Гороскоп на неделю: все знаки зодиака (02.04 - 08.04)

Гороскоп на неделю с 2 по 8 апреля 2018 года Овен

Меньше эмоций, и больше здравого смысла – Овнов ждет непростая, но чрезвычайно насыщенная неделя. В понедельник звезды советуют позаботиться о своих капиталах – подумайте о выгодных вложениях, возможно, вам удастся улучшить финансовую ситуацию. Вторник хорош для встреч с деловыми партнерами – постарайтесь преодолеть скромность, и расскажите о своих планах влиятельным знакомым. Но от неформального общения с важными особами звезды советуют воздержаться – для этой цели у вас есть друзья, которые ждут, не дождутся наступления пятницы. Выходные подходят для путешествий – собирайте рюкзаки, и не забудьте захватить с собой компас, вдруг придется блуждать по лесу, и искать уютное местечко для пикника.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 апреля 2018 года Телец

Не погружайтесь в чужие проблемы – на этой неделе у вас и своих дел более чем достаточно. Во вторник могут нагрянуть проверки – рулить служебным процессом придется именно вам. Переживать Тельцам не о чем, наоборот – у вас появится много поводов для радости. Начальство оценит ваше рвение, и постарается отблагодарить – просите деньгами, словесными поощрениями вы сыты не будете. В четверг Тельцы смогут расслабиться, но не ленитесь, и займитесь воплощением творческих планов. В апрельские выходные представителей вашего знака потянет на любовные авантюры, но романтика романтикой, а общение с родственниками отменить нельзя. Устройте семейное путешествие – ради вас синоптики наворожат отличную погоду.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 апреля 2018 года Близнецы

Ближайшие дни потребуют больших физических и эмоциональных затрат. Отнеситесь ко всему происходящему как к экзамену. Сейчас не следует обращаться с просьбами к начальству. Постарайтесь в свободные минуты заняться приятными делами, которые позволят расслабиться и уйти от забот.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 апреля 2018 года Рак

Звезды обещают, что эта весенняя неделя будет приятной во всех отношениях. Раки могут расслабиться, и забыть о разногласиях с коллегами и руководством – конфликтные ситуации останутся в прошлом. Но забывать про подсказки интуиции нежелательно – внутренний голос будет правдив, и его советы понадобятся вам в среду. В решении финансовых проблем лучшими помощниками станут друзья, а пока они корпят над составлением планов, вы можете заняться творчеством. Эту апрельскую субботу можно назвать днем сюрпризов, но многое будет зависеть от вашей инициативности. Старайтесь посетить все мероприятия, на которые вас пригласили, но перед этим обновите гардероб – если блистать, так по полной программе.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 апреля 2018 года Лев

В начале апреля, особенно после 5 числа, у Львов забот невпроворот. Старайтесь решать проблемы по мере поступления, не взваливайте на себя слишком много работы, иначе очень скоро окажетесь без сил. Апрель —довольно сложный месяц. Советую морально подготовиться к преодолению трудностей. Вероятны крушения надежд, разочарования в партнерах (и деловых, и брачных), переоценка ценностей. Не исключено, что придется переезжать, менять привычный уклад. И чтобы все прошло гладко, старайтесь планировать любые дела и заранее просчитывать ситуацию на несколько ходов вперед. Кроме того, некоторым представителям знака предстоит решать проблемы с наследством, отдавать долги (необязательно финансовые).

Гороскоп на неделю с 2 по 8 апреля 2018 года Дева

Задайтесь целью себя побаловать, и эта весенняя неделя пройдет ярко и весело. Конечно, отвертеться от работы Девам не удастся, но все профессиональные проблемы вы будете решать играючи. В среду ждите интересных предложений о сотрудничестве, возможно, именно вы станете лидером этого апрельского периода. Для финансовых подвигов подходит четверг – все сделки и контракты окажутся выгодными. Пятница станет днем любовных экспериментов, но выдумывая новые сюрпризы, не забывайте о предпочтениях избранника. Суббота и воскресенье идеальны для общения с маленькими родственниками – автомобильная прогулка, или пеший поход понравится юным путешественникам, и отношения с детьми заметно улучшатся.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 апреля 2018 года Весы

Не суетитесь – неделя сложится удачно, если вы перестанете нервничать по незначительным поводам. Звезды советуют Весам избавиться от некоторых суеверий – если в понедельник на пути возникли черные коты, это не означает, что вы должны прогулять работу (идите другим маршрутом, да и дело с концом). В решении денежных вопросов Весам понадобятся помощники – обратитесь за поддержкой к родственникам, или опытным коллегам. В этот апрельский четверг возможны сложности бюрократического характера – не пытайтесь сломать систему, и наберитесь терпения. Выходные будто созданы для налаживания отношений с поклонниками – учите песенку про сумасшедшую весну, и подыскивайте местечко для романтического пикника.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 апреля 2018 года Скорпион

Период благоприятный во многих отношениях. Если хотите эти дни сделать незабываемыми, то инициативу придется брать в свои руки. Некоторых представителей данного знака ждет новая любовь или интересное знакомство. Идет удачное время и для покупок.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 апреля 2018 года Стрелец

Находчивость – ваше второе имя, по крайней мере, в этот апрельский период будет именно так. В понедельник Стрельцам удастся разобраться со сложными профессиональными вопросами, а во вторник вы легко донесете свои идеи до сослуживцев и новых деловых партнеров. Но вот четверг может стать запутанным в финансовом отношении – Стрельцов завалят выгодными и соблазнительными предложениями, и сделать правильный выбор будет не так-то просто. В эти весенние выходные ожидаются знакомства с представителями противоположного пола. Но, что хорошо для свободных Стрельцов, то проблемно для семейных представителей знака – берегите нервы избранника, и дозируйте флирт и романтические развлечения.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 апреля 2018 года Козерог

Вашему упорству можно позавидовать – в эти весенние дни Козероги сумеют разобраться с давними и затянувшимися проблемами. Звезды советуют не пропадать сутками на работе, и находить время для отдыха, и общения с родственниками. В среду в вашей поддержке будут нуждаться друзья, возможно, вам придется подкорректировать свои планы. Четверг богат на всевозможные встречи и знакомства – выбирайтесь из уютной скорлупки, и радуйтесь новым отношениям хоть до самой субботы. Субботу желательно посвятить решению семейных вопросов. На первом месте бытовые хлопоты – без Козерогов и посуда не моется, и полы не подметаются. Развлекательные мероприятия можно перенести на воскресенье, заодно и деньжат подкопите.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 апреля 2018 года Водолей

В ближайшие дни придется делать выбор. Если вы колеблетесь и никак не можете сделать шаг, то или отложите принятие решения на некоторое время, или посоветуйтесь с теми, кто является для вас авторитетом. За новые дела без крайней необходимости не беритесь.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 апреля 2018 года Рыбы

Вы можете проявить себя чрезмерно эмоциональным человеком и доставить много хлопот не только себе, но и окружающим. Будьте осторожными в отношении новых знакомых, так как есть опасность попасться на крючок к людям с сомнительным родом занятий. Основное внимание должно быть направлено на дом, семью, родственные связи.