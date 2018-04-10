Гороскоп на сегодня, 10 апреля 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на 10 апреля 2018 – ОВЕН

Опасный, тяжелый день. Вероятное путешествие или командировка не оправдает ваших надежд. Желание выделиться, доминировать осложнит отношения с коллегами или начальством. Звезды советуют умерить деловую активность, в отношениях с окружающими людьми не идти на поводу своих эмоций, исключить разговор на повышенных тонах.

Гороскоп на 10 апреля 2018 – ТЕЛЕЦ

Активный, творческий день, позволяющий проявить свои таланты и способности в различных сферах деятельности. Усилятся ваши либерализм и предприимчивость. Появится возможность легко решить профессиональные вопросы или укрепить материальное положение. Благоприятное время для решения дел в суде. Великодушие и щедрость привлекут новых союзников.

Гороскоп на 10 апреля 2018 – БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы сегодня находятся под сильным влиянием друзей. Они способны забросить собственные текущие дела, чтобы принять участие в перспективном совместном начинании. Возможно, подлинной причиной такого поведения станет творческий подъем или яркое любовное увлечение. Не исключено, что вам будет трудно провести грань между любовью и дружбой. Звезды напоминают, что окончательный и бесповоротный переход на новый уровень для вас пока невозможен. Научитесь делить свое время между старыми и новыми целями.

Гороскоп на 10 апреля 2018 – РАК

День имеет неоднозначную характеристику и может оказаться очень напряженным. Жизненный потенциал снижается, поэтому вероятны сложности в отношениях с партнерами. Сегодня не следует рассчитывать на покровительство судьбы. Лучше дождаться более подходящих условий.

Гороскоп на 10 апреля 2018 – ЛЕВ

Вероятное путешествие или командировка не оправдают ваших надежд. Новые идеи, пришедшие вам в голову, или стремление сплотить коллектив под своими знаменами осложнит отношения с начальством. Звезды советуют несколько умерить деловую активность, в отношениях с окружающими людьми не идти на поводу своих эмоций, исключить разговор на повышенных тонах — но продолжать действовать. В конце концов начальство поймет, что лишить вас инициативы — значит, лишить всего.

Гороскоп на 10 апреля 2018 – ДЕВА

Сегодня благоприятно проявлять активность и фантазию. Этот день весьма удачен для наведения порядка в доме, ремонта или благоустройства квартиры. В отношениях с близкими – гармония и доверие. Устройте сегодня маленький семейный праздник – и воспоминания о нем еще долго не покинут вас.

Гороскоп на 10 апреля 2018 – ВЕСЫ

День обещает быть трудным. Вам необходимы уединение и сосредоточение на проблемах в личной жизни, для решения которых понадобятся терпение и трезвый расчет. В результате отношения с близким человеком сложатся гармонично. Во второй половине дня появится склонность к депрессии. Если у вас есть возможность уединиться, воспользуйтесь ею.

Гороскоп на 10 апреля 2018 – СКОРПИОН

Благополучный и спокойный трудовой день. Он принесет моральное и материальное удовлетворение. Вам покажется, что у вас есть все. Но уже во второй половине дня вы почувствуете спад в настроении, основанный на мрачных предчувствиях и тревоге.

Гороскоп на 10 апреля 2018 – СТРЕЛЕЦ

Благоприятный день. Проходит под знаком постижения истин, духовного озарения, нравственной чистоты. Первая половина дня принесет душевное равновесие. Повышенная работоспособность, нестандартный подход к решению проблем принесет ощутимые результаты. Возможна реализация всего позитивного, что появилось в конце прошлого месяца. Поддержка партнеров обеспечит успех в самых смелых начинаниях. Удача будет сопутствовать даже в рискованных предприятиях.

Гороскоп на 10 апреля 2018 – КОЗЕРОГ

Напряженный день. Скажутся усталость и перенапряжение в течение недели. Будьте предельно внимательны и осторожны с родственниками и близкими друзьями, дабы не вызвать их ревности, обиды или зависти. В это время вы сможете раскрыть свои творческие таланты или блеснуть в обществе. Удачными будут покупки, кроме приобретения драгоценностей и металлических изделий.

Гороскоп на 10 апреля 2018 – ВОДОЛЕЙ

Для солнечных Водолеев этот день весьма удачен. Он не решает всех ваших проблем, зато укрепляет вашу уверенность в себе. Это день счастливых случаев, которыми вам обязательно стоит воспользоваться. Звезды готовы добавить огня в костер вашей любви или подарить вдохновение для реализации нового плана. Ваши деловые поездки будут успешными, прогулки и встречи будут сопровождаться положительными эмоциями. Попробуйте наладить контакт с близкими родственниками: например, напроситесь к ним в гости.

Гороскоп на 10 апреля 2018 – РЫБЫ

Наилучших результатов сегодня добьются Рыбы, способные на страстность, предприимчивость, искренность и оптимизм. Именно они вовремя используют новые возможности, связанные с заработком, бизнесом, любовными отношениями. Не исключено, что в ваших глазах заново повысится (или упадет) ценность некоторых вещей и связей. Чтобы показать силу своих чувств, финансовую состоятельность или деловые таланты, не тратьте время на объяснения и размышления. Отдайте предпочтение конкретным поступкам, а не пустым словам.