Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (09.04 - 15.04)

Бизнес-гороскоп на неделю с 9 по 15 апреля 2018 года Овен

В течение первой половины этой недели вы сможете очень уверенно и последовательно управлять материальными средствами и личными финансами. Сейчас вы сможете тратить деньги довольно рационально, но лишь в том случае, если сумеете совладать со своим азартом, который может несколько обостриться в течение этого периода. Постарайтесь сейчас отказаться от рискованных сделок, лучше действовать наверняка, минимизировать любые риски. Вторая половина рабочей недели принесет вам новые планы и идеи. Пусть это будут не глобальные мысли, но зато более практичные и повседневные проекты, которые можно быстро и легко внедрить здесь и сейчас. В течение этого периода типичные Овны также вполне могут рассчитывать на поддержку со стороны друзей и соратников.

Бизнес-гороскоп на неделю с 9 по 15 апреля 2018 года Телец

Расположение планет в течение первой половины этой недели говорит о том, что типичным Тельцам лучше сосредоточиться на увеличении собственных профессиональных знаний и опыта. Подобное вам сейчас могут советовать и другие люди, но вы и сами можете прекрасно понимать необходимость этого. Дело в том, что сейчас у вас для этого будут прекрасные возможности, но захотите ли вы ими воспользоваться, будет зависеть только от вас. В течение второй половины этой недели можно успешно заниматься автоматизацией собственной работы. Подумайте, можете ли вы часть своей деятельности отдать на выполнение машины, а самим заниматься чем-то творческим? Если такое действительно возможно, то обязательно попробуйте это реализовать. В этот период звезды также советуют вам в спокойной обстановке обдумать свои цели, и, возможно, внести в них коррективы.

Бизнес-гороскоп на неделю с 9 по 15 апреля 2018 года Близнецы

В первой половине этой недели может появиться необходимость в работе с тайной или секретной информацией. Именно поэтому защите важных данных сейчас стоит уделить больше внимания, особенно учитывая тот факт, что утечка информации сейчас может быть достаточно вероятным событием. К новой информации, а также к советам в работе и тем более в бизнесе сейчас стоит относиться скептически. Не исключено, что вас просто преднамеренно могут пытаться ввести в заблуждение, хотя такие события могут произойти и по случайности. Вторая половина этой недели окажется благоприятным периодом для взаимодействия с вашими иностранными и иногородними партнерами. Сейчас можно искать новые деловые связи за рубежом или пытаться развивать уже существующие. Этот период также благоприятен для получения новой квалификации в профессиональной деятельности, посещения специальных курсов, которые позволят вам повысить ваш профессиональный уровень.

Бизнес-гороскоп на неделю с 9 по 15 апреля 2018 года Рак

Типичные Раки смогут удачно заключить различные договора и соглашения, в том числе многосторонние, в течение первой половины этой недели. Однако во время этого периода вам не стоит строить далеко идущие финансовые планы на заключенные соглашения. Сейчас важнее будет договориться о принципиальном сотрудничестве, а вот уже финансовые детали лучше обсуждать в другое время. Этот период также не слишком удачен для участия в коллективных финансовых проектах, пирамидах, не подходит он и для построения бизнес-планов. Для инвестиционной деятельности вам хорошо подходит вторая половина этой недели. Сейчас вы будете точно чувствовать, куда стоит вкладывать деньги, а куда нет. В это время вы сможете хоть и несколько эмоционально, но все же довольно успешно решать вопросы, связанные с получением кредитов, в том числе и на развитие собственного бизнеса.

Бизнес-гороскоп на неделю с 9 по 15 апреля 2018 года Лев

Расположение планет в течение первой половины этой недели окажется благоприятным для выполнения своей текущей работы. Именно ответственное к ней отношение может быть хорошо оценено вашим руководством и станет поводом для вашего повышения сейчас или в будущем. А вот демонстрировать свои амбиции, пытаться требовать повышения, вступать в конфликт с начальниками или влиятельными людьми в течение первой половины этой недели крайне нежелательно. Для вас все перечисленное в лучшем случае не будет иметь никаких последствий, а в пессимистичном варианте может обернуться неприятностями на работе. Вторая половина рабочей недели окажется удачной для решения любых юридических вопросов. В этот период также можно успешно налаживать взаимоотношения с деловыми партнерами.

Бизнес-гороскоп на неделю с 9 по 15 апреля 2018 года Дева

Первая половина этой недели у типичных Дев окажется благоприятной для спекуляций с валютой или акциями отечественных и зарубежных компаний. Полагаться сейчас стоит на собственный опыт и логические выводы, доверять интуиции в течение этого периода не стоит. Первая половина этой недели также станет неплохим периодом для расширения своего бизнеса, в том числе экспансии в другие города и регионы. Только вот к выбору представителей сейчас стоит относиться более внимательно, опасайтесь мошенничества. Вторая половина этой недели благоприятна для принятия новых людей к себе на работу, проведения некоторых незначительных изменений в своей кадровой политике. У тех Дев, которые не заняты собственным бизнесом, это время окажется благоприятным для налаживания отношений с коллегами по работе, а также поиска нового места трудовой деятельности, прохождения собеседования.

Бизнес-гороскоп на неделю с 9 по 15 апреля 2018 года Весы

В течение первой половины этой недели типичным Весам стоит отказаться от рискованных финансовых операций, особенно таких, которые предполагают крупные вложения с вашей стороны. Не слишком успешными сейчас окажутся и коллективные инвестиции. Сейчас, если и инвестировать какие-то средства, то лишь свои собственные. Выбирать в этом случае стоит надежные, пусть даже консервативные проекты. Вкладывать деньги в инновации сейчас весьма рискованное занятие. Для творческой работы однозначно стоит выбирать вторую половину этой недели. Сейчас в работе или бизнесе вы сможете реализоваться, реализовать себя и свои творческие способности. Именно такой подход и будет сейчас вызывать у вас максимальный энтузиазм в вашей деятельности. Удача во второй половине рабочей недели также будет на вашей стороне.

Бизнес-гороскоп на неделю с 9 по 15 апреля 2018 года Скорпион

Расположение планет в течение первой половины этой недели говорит о том, что сейчас вы сможете весьма эффективно общаться со своими клиентами, информировать их о различных новинках в своей продукции или услугах. Контакты с клиентом и обратная связь сейчас окажутся для вас и вашего бизнеса очень важными. Не стоит делать упор на рассказе о преимуществах вашей компании и на том, какой репутацией на рынке она обладает. Больше конкретной и максимально полной информации о предоставляемых услугах или товарах окажется куда более эффективным инструментом увеличения вашей прибыли в это время. Вторая половина этой недели принесет стремление к стабильности в работе. В бизнесе в это время стоит решать вопросы, связанные с недвижимостью. Это также удачное время для заключения договоров с поставщиками и производителями.

Бизнес-гороскоп на неделю с 2 по 8 апреля 2018 года Стрелец

В течение первой половины этой недели у вас появится возможность дополнительного заработка. Не исключено и получение хорошего дохода от выполнения этих заданий, а поэтому стоит более внимательно относиться к различным предложениям работы в этот период. Сейчас вы также можете добиваться и повышения своей заработной платы. Для работы на дому типичным Стрельцам прекрасно подойдет вторая половина этой недели. Сейчас в привычной для себя обстановке вы сможете показать более высокие результаты в своей работе. В бизнесе в течение этого периода эффективной окажется реклама в печатных средствах массовой информации. Вы также можете удачно изготовить различные рекламные брошюры или сделать новые визитные карточки.

Бизнес-гороскоп на неделю с 9 по 15 апреля 2018 года Козерог

Типичные Козероги в течение первой половины этой недели могут оказаться весьма успешными в своей работе или ведении бизнеса. Однако пользоваться своей удачливостью необходимо в меру - излишний риск сейчас может привести к неприятным последствиям и стать причиной крупных убытков. Это время неплохо подходит для использования творческих идей в своей работе, а также для открытия новых филиалов или торговых точек. Вторая половина этой рабочей недели у типичных Козерогов окажется благоприятным периодом для проведения финансовых операций. В течение этого периода вы можете осуществлять наличные расчеты, открывать счета в банках. Это будет благоприятное время и для того, чтобы приобрести товары, которые будут необходимы вам для работы или ведения бизнеса.

Бизнес-гороскоп на неделю с 9 по 15 апреля 2018 года Водолей

Решением вопросов, связанных с поставщиками вашей продукции или ее производителями типичным Водолеям рекомендуется заниматься в течение первой половины этой недели. Такие встречи сейчас вряд ли стоит проводить официально - в ходе неформального общения вы сможете добиться куда больших успехов. Такой же неформальный подход вы можете применить и при общении с теми людьми или организациями, у которых вы арендуете помещения для ведения собственного бизнеса. Вторая половина этой недели хорошо подходит для того, чтобы совершить серьезные приобретения, которые необходимы вашей фирме. Вы сейчас также можете вкладывать свободные деньги в некоторые стабильные проекты. Пусть даже вы немного потеряете в доходности, но в перспективе уменьшите свои финансовые риски.

Бизнес-гороскоп на неделю с 9 по 15 апреля 2018 года Рыбы

Первая половина этой недели хорошо подходит для поиска единомышленников в работе и бизнесе. Сейчас вы также можете вступить в некоторые общественные организации, которые защитят вас, а также интересы вашего бизнеса. В работе очень важно в течение этого периода избегать суеты и спешки. Любые дела стоит сейчас выполнять последовательно. Старайтесь не концентрироваться на мелких задачах, не делайте несколько дел одновременно. Чем более строгим будет сейчас ваш распорядок дня и чем логичнее мелкие задачи будут укладываться в рамки некоторой большой идеи, которая их объединяет, тем успешнее вы сможете действовать. Во второй половине этой недели вам будет комфортнее работать в одиночестве. Сейчас отдельный кабинет и спокойствие в психологическом плане будут залогом высокой производительности вашего труда.