и интересующими их людьми. Малейший намек на вероятность повторного конфликта будет болезненным. В физическом плане умейте придерживаться умеренности во всем. Вовремя отдыхайте, не переедайте, избегайте любых излишеств.

Гороскоп на 28 марта 2018 – ВОДОЛЕЙ

Вас ожидают новые знакомства и неожиданные встречи. Новые дружеские отношения не продлятся долго, но будут приятны. А вот знакомства с женщинами стоит избежать, так как это может стать причиной неприятностей в дальнейшем.

Гороскоп на 28 марта 2018 – РЫБЫ

Идет благополучный период, который внесет свои яркие краски практически во все области вашей профессиональной деятельности. Наиболее удачно будут складываться переговоры. Ваше мнение придется по вкусу руководству, так что не стесняйтесь - выдвигайте новые предложения. Ближе к концу дня избегайте выяснения отношений с родными.