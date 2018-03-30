Гороскоп на сегодня, 30 марта 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на 30 марта 2018 – ОВЕН

На этот день не стоит планировать семейные торжества и иные важные мероприятия. Если это неизбежно и дата назначена заранее, продумывайте план событий с самого утра. Наилучшее решение - отдых. Не помешает полноценный сон. Необходимы богатые эмоциональные впечатления. Не исключена тяга к риску, однако сейчас она вряд ли воплотится в жизнь в виде конкретных поступков. Большое значение для Овнов имеет в это время любовная жизнь. Возможно повышенное внимание ко всему, что связано с сексом и эротикой.

Гороскоп на 30 марта 2018 – ТЕЛЕЦ

Сегодня следите за знаками, предупреждающими или подталкивающими к определенным действиям. В этот день лучше плыть по течению, но проявлять восприимчивость ко всем переменам и требованиям момента, использовать все шансы реализовать давние намерения, даже если сейчас это придется делать в непростых условиях.

Гороскоп на 30 марта 2018 – БЛИЗНЕЦЫ

Из массы дел, которые требуют вашего участия, нужно на чем-то остановиться, выбрать главное и понять, что является второстепенным или лишним, несмотря на свою привлекательность. К вечеру ситуации и настроение могут получить подпитку новостями и влиянием со стороны заинтересованных лиц. Следуйте ритму событий, идите туда, куда вас тянет, общайтесь с людьми, которые помогут вам лучше осознать границы ваших сил и возможностей.

Гороскоп на 30 марта 2018 – РАК

Звезды обеспечивают Ракам постоянство чувств и дополнительную глубину переживаний. Это день, когда вы можете в полном смысле слова жить эмоциями. Некоторая сдержанность не нарушит гармонию отношений, если они уже сложились, оформились в свод ритуалов и правил. Если есть шанс провести весь день в обществе любимого человека, сделайте это. Если роман находится в начальной стадии, не форсируйте события. Например, не подчеркивайте слишком явно свою сексапильность, сегодня она и так видна невооруженным глазом.

Гороскоп на 30 марта 2018 – ЛЕВ

Перед вами будет вставать то одна, то другая задача. Придется их решать, причем не откладывая дело в долгий ящик. Однако данный день располагает к приятному времяпрепровождению и налаживанию отношений с любимым человеком. А к профессиональным вопросам сможете вернуться чуть позже, когда наступит более подходящее время.

Гороскоп на 30 марта 2018 – ДЕВА

В это время у Дев сильна потребность в общении. Но выражается она скорее в стремлении разделить с кем-то свои чувства, чем в простом обмене информацией. На интуитивном уровне вы остро чувствуете недостатки окружающих и неплохо осознаете свои собственные слабости. Не погружайтесь в негативные переживания слишком часто, иначе общий фон дня будет нерадостным. Обращайте больше внимания на позитивные моменты. Ваша привязанность к родственникам (или зависимость от них) может оказаться сильнее, чем вы думаете.

Гороскоп на 30 марта 2018 – ВЕСЫ

Сейчас вам просто противопоказано сидеть сложа руки. Вы можете преуспеть как в работе, так и в других областях деятельности. Вас ожидают приятные встречи или новое романтическое увлечение. Избегайте конфликтов с окружающими людьми. Звезды пророчествуют: ухудшение отношений будет болезненно для обеих конфликтующих сторон.

Гороскоп на 30 марта 2018 – СКОРПИОН

Сегодня вам будут открыты любые двери, день пройдет без особых событий. Хорошее время для любого общения, для создания союзов, помолвок, переговоров. Хороший день для тех, кто занят в сфере розничной торговли и журналистике. Отличное время для любовных свиданий и долгожданного примирения.

Гороскоп на 30 марта 2018 – СТРЕЛЕЦ

Большинство Стрельцов ведет себя в эти сутки не так, как обычно. Возможно, это просто следствие настроения: например, усталости, обостренной чувствительности. Вместо веселого непринужденного взаимодействия с людьми вас могут ждать напряженные переживания и воспоминания. Это не лучший момент для активных действий и новых инициатив. Раскрытие тайн не повлечет за собой больших проблем, но и не даст результата. Нежелательно бывать в местах скопления народа: вы вряд ли получите от этого удовольствие.

Гороскоп на 30 марта 2018 – КОЗЕРОГ

Чтобы день не прошел в бессмысленных спорах, вам стоит умерить свой пыл и поменьше давить на тех, кто с вами рядом. Опасайтесь материальных потерь вследствие обмана или кражи. Не употребляйте алкоголь, это может стать причиной материального ущерба. Не поддавайтесь на соблазн, если вам будут предлагать быстрое обогащение.

Гороскоп на 30 марта 2018 – ВОДОЛЕЙ

Сейчас вы будете полны энтузиазма. Единственным препятствием могут оказаться палки в колесах, вставляемые руководящими лицами. Постарайтесь не обращать на это внимания. Скоро все переменится к лучшему. Важные переговоры лучше отложить. В любви не позволяйте проявляться чувству ревности.

Гороскоп на 30 марта 2018 – РЫБЫ

Романтические настроения и эротические фантазии вновь преобладают у Рыб над прагматизмом. Возможен повышенный интерес к психологии, религии, а также к иностранной культуре, включая кухню, быт и традиции, связанные с реализацией сексуального инстинкта. Но тягу к путешествиям и знаниям лучше утолять дома: например, просматривая телепередачи, читая книги. Душевный и бытовой комфорт сегодня остается главной ценностью, поэтому реальные действия с их суетой могут вас совершенно не привлекать.