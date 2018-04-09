Гороскоп на сегодня, 9 апреля 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на 9 апреля 2018 – ОВеН

Этот день, может принести этому знаку, большие перемены. Наиболее ярко, они могут проявиться в личной жизни. У одиноких Овнов, есть очень большой шанс, встретить человека, который окажет решающее действие на всю дальнейшую жизнь и может закончиться даже браком. А вот супружеские пары, наоборот, будут переживать сложный период проверки отношений на прочность. Вероятно, что многие из них окажутся неискренними. Возможны разрывы отношений.

Гороскоп на 9 апреля 2018 – ТеЛеЦ

Вероятны проблемы с родственниками или близкими друзьями. Отношения с ними примут более конструктивные формы. Постарайтесь действовать более обдуманно, в спорах берите верх не за счет эмоций, а вследствие разумного подхода и логических доводов. Закрепитесь на достигнутых позициях. День хорош для заключения брака, гармоничных супружеских отношений, развлечений, сублимации половой энергии. Женщины-Тельцы должны обратить внимание на свое здоровье. Отдых, прогулка, переключение на положительные эмоции станут лучшим лекарством.

Гороскоп на 9 апреля 2018 – БЛИЗНеЦЫ

На многих людей этого знака, ждут незапланированные расходы. Постарайтесь этого дня, не заниматься покупкой недвижимости, а также не следует затевать в доме ремонт. Стоит этого дня, также поберечь свое здоровье. Возможно обостриться старое заболевание. Не давайте сегодня, денег в долг - их могут не вернуть.

Гороскоп на 9 апреля 2018 – РАК

У Раков ситуация будет складываться совсем не так, как предполагалось. есть возможность этого дня, получить случайную травму или болезнь, которая может помешать выполнению намеченных дел. Сегодня будьте предельно осторожны в отношениях с партнерами. Не подписывайте важные документы и не составляйте договора, а также не отправляйтесь сегодня в путешествия. если этого дня, вам удастся проявить сдержанность и тактичность, то впоследствии они будут оценены по достоинству. Вечером возможны приятные события и известия.

Гороскоп на 9 апреля 2018 – ЛеВ

Сегодня не стоит строить больших планов, начинать новые дела. День неблагоприятен для активных действий в сфере профессиональной деятельности и дел, требующих финансовых вложений. Нерешенные проблемы в отношениях с ближним окружением или ложные обвинения недоброжелателей могут привести вас в ярость. Проявите сдержанность, иначе ваша внутренняя энергия, вырвавшись на свободу, испепелит всех и вся, включая и вас самих.

Гороскоп на 9 апреля 2018 – ДеВА

Самое время сосредоточиться на каждодневных делах и мелких бытовых вопросах. если постараетесь, сможете решить старую проблему. И не берите близко к сердцу чужую критику – в них говорит зависть. Обратите особое внимание на питание, возможны отравления некачественными продуктами.

Гороскоп на 9 апреля 2018 – ВеСЫ

Критический день ожидает сегодня Весов. Им сегодня вероятнее всего, придется доказывать свою правоту. При чем доказывать не окружающим, а самим себе. У них могут появиться навязчивые идеи, что нужно что-то поменять в своей жизни. Но звезды не рекомендуют с этим спешить, лучше сначала всн тщательно продумать. Возможны этого дня, ссоры с близким человеком. Постарайтесь этого дня быть повнимательнее.

Гороскоп на 9 апреля 2018 – СКОРПИОН

В первой половине дня, вы можете почувствовать легкое недомогание. Но вы быстро справитесь с недугом и возьметесь за исполнение обязанностей. Возможно сегодня, вы получите неприятное известие, которое вас расстроит, но поддержка близких людей вас успокоит. Вторая половина дня, обещает быть намного лучше, благодаря родственникам и друзьям, которые сегодня могут вас навестить. А вот поездку, или отдых с семьей, вам таки придется перенести на следующий раз.

Гороскоп на 9 апреля 2018 – СТРеЛеЦ

День обещает быть весьма критическим. Вам возможно сегодня придётся столкнуться с недоброжелателями и обманщиками. Постарайтесь избегать новых знакомств, а также попробуйте проявить сдержанность в общении со знакомыми и друзьями. Много сил и времени, у вас сегодня отнимут домашние хлопоты. Последите за своим здоровьем и если будет возможность погуляйте на свежем воздухе.

Гороскоп на 9 апреля 2018 – КОЗеРОГ

День носит противоречивый характер. Всплеск охвативших вас эмоций будет вызван неумением расслабиться. Возможно общение с родственниками, которое будет иметь длительные неблагоприятные последствия. В доверительном разговоре с ними постарайтесь избежать ответной откровенности. Проявите скрытность и сдержанность.

Гороскоп на 9 апреля 2018 – ВОДОЛеЙ

Неблагоприятный день. Не исключено, что ваши действия сегодня придут в противоречие с общепринятыми устоями и нормами. Из-за неосторожных высказываний или излишней категоричности вы не найдете понимания с близкими людьми. Внимательнее отнеситесь к своему здоровью, особенно, к качеству питания. Главенствовать во сне — создавать себе препятствия.

Гороскоп на 9 апреля 2018 – РЫБЫ

День символизирует гармонию и равновесие. Вы сможете навести порядок в своих чувствах, стать оптимистичнее. Этот день лучше провести на даче, где всегда есть чем заняться. Можете задуматься о новых делах или отпуске, но лучше не затевать грандиозных проектов, так как вероятно ухудшение финансового положения и общественно-политической ситуации.