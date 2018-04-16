Гороскоп на неделю: все знаки зодиака (16.04 - 22.04)

Гороскоп на неделю с 16 по 22 апреля 2018 года Овен

Тенденции таковы, что остаться в стороне от рабочих проблем или отмолчаться в личных вопросах не получится. Как бы ни складывались обстоятельства, твердо отстаивайте свою позицию и не пренебрегайте собственными интересами. Во второй половине недели следите за своими расходами.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 апреля 2018 года Телец

Тельцам звезды советуют на этой неделе заниматься личным развитием, а также уделить особое внимание своему внешнему виду. Возможно, вы захотите начать цикл физических упражнения для улучшения своей фигуры. Это удачное время для покупки абонемента в фитнес-клуб или для записи в тренажерный зал. Успех ждет тех, кто занимается групповыми видами спорта: вы сможете продемонстрировать свои навыки на спортивных соревнованиях. Также это подходящее время для экспериментов со своим имиджем. Женщины, возможно, решат сменить прическу или стиль макияжа, что сделает их еще более привлекательными. В воскресенье могут возникнуть осложнения в супружеских отношениях. Постарайтесь проявить тактичность и не наставить на своем, тогда серьезного конфликта удастся избежать.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 апреля 2018 года Близнецы

Придется проявить немало активности, чтобы достичь положительных результатов. Если вам приходится иметь дело не с союзниками, а с противниками, попробуйте прийти к мирному соглашению с ними хотя бы на время. Не стоит действовать в спешке или под влиянием сильных переживаний.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 апреля 2018 года Рак

Многие Раки на этой неделе будут заняты поиском новых впечатлений и обязательно найдут их. Сейчас рекомендуется искать близких вам по духу людей и активно с ними общаться. Возможно, вас пригласят на дружескую вечеринку по случаю дня рождения или на иное праздничное мероприятие. Вы прекрасно проведете время в компании близких в любой день недели, кроме понедельника и воскресенья. Также на этой неделе вы, возможно, станете больше времени проводить в Интернете. Не исключено, что вы будете вовлечены в горячую дискуссию в социальной сети или на форуме. Это удачное время для виртуальных знакомств: в дальнейшем они могут привести к вполне реальным отношениям. Улучшится взаимопонимание с любимым человеком, вы сможете найти новые общие интересы, о которых раньше и не подозревали.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 апреля 2018 года Лев

Две вещи будут занимать более всего - деньги и любовь. Первые неплохо бы сэкономить, а на вторую - по-царски расщедриться. В случае успеха результат превзойдет самые смелые ожидания. Словом, повезет и в одном, и в другом, причем одновременно. Маленькое напутствие: никого не критикуйте и не судите строго.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 апреля 2018 года Дева

Не позволяйте себе лениться. У вас могут возникнуть интересные идеи. И не стесняйтесь обращаться к тем, кто может помочь в их осуществлении. Будьте внимательны к любимому человеку дабы избежать обид и ссор. Нужно серьезно проанализировать свои финансовые возможности и продумать, как избежать потерь и сохранить стабильность. Сейчас не стоит брать деньги в долг.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 апреля 2018 года Весы

Весы на этой неделе смогут скорректировать свое поведение. Это подходящее время для избавления от вредных привычек и начала здорового образа жизни. Если вы чувствуете, что не успеваете выполнять текущие дела, что вам постоянно не хватает времени, следует наладить жизненный ритм, составить график и четко ему следовать. В этом случае вы сможете качественно изменить жизнь к лучшему и реализовать свой потенциал. Возможно, в течение этой недели вам придется принимать оперативные решения по некоторым острым вопросам, не терпящим отлагательства. Постарайтесь не паниковать и спокойно проанализировать создавшуюся ситуацию, прежде чем действовать.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 апреля 2018 года Скорпион

Данная неделя вполне благоприятная. Единственное "но": вы можете либо быстро утомляться, либо просто испытывать недостаток сил. Но это не повод для беспокойства. Старайтесь больше отдыхать и не изматывать себя излишними физическими нагрузками. Не отказывайте себе в развлечениях. Положительные эмоции сейчас вам не помешают.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 апреля 2018 года Стрелец

Стрельцов на этой неделе может ждать много хлопот. Возможно, увеличится нагрузка на основной работе, однако вы сможете успешно решить поставленные задачи и проявите свои лучшие деловые качества. Не исключено, что возрастет и количество повседневных домашних дел. Например, кто-то из членов семьи будет нуждаться в вашей помощи и заботе из-за болезни, и вам придется ухаживать за больным родственником, покупать продукты и лекарства. Гармонично будут развиваться романтические отношения. Возможно, вы с пассией захотите узаконить свою любовную связь и вступить в брак. Середина недели благоприятна для проведения свадеб и веселого времяпровождения вместе с друзьями.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 апреля 2018 года Козерог

Козероги известны своей практичностью и серьезностью, однако на этой неделе они способны проявить себя в качестве романтиков. Если вы переживаете период влюбленности, то текущая неделя надолго запомнится вам своими яркими впечатлениями. Усилится потребность в творческом самовыражении. Возможно, вы начнете писать стихи, возьмете в руки краски и кисти либо решите посетить картинную галерею или музыкальный концерт. Старайтесь на этой неделе выбирать творческие занятия, в которых вы можете проявить свои таланты, выразить охватившие вас чувства. В любой день недели, кроме понедельника и воскресенья, можно посещать театральные представления, концерты и выставки.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 апреля 2018 года Водолей

Сейчас удастся обойти преграды, которые могут воздвигнуть на вашем пути завистники и тайные недоброжелатели. Как ни странно, они у вас есть, причем в ближайшем окружении. Но, установив их личность, не пытайтесь выяснять отношения и что-либо доказывать. Наиболее эффективной окажется тактика молчания. Неделя благоприятна для всего, что связано с любовью.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 апреля 2018 года Рыбы

В ближайшее время все будет спориться. Если у вас есть любимый человек, то постарайтесь больше времени и внимания уделять ему. Совместные прогулки, поездки и просто общение доставят вам немало приятных минут. А одиноких представителей данного знака, вполне вероятно, ожидает новое знакомство. Только будьте внимательны и постарайтесь не упустить свою жар-птицу.