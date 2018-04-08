Гороскоп на сегодня, 8 апреля 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на 8 апреля 2018 – ОВЕН

Сегодня - день переменчивого настроения. Старайтесь удержать в себе позитив и не идти на поводу у низменных желаний. Вы сможете повернуть свою жизнь к лучшему, если внимательно отнесетесь к происходящему вокруг и сделаете правильные выводы. Не стоит вести сидячий образ жизни и злоупотреблять спиртными напитками.

Гороскоп на 8 апреля 2018 – ТЕЛЕЦ

В этот день вам трудно заставить себя что-то сделать без эмоциональной вовлеченности. Бытовым удобствам многие Тельцы предпочтут душевный комфорт. Негромкая музыка, неформальная обстановка, ненавязчивое сопереживание станут лучшим фоном для решения любой задачи. Подходящим мотивом для доброго поступка будет сочувствие другим или жалость к себе. Сиюминутные желания сейчас важнее долговременных планов. В друзья и помощники выбирайте людей, которым можно излить душу и рассказать последние новости.

Гороскоп на 8 апреля 2018 – БЛИЗНЕЦЫ

Людей этого знака, сегодня ожидает небольшая прибыль в коммерческих операциях. Сегодня, вы возможно получите заманчивое предложение, но постарайтесь тщательно проверить информацию, так как очень велика вероятность обмана. Во второй половине дня, у вас могут возникнуть неприятности, или ошибки в сфере профессиональной деятельности. Этого дня, могут возникнуть небольшие проблемы со здоровьем.

Гороскоп на 8 апреля 2018 – РАК

Ракам выпадает день, когда можно отдохнуть душой и телом. Работа не будет слишком напряженной. Любые переживания будут носить гармоничный оттенок. Не исключено, что на протяжении всего дня вы будете витать в облаках, автоматически выполняя знакомые до мелочей обязанности. Это хорошее время для занятий, поднимающих настроение и повышающих (если это необходимо) вашу самооценку. Благоприятное время для молитвы, медитации, тренировки образного мышления, музыкального творчества, обмена позитивными эмоциями.

Гороскоп на 8 апреля 2018 – ЛЕВ

Удачный день сегодня будет для Раков-предпринимателей и коммерсантов. Даже самые рискованные дела сулят сегодня успех. Постарайтесь просто не упустить свой шанс. Некоторые люди этого знака, возможно сегодня получат известие от старого друга, с которым давно не виделись. В семье сегодня будет царить мир и согласие. Не забудьте этого дня потешить родных людей подарками.

Гороскоп на 8 апреля 2018 – ДЕВА

Этого дня, вам удастся завершить все начатые давно дела. Ваша уверенность сегодня будет на высоте. Именно сегодня Звезды предлагают вам, начинать серьезные деловые переговоры, ведь они должны быть весьма успешными. Сегодня, некоторым людям этого знака, возможно посчастливится также подписать важный договор и отправиться в непродолжительную поездку в интересах бизнеса.

Гороскоп на 8 апреля 2018 – ВЕСЫ

Рутина не то, что привлекает Весов. Однако сегодня именно она может стать для них спасением. Это неплохой момент для того, чтобы на время избавиться от чересчур тесного сотрудничества или отдохнуть от бурного романа. Вы можете с головой погрузиться в повседневные дела или отправиться к врачу, чтобы уклониться от утомительных партнерских обязанностей. Весам-руководителям не стоит ждать особого усердия от своих подчиненных. Совещания, переговоры, оформление документов будут эффективны лишь ранним утром.

Гороскоп на 8 апреля 2018 – СКОРПИОН

Прекрасный день для креатива. Новые начинания не рекомендуются, однако возможны великолепные находки в уже освоенной области. Скорпионы творческого склада смогут довести свое творение до нужной степени совершенства. Не исключено, что ваша любовная жизнь не закончится вместе с календарным уик-эндом и потребует логического продолжения. Нужные слова найдутся на свежую голову, рано утром. Если хотите договориться о новом свидании, отправить своей пассии письмо или открытку, делайте это как можно раньше.

Гороскоп на 8 апреля 2018 – СТРЕЛЕЦ

Многим Стрельцам сегодня, придётся разочароваться в жизни, или выслушать ложное обещание. Но не стоит сильно расстраиваться и строить воздушные замки, лучше попробуйте трезво оценить действительность. Как можно критичнее постарайтесь оценить свои поступки. Попробуйте в этот день избежать новых знакомств, а также проявите сдержанность, в общении со знакомыми и друзьями.

Гороскоп на 8 апреля 2018 – КОЗЕРОГ

Планируйте день исходя из стоящих перед вами задач. Работа с документами, деловое общение, перестановки и перемещения будут эффективнее в первой половине суток. Свободные размышления, медитативные практики, творческие поиски принесут больше удовлетворения во второй половине дня. Вечером не помешает прогулка на свежем воздухе или прослушивание любимой музыки. Козерогам, переживающим непростые времена, полезно отрешиться от своей сдержанности (кому-то пожаловаться, поплакать).

Гороскоп на 8 апреля 2018 – ВОДОЛЕЙ

Благоприятный день. Жизненный потенциал, личное обаяние, а также умение убеждать окружающих - будут на высоте. Возможно сегодня, вы получите заманчивое предложение, однако прежде чем принять решение, стоит все хорошенько продумать. Вероятны недоразумения или разногласия как с партнерами, так и с близким человеком. Возможны непредвиденные траты, или хлопоты касающиеся детей.

Гороскоп на 8 апреля 2018 – РЫБЫ

Начало дня обещает стать для Рыб наиболее продуктивным. Это хорошее время для разъездов, подписания документов, обсуждения жизненно важных для вас вопросов. В диалоге учитывайте интересы других людей, но в первую очередь не стесняйтесь акцентировать собственные потребности. Ваше мнение обязательно будет учтено. Вечером вы можете неожиданно погрузиться в молчание, уйти в себя. На ваше настроение будет позитивно влиять привычное окружение, покой, уединение, красивая музыка, любимые блюда и напитки.