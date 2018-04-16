Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (16.04 - 22.04)

Бизнес-гороскоп на неделю с 16 по 22 апреля 2018 года Овен

На этой недели вы проявите активность в финансовых вопросах. Сейчас вы сможете научиться более целенаправленно управлять и распоряжаться собственными деньгами. В бизнесе не исключен планомерный (пусть и небольшой) рост вашей прибыли. В работе также вероятно повышение заработной планы либо появление возможностей для дополнительного заработка. Информацию о своих доходах, ровно как и о расходах, в течение этой недели стоит держать в тайне. Если это особенно важно для вас по каким-либо причинам, то примите дополнительные меры предосторожности. Не рекомендуется в течение этой недели строить далеко идущие финансовые планы - они могут оказаться слишком нереалистичными. Повремените также с вложениями в открытие филиалов и проведение крупных рекламных кампаний.

Бизнес-гороскоп на неделю с 16 по 22 апреля 2018 года Телец

В течение этой недели от вашей собственной инициативы и принимаемых вами решений будет зависеть очень многое. Именно поэтому в течение этого периода вам будут чрезвычайно важны знания. В том случае, если вы будете ощущать, что тех или иных знаний вам недостаточно для принятия решений, то сейчас как раз самое время для того, чтобы пополнить запас своих знаний, глубоко исследовать вопросы, требующие решения. В течение этой недели в работе не стоит проявлять излишний консерватизм. Напротив, творческий и оригинальный подход к своему делу поможет не только быстрее найти необходимые решения, но и позволит вам получить большее моральное удовлетворение от работы. Не стоит в течение этого периода конфликтовать с руководителями, а если вы являетесь владельцами бизнеса, то с чиновниками.

Бизнес-гороскоп на неделю с 16 по 22 апреля 2018 года Близнецы

В течение первой половины этой недели типичные Близнецы смогут успешно решать вопросы с охраной и защитой важной информации. Сейчас тема защиты конфиденциальных сведений, а также вопросы общей безопасности будет весьма актуальны. Стоит отметить, что проблемы, связанные с ними, вы сможете решать весьма успешно, особенно если не откажетесь от помощи со стороны профессионалов. Вторая половина недели у вас хорошо подходит для осмысления своих истинных целей. Нужно отметить, что в работе сейчас будет недостаточно материального удовлетворения, захочется получать и моральное. Поэтому в это время очень важно быть заинтересованными в своем деле, испытывать к нему интерес. Вторая половина этой недели также окажется благоприятной для поиска новых деловых связей в других городах и странах.

Бизнес-гороскоп на неделю с 16 по 22 апреля 2018 года Рак

Типичным Ракам в течение первой половины этой недели, вероятно, придется решать вопросы юридического характера. Сейчас вы также сможете заключить важные договора и соглашения. Упростить данную процедуру или повысить эффективность вашей работы в данном направлении сейчас помогут современные технологии. Вам стоит всерьез задуматься о том, чтобы использовать их в своей деятельности. Этим вы сможете произвести и более уверенное впечатление на своих настоящих или будущих деловых партнеров. Для посещения семинаров, различных выставок и для участия в конференциях у типичных Раков прекрасно подходит вторая половина этой недели. Сейчас на таких мероприятиях вы сможете обменяться опытом, узнать много нового, завести перспективные деловые связи. Удачной сейчас окажется и любая форма коллективного обучения и повышения своего профессионального опыта.

Бизнес-гороскоп на неделю с 16 по 22 апреля 2018 года Лев

Расположение планет в течение первой половины этой недели окажется очень благоприятным для вашей карьеры. Сейчас вас могут выдвинуть как кандидата на повышение в должности, многое будет зависеть от ваших успехов в течение этого периода. В этот период вы и сами можете добиваться повышения, но если вашу кандидатуру предложит кто-то еще, то ваши шансы стремительно возрастут. Для занятия бизнесом, в том числе для открытия собственного дела, типичным Львам замечательно подходит вторая половина этой недели. Сейчас вы сможете принимать одновременно смелые и дальновидные решения, брать на себя определенную ответственность. Важно лишь понимать ту грань, которая разделяет ваши мечты и оптимистичные прогнозы от реальных перспектив. Если вы сможете это сделать, то успех обязательно придет к вам.

Бизнес-гороскоп на неделю с 16 по 22 апреля 2018 года Дева

В течение первой половины этой недели вы сможете строить планы на будущее, а также заниматься поиском единомышленников для осуществления каких-либо проектов в будущем. Сейчас вы будете относиться к таким инициативам с энтузиазмом, что поможет вам привлечь на свою сторону нужных вам людей. Вторая половина недели окажется более активным периодом, однако не столько для работы, сколько для получения и расширения профессиональных знаний. Это отличное время для того, чтобы отправиться на выставки и семинары, провести какие-либо собственные исследования. А вот с применением вновь полученных знаний спешить пока не рекомендуется - сначала стоит их хорошо усвоить и проанализировать. Не вся информация, полученная в это время, может оказаться действительно истинной и легко применимой на практике.

Бизнес-гороскоп на неделю с 16 по 22 апреля 2018 года Весы

Первая половина этой недели станет неплохим временем для того, чтобы сформулировать основные цели и задачи в своей работе или в бизнесе. Это время хорошо подходит для более четкого понимания того, какая работа вам лучше подходит, в какой области вы бы действительно хотели найти себе применение. Заниматься реализацией поставленных целей вы сможете более активно в течение второй половины этой недели. Сейчас у вас будет достаточно смелости и решительности, чтобы совершить важные перемены в своей трудовой деятельности. Вторая половина этой недели также станет благоприятным периодом для выполнения сложной работы, вот только заниматься ей стоит в спокойной обстановке, с хорошим настроением. Для бизнеса вторая половина недели не так удачна - вы сейчас можете стать излишне азартными и рискованными. Именно с чрезмерным риском могут быть связаны убытки в это время.

Бизнес-гороскоп на неделю с 16 по 22 апреля 2018 года Скорпион

Первая половина этой недели окажется удачным периодом для работы с документами. Сейчас вы сможете успешно готовить отчеты, делать чертежи. Если вы не чувствуете в себе возможности заниматься этими вопросами, то можете отдать их на аутсорсинг, причем время для поиска исполнителей сейчас также окажется весьма удачным. Деловое общение будет складываться весьма плодотворно, причем нередко с вами будут пытаться устанавливать контакты интересные вам люди. Но лучше самостоятельно проявить инициативу и вести переговоры с теми людьми и организациями, в сотрудничестве с которыми вы особенно заинтересованы. В течение второй половины этой недели вам будет комфортнее работать на дому либо в спокойной обстановке. От вашего настроения и психологического комфорта сейчас напрямую будет зависеть производительность вашего труда.

Бизнес-гороскоп на неделю с 16 по 22 апреля 2018 года Стрелец

В течение этой недели типичным Стрельцам очень важно избегать суетливости в выполнении своей работы. Сейчас у вас может быть много различных мелких задач, выполнять которые необходимо строго последовательно, иначе из-за их обилия вы можете просто в них запутаться. А отсюда вытекает и первое правило эффективной работы в течение этой недели: составляйте детальный распорядок своего рабочего дня, планируйте его до мелочей. В течение этой недели старайтесь заниматься только той работой, которую хорошо знаете. Такой подход поможет вам справляться с ней быстрее и показывать высокие результаты в производительности своего труда. Это, в свою очередь, может стать для вас поводом для повышения заработной платы или получения разовой премии. А вот делать работу, которую вы еще не слишком хорошо умеете, не стоит - потеряете много времени, да и риск ошибок сейчас максимально высок.

Бизнес-гороскоп на неделю с 16 по 22 апреля 2018 года Козерог

Расположение планет в течение первой половины этой недели будет способствовать вашей творческой самореализации, в том числе в вашей работе или бизнесе. В этом вам могут помогать и другие люди, которые будут давать весьма ценные советы, к которым стоит прислушиваться. В бизнесе этот период может стать удачным для открытия различных филиалов. В течение второй половины этой недели вы сможете успешно совершать операции с акциями и иностранной валютой. Своевременная информация, а также оперативный доступ к ней помогут вам извлекать выгоду от спекуляций на фондовом или валютном рынках. Это время также станет довольно благоприятным и для вложения денег в недвижимое имущество, особенно такое, которое в будущем может быть использовано в вашем бизнесе.

Бизнес-гороскоп на неделю с 16 по 22 апреля 2018 года Водолей

Решением вопросов, связанных с поставщиками вашей продукции или ее производителями типичным Водолеям рекомендуется заниматься в течение первой половины этой недели. Такие встречи сейчас вряд ли стоит проводить официально - в ходе неформального общения вы сможете добиться куда больших успехов. Такой же неформальный подход вы можете применить и при общении с теми людьми или организациями, у которых вы арендуете помещения для ведения собственного бизнеса. Вторая половина этой недели хорошо подходит для того, чтобы совершить серьезные приобретения, которые необходимы вашей фирме. Вы сейчас также можете вкладывать свободные деньги в некоторые стабильные проекты. Пусть даже вы немного потеряете в доходности, но в перспективе уменьшите свои финансовые риски.

Бизнес-гороскоп на неделю с 16 по 22 апреля 2018 года Рыбы

В течение первой половины этой недели вы можете задуматься над автоматизацией документооборота. Звезды советуют вам изучить решения, которые предлагаются на рынке, и выбрать те из них, которые подойдут вам оптимальным образом. Сейчас стоит присмотреться и к рекламным предложениям, которые могут вам встретиться. Затраты, сделанные сейчас в данном направлении, по всей вероятности, окупятся довольно быстро. Для ведения деловых переговоров и проведения деловых встреч неплохо подходит вторая половина этой недели. В это время вы сможете легче искать нужные слова, чтобы убедить своих собеседников в выгоде собственных предложений. В решении финансовых вопросов проявите чуть больше осмотрительности, не стоит сейчас озвучивать точные цифры ваших доходов.