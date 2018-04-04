Гороскоп на сегодня, 4 апреля 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на 4 апреля 2018 – ОВЕН

Занимайтесь тем, что дается легко. Сегодня вам может понадобиться помощь. Именно близкие люди придут на выручку, причем об этом даже не придется просить. Возможны неожиданные и очень приятные события на любовном фронте, постарайтесь не сидеть дома.

Гороскоп на 4 апреля 2018 – ТЕЛЕЦ

Сегодня от вас требуется соблюдать честность и верность во всем, иначе может сложиться кармическая ситуация, касающаяся вашей личной жизни. Решайте спорные вопросы мирным путем и держите эмоции в узде.

Гороскоп на 4 апреля 2018 – БЛИЗНЕЦЫ

Этот день благоприятен во многих отношениях, так что стройте планы, реализуйте смелые идеи и не сомневайтесь в успехе. В работе старайтесь придерживаться комфортного ритма, не позволяйте коллегам и партнерам ни торопить, ни задерживать вас. В сфере любви ожидают только приятные новости и сюрпризы.

Гороскоп на 4 апреля 2018 – РАК

День подходит для реализации личных планов. Особенно это относится к сфере образования и физической культуры. Возможно, у вас возникнет желание улучшить свою физическую форму, записаться на занятия в спортклуб. Также это хорошее время для начала разгрузочной диеты.

Гороскоп на 4 апреля 2018 – ЛЕВ

Критический день. Обстоятельства сегодня будут выше вас. Возможно ухудшение самочувствия и плохое настроение. Неожиданно могут возникнуть проблемы, к решению которых вы не готовы. Не вступайте в случайные романтические отношения, чтобы не навлечь на себя беду.

Гороскоп на 4 апреля 2018 – ДЕВА

Жизненный потенциал находится на низком уровне. Вероятны нервные срывы, нервозность. Умейте справляться со своими эмоциями. Неблагоприятный день для начала новых дел, планирования. Скорее всего все начинания будут обречены на неудачу, что может привести к материальным затруднениям. Даже творческий подъем, свойственный вам с начала недели, окажется самообманом и не приведет к ожидаемым результатам.

Гороскоп на 4 апреля 2018 – ВЕСЫ

Сейчас идет благоприятный период, особенно для предпринимательской деятельности. Не бойтесь экспериментировать. Даже если вы допустите ошибки, то никаких серьезных последствий это не вызовет. Максимум внимания уделите финансовым вопросам.

Гороскоп на 4 апреля 2018 – СКОРПИОН

С осторожностью отнеситесь к предложениям, исходящим от не очень хорошо знакомых людей. Звезды советуют больше внимания уделять своему здоровью: в это время возрастут вероятность инфекционных заболеваний и опасность получить травму.

Гороскоп на 4 апреля 2018 – СТРЕЛЕЦ

Сейчас у вас может не получиться контакт с окружающими. Вызвано это будет внутренним раздражением вследствие большого эмоционального напряжения или усталости. Особенно осторожными нужно быть в делах, связанных с деньгами. Старайтесь быть терпимее к членам вашей семьи.

Гороскоп на 4 апреля 2018 – КОЗЕРОГ

Вы будете обаятельны и сексуальны, полны энергии. Возможен интерес со стороны противоположного пола. Будьте практичны и предприимчивы, и удача улыбнется вам. Возможны поездки. Можно покупать автомобиль, но выбор его должен быть обдуман.

Гороскоп на 4 апреля 2018 – ВОДОЛЕЙ

День обещает оживление в сфере профессиональной деятельности. Дела, с которыми в одиночку справиться не удается, пока лучше отложить. Это время отлично подходит для активного времяпрепровождения, свиданий, общения влюбленных и походов в гости.

Гороскоп на 4 апреля 2018 – РЫБЫ

Благоприятный день. Любые планы, социальные контакты, личные встречи будут носить долговременный характер и впоследствии могут стать неким фундаментом для продвижения по служебной лестнице или финансового успеха. С покупками сегодня не следует торопиться, так как они могут оказаться крайне неудачными и вы будете долго сожалеть о выброшенных на ветер деньгах.