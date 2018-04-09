Гороскоп на неделю: все знаки зодиака (09.04 - 15.04)

Гороскоп на неделю с 9 по 15 апреля 2018 года Овен

Запутанные ситуации останутся позади, и Овны сумеют разобраться и с профессиональными, и с финансовыми проблемами. Понедельник удачен для заключения сделок – в средствах вы не стеснены, поэтому можете всерьез задуматься о выгодных вложениях. Но будьте осторожными во вторник и в среду – именно в эти апрельские дни можно нечаянно нарваться на мошенников. Для творческой деятельности Овнам лучше выбрать пятницу – к вашему мнению начнут прислушиваться, главное, не скрывать своих талантов, и больше времени уделять саморекламе. В субботу Овнам придется делать выбор между дружескими посиделками и семейными мероприятиями. Ну, а воскресное время потратьте на шопинг – вас ждет новый весенний гардероб.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 апреля 2018 года Телец

Вы сможете активно проводит время. Общение, поездки, встречи с людьми принесут хорошие впечатления. Возможно командировки. Особое удовольствие доставят путешествия, особенно за рубеж. Семейные заботы выйдут на первый план. Ваши интересы будут связаны с домом, детьми и родственниками. Развивайте творческие способности, планируйте новые проекты и разрабатывайте эффективные концепции.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 апреля 2018 года Близнецы

У Близнецов эта неделя, скорее всего, будет связана с обновлением круга общения. С кем-то из друзей ваши дороги могут разойтись, между тем появятся новые знакомые, с которыми вам будет интересно проводить время. В этот период вы будете настроены на свободное поведение и не потерпите, чтобы вами кто-то командовал. Начало недели не подходит для путешествий. В это время вы можете плохо ориентироваться в незнакомой местности, а в общении с людьми будете склонны проявлять агрессию. Период с четверга по воскресенье — хорошее время для реализации своих намерений мягкими методами. Используйте тонкий психологический подход в разговорах с людьми, от которых зависит достижение поставленных вами целей. На выходных рекомендуется отказаться от посещения ночных клубов.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 апреля 2018 года Рак

Будьте благоразумными, и не пытайтесь решить все проблемы за одни сутки – учитесь распределять время, и дозируйте работу и развлечения. Понедельник хорош для налаживания отношений с сослуживцами, а вторник станет удачным для рекламных акций. В среду Раки порадуются улучшениям в финансовой сфере, но задумайтесь о приманке для денег – в этот апрельский день купюры с радостью посетят ваш новый кошелек. На любовном фронте перемен не предвидится, но всё, как говорится, в ваших руках. Раки могут обновить чувства, и устроить для избранника романтические выходные. Не оставьте без внимания маленьких родственников – они мечтают о путешествиях, и в вашем рюкзаке хватит места и для продуктов, и для плюшевых игрушек.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 апреля 2018 года Лев

В сердца многих представителей вашего знака придет любовь. Вы будете неотразимо привлекательны. Но надо опасаться вспышек своеволия и упрямства. Вы будете склонны не сдерживаться, пренебрегать условностями. В конце концов партнер может устать от вас. Во второй половине неделе вы активны, полны сил и энергии. Заметную пользу принесут физические нагрузки. Ваша предприимчивость и лидерские качества позволят добиться успеха. Наконец-то вы сможете продемонстрировать свои возможности.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 апреля 2018 года Дева

Здоровый эгоизм еще никому не навредил – помните об этом всю неделю, и вам непременно повезет. Окружающие люди будут подстраиваться под вас, и в понедельник Девы легко воплотят в жизнь свои планы. Вторник подходит для любой творческой деятельности, но рекламными акциями желательно не заниматься – чем меньше людей знают о ваших идеях, тем лучше. Этот апрельский период принесет удачу в финансовых делах, но будьте аккуратнее в выборе партнеров. Перемены в личной жизни ожидаются в пятницу – готовьтесь к красивым романтическим отношениям. Эти весенние выходные подарят возможность для встречи со старыми друзьями, но не ностальгируйте во время пикника, а то забудете и про шашлык, и про бодрящие напитки.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 апреля 2018 года Весы

Многим Весам на этой неделе предстоит принимать важные решения, связанные с партнерскими отношениями. Если вы состоите в браке, позвольте вашему любимому человеку проявить активность и инициативу в вопросах, имеющих прямое отношение к вашему союзу. Самое лучшее сейчас — уступать там, где это целесообразно. В самом начале недели звезды советуют воздерживаться от разговоров на острые темы, по которым трудно добиться взаимопонимания. Особенно это касается вопросов расходования денег в рамках семейного бюджета. Вторая половина недели (кроме выходных дней) благоприятна для проведения лечебных и профилактических процедур, а также ведения здорового образа жизни. Если вы начнете на этих днях диету или решите бросить курить, то уже совсем скоро почувствуете положительные изменения в самочувствии.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 апреля 2018 года Скорпион

Начало недели пройдет под неблагоприятным влиянием планет - вероятен конфликт с кем-то из друзей. Даже если адресованные вам претензии будут беспочвенными, не пытайтесь доказать свою правоту. Ваши слова проигнорируют. Займите выжидательную позицию, не злитесь на друга и не рвите отношения с ним. В скором времени он поймет, что ошибался, и попросит прощения. Ситуация выбора, в которой вы окажетесь 13-14 апреля, будет обусловлена влиянием на ваш знак Хирона. Не оттягивайте принятие окончательного решения. Если вы прислушаетесь к советам окружающих, то наверняка ошибетесь. Лучше обратитесь к интуиции: в эти дни она вас точно не обманет.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 апреля 2018 года Стрелец

Решайте задачи залпом, и не бойтесь ошибиться – на этой неделе вы станете на редкость сообразительными. Но не забывайте отслеживать новости – информация, полученная в понедельник и вторник, окажется важной и чрезвычайно полезной. Если потянет на авантюры, потерпите до пятницы – именно в этот апрельский день рискованным Стрельцам будет везти в денежных и любовных вопросах. Главной задачей на весенние выходные станет благоустройство жилища. От грандиозного ремонта лучше воздержаться, а вот дизайнерские работы и косметический ремонт будут в тему – результат порадует всех. Домочадцы с удовольствием поддержат Стрельцов, а совместная деятельность и время сэкономит, и отношения улучшит.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 апреля 2018 года Козерог

Козерогам на этой неделе звезды советуют сосредоточиться на решении домашних и хозяйственных проблем. Возможно, у вас в доме накопилось много дел по ремонту или уборке, которые вы постоянно откладывали. Теперь же настало время приложить максимум усилий для того, чтобы справиться с наиболее сложными задачами. Постарайтесь заручиться поддержкой членов семьи, тогда вам не придется трудиться в одиночку. В начале недели нежелательно принимать гостей в своем доме, особенно друзей. Период с четверга по воскресенье — прекрасное время для отдыха и развлечений. Во время поездки может состояться романтическое знакомство. На выходных вам, возможно, придется позаботиться о ком-то из родственников.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 апреля 2018 года Водолей

Не переутомляйтесь – всех денег вы не заработаете, да и все дела в этот весенний период переделать нереально. Лучше подумайте о непыльной подработке на дому – возможно, именно эта деятельность станет основным источником дохода в ближайшем будущем. Но творчество творчеством, а сделки и контракты отменять не рекомендуется – в понедельник Водолеев ждут на деловых переговорах. Финансовые операции желательно отложить – возможна активность среди конкурентов. Четверг станет удачным для любовных приключений – в честь дня космонавтики поклонники даже звездочку добудут. Эти апрельские выходные Водолеи могут потратить с пользой, но звезды советуют поторопиться – шашлык стынет, пиво греется.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 апреля 2018 года Рыбы

Рыбы на этой неделе смогут решить многие свои проблемы благодаря росту финансовых поступлений. Для этого звезды советуют уделять больше сил выполнению своих профессиональных обязанностей. Вы будете находиться в хорошей физической форме и сможете придерживаться высокого темпа в работе. Между тем в начале недели возможны непредвиденные расходы на ремонт транспортного средства или электроники. Не рекомендуется приобретать мобильный телефон в понедельник или вторник. Период со среды по пятницу подходит для установления гармоничных отношений с окружающими. Сейчас можно планировать новые знакомства, выходить на контакт с теми людьми, с которыми вы бы хотели достигнуть примирения. На выходных днях воздержитесь от дорогих покупок для дома.