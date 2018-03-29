Гороскоп на сегодня, 29 марта 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на 29 марта 2018 – ОВЕН

Благоприятный день для начала новых дел. Сейчас вы будете полны энергии и сможете реально оценивать создавшееся положение. На обещания со стороны не слишком рассчитывайте - это окажется пустым сотрясением воздуха. В отношениях с любимым человеком вас ожидают только положительные эмоции.

Гороскоп на 29 марта 2018 – ТЕЛЕЦ

Сегодня вы будете легко и вдохновенно строить планы, верить в них и находить поддержку у окружающих. Но с практикой ваши прекрасные теории будут иметь мало общего. Свой пыл лучше потратьте на общение с друзьями, но не давайте обещаний. Действовать сообразно обстоятельствам, а не только смотреть на происходящие процессы как сторонний наблюдатель, сегодня будет гораздо легче и актуальней. Окружающие вас события находятся в завершающей фазе, ваша задача — слегка подтолкнуть их в нужном вам направлении.

Гороскоп на 29 марта 2018 – БЛИЗНЕЦЫ

Очень многому из того, что вы запланировали на этот день, сбыться не суждено. На пути к цели появятся неожиданные препятствия, а у вас не хватит выдержки и терпения, чтобы их преодолеть. Не совсем удачным образом дела могут складываться и на личном фронте.

Гороскоп на 29 марта 2018 – РАК

Если ваше настроение позитивно, в течение дня возможны глубокие философские раздумья, постижение сути вещей, подключение к закрытым источникам сведений. В унынии вы способны негативно относиться даже к тому, что должно вас радовать и поддерживать: например, к любовным отношениям, общению с ребенком. Раки творческого склада и совсем юные представители знака сегодня склонны к мрачному и одновременно поэтическому настрою. Они могут испытывать сильный интерес к готике, рок-музыке, тайнам жизни и смерти.

Гороскоп на 29 марта 2018 – ЛЕВ

Постарайтесь в ближайшее время заняться теми делами, которые вам приятны. Если с каким-то человеком отношения сейчас не складываются, не пытайтесь до него достучаться. Лучше отложите на время решение вопроса. В противном случае разгорающийся конфликт не позволит найти выход из положения.

Гороскоп на 29 марта 2018 – ДЕВА

Сегодня можно пожать плоды прошлых хороших дел, это день реализации положительной кармы. Постарайтесь и сегодня делать только добрые дела, пожертвуйте небольшую сумму тем, кто действительно нуждается, и удача улыбнется вам. Сегодня можно делать капительные вложения в бизнес, сельское хозяйство.

Гороскоп на 29 марта 2018 – ВЕСЫ

Практикуйте разумный подход к материальной стороне жизни. Откажитесь от использования испорченных, ветхих, немодных вещей, но вначале подумайте, нет ли смысла их отреставрировать. Не потакайте случайным гастрономическим прихотям, но обязательно включайте в свой рацион продукты, которые советует вам лечащий врач. Доходы Весов в это время тесно связаны с умением общаться и оказывать услуги, а также сочувствовать. Не путайте жалость и здравый смысл. Помогайте лишь тем, кто действительно нуждается в помощи.

Гороскоп на 29 марта 2018 – СКОРПИОН

Сегодня у вас могут возникать препятствия в самых простых делах. Возможно, просто не стоит торопиться с их выполнением. Зато в голову могут прийти интересные идеи относительно решения ваших проблем.

Гороскоп на 29 марта 2018 – СТРЕЛЕЦ

Взрыв общительности в эти сутки сменяется потребностью в уединении. Возможно, это не согласуется с вашими желаниями, зато гармонирует с необходимостью решения насущных вопросов. Самый коммуникабельный Стрелец сегодня готов отказаться от общения, чтобы заняться осуществлением своих тайных планов. Это неплохой момент для работы с документами, особенно если они касаются легализации вашего бизнеса, отражают ваши официальные обязательства или финансовое положение, связаны с управлением вашей недвижимостью.

Гороскоп на 29 марта 2018 – КОЗЕРОГ

Не следует быть слишком откровенными даже с близкими людьми, так как все сказанное может обернуться против вас. Не стоит брать в деловые партнеры людей, к которым вы питаете чувства большие, чем просто симпатию. В этом случае вы станете абсолютно необъективными, и от этого может пострадать дело.

Гороскоп на 29 марта 2018 – ВОДОЛЕЙ

Сегодня вам следует быть осторожным в общении, особенно с близкими людьми. Звезды склоняют к тому, чтобы действовать с наскока там, где нужен тонкий подход. Кроме того, вы способны быть критичными по отношению к окружающим, выражать им свое недовольство.

Гороскоп на 29 марта 2018 – РЫБЫ

Эмоциональность и разговорчивость толкают Рыб к беседам и переписке либо к поиску человека, которому можно исповедаться. С другой стороны, здравый смысл призывает вас к молчанию. Умейте вовремя сдерживаться, не открывайтесь полностью. Делитесь своими соображениями лишь с заслуживающими доверия людьми. Не исключено, что от этого сейчас зависит ваша репутация или общая безопасность. Возможно, вам предстоит написать письмо в официальную инстанцию, пройти письменный тест, получить известие из-за рубежа.