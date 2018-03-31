Гороскоп на сегодня, 31 марта 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на 31 марта 2018 – ОВЕН

Если что-то в профессиональной деятельности вас не устраивает, то данный день - не самое удачное время для глобальных перемен. Перед тем как что-либо предпринять, следует обдумать свои действия, а возможно, посоветоваться с людьми, которые могут оказаться полезными.

Гороскоп на 31 марта 2018 – ТЕЛЕЦ

Не стоит совершать необдуманных поступков, особенно касающихся денег. Не исключено, что на вашем здоровье отразятся усталость и перенапряжение предыдущих дней. Возможен неожиданный конфликт, но он быстро разрешится в вашу пользу, если вы проявите терпение. Будьте предельно внимательны с детьми-подростками, дабы не задеть их самолюбия, не вызвать агрессии. Впереди дополнительные материальные затраты, так что лучше к ним подготовиться заранее.

Гороскоп на 31 марта 2018 – БЛИЗНЕЦЫ

Тяга Близнецов к общению может вылиться в интеллектуальное соперничество с собеседником. Возможно, вы оба будете что-то недоговаривать. Не демонстрируйте слишком навязчиво свой интеллект, если в этом нет необходимости. Вашего обаяния вполне достаточно, чтобы отношения оставались гармоничными, яркими и перспективными. В личной жизни у вас есть выбор между честной игрой и запутанной интригой. Первая поможет развивать новый роман, вторая придаст чуть больше романтики и загадочности вашему старому союзу.

Гороскоп на 31 марта 2018 – РАК

Этот день обещает быть насыщенным интересными событиями в личной и общественной жизни. Рекомендуются творческие встречи, обмен опытом. Напряженная работа неожиданно принесет хороший результат. Вашим домашним захочется, чтобы вы больше времени проводили с ними, поэтому вторую половину дня посвятите активному семейному отдыху.

Гороскоп на 31 марта 2018 – ЛЕВ

Интересный период в плане сердечных дел. Не исключены новые встречи и знакомства, которые могут в корне поменять вашу дальнейшую жизнь. Сейчас нельзя расслабляться и плыть по течению, дабы не упустить удачу. Это время хорошо бы использовать для начала оздоровительных мероприятий.

Гороскоп на 31 марта 2018 – ДЕВА

Чтобы не быть повергнутыми в пессимизм, Весам необходимо настроиться на философское понимание событий и явлений. Избегайте конфликтных ситуаций, сдерживайте свои эмоции, чтобы в очередной раз не допустить срывов в отношениях с коллегами по работе и знакомыми. Посвятите вторую половину дня профилактическим мероприятиям против простудных заболеваний.

Гороскоп на 31 марта 2018 – ВЕСЫ

Вы настроены на контакт, но этого мало. Будьте энергичнее, верьте в успех. Это прекрасное время для открытой демонстрации чувств, а рационализм Весов может этому помешать. Не вдавайтесь в психологические и интеллектуальные тонкости отношений. На спонтанную инициативу партнера отвечайте столь же охотно и явно. В противном случае вас могут заподозрить в неискренности. Не стоит объясняться в любви письменно. Возможно получение письма по ошибке. В дороге не исключены странные случаи и забавные совпадения.

Гороскоп на 31 марта 2018 – СКОРПИОН

Данный день вполне годится для раскрытия вашего творческого потенциала. Постарайтесь больше времени уделять любимому делу или тому, что просто необходимо выполнить. Удачными окажутся походы по магазинам. Вы сможете совершить выгодные покупки и получить от этого удовольствие.

Гороскоп на 31 марта 2018 – СТРЕЛЕЦ

Будьте бдительны, опасайтесь сплетен и наговоров. Исключите общение с эгоистичными и агрессивными людьми. Не поддавайтесь влиянию всевозможных новых теорий в религии. Оставайтесь верными своим идеалам. Не принимайте никаких важных решений, не участвуйте в спорах и выжидайте. Если уже так случилось, что вас втянули в выяснение отношений, не унижайтесь до крика. Ваш визит к врачу может оказаться малоприятным.

Гороскоп на 31 марта 2018 – КОЗЕРОГ

Потребность в информации у Козерогов увеличивается, но вместе с ней возрастают и некоторые проблемы. В дороге есть риск заблудиться и опоздать к намеченному часу встречи. Почтовый ящик в эти сутки может быть завален спамом или сообщениями, предназначенными кому-то другому. Ваше послание может не дойти до адресата. Это не лучший день для полной откровенности, но он неплох для поиска альтернатив. Относитесь скептически к всплескам своего энтузиазма: в конечном итоге вы можете совершить промах.

Гороскоп на 31 марта 2018 – ВОДОЛЕЙ

Звезды рекомендуют решительно браться за все предложенные дела и не упускать возможности добиться успеха. Во второй половине дня вас ждут испытания в отношениях между родителями и детьми. Не исключена вспышка ревности или ссора из-за денег. Постарайтесь простить нанесенные вам обиды: пройдет время, и все уладится. Крепкое здоровье и уверенность в своем успехе позволят вам бороться с конфликтами.

Гороскоп на 31 марта 2018 – РЫБЫ

Не становитесь жертвой своей рассеянности, впечатлительности, любопытства, а также идеализма или доверчивости. Отдельной проблемой может оказаться непостоянство настроений, суждений и намерений, к которому Рыбы склонны от природы. После эффектного многообещающего старта вы способны заплутать в трех соснах. Старайтесь не лгать себе и другим. Задействуйте выигрышные стороны своей натуры. Сегодня это проницательность, гибкость, тонкое чувство юмора, умение взглянуть на человека и ситуацию с разных сторон.