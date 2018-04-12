Гороскоп на сегодня, 12 апреля 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на 12 апреля 2018 – ОВЕН

События этого дня могут привести вас к новым, в том числе и неожиданным, выводам. Даже на самые простые повседневные дела проницательная вы сегодня имеет шанс посмотреть под новым углом, отыскав в них невидимые раньше нюансы. Получение новой информации может положительно сказаться на ваших делах.

Гороскоп на 12 апреля 2018 – ТЕЛЕЦ

В жизни Тельцов сегодня вряд ли произойдет нечто экстраординарное. Многие представители знака временно утратят интерес к активной деятельности. Это хорошее время для погружения в частную жизнь, в решение мелких личных проблем. Откажитесь от революционных преобразований и спокойно занимайтесь рутинными хлопотами. Найдите время для одного из своих излюбленных удовольствий: например, для массажа, для приготовления вашего фирменного блюда. Возможно, на вас окажет заметное влияние общая семейная атмосфера.

Гороскоп на 12 апреля 2018 – БЛИЗНЕЦЫ

Напряженный день. Он будет удачным, если вы спланируете его заранее. Если у вас назначена деловая встреча, проведите ее в первой половине дня, так как во второй, возможно, вы не сможете принять правильного решения. Некоторая нерешительность, вызванная неверной информацией или влиянием постороннего человека, может явиться причиной финансовых потерь. Больше полагайтесь на интуицию и собственный здравый смысл, не доверяйте мнению даже самых близких людей, приложите максимум усилий для того, чтобы свести возможные потери к минимуму.

Гороскоп на 12 апреля 2018 – РАК

Сегодня можно отступить от привычного распорядка дня. Не планируйте на эти сутки напряженную деятельность: работать в поте лица вам вряд ли захочется. С утра до вечера вас могут сопровождать мысли о будущем, особенно о его финансовом аспекте. Не исключено, что именно об этом вы захотите поговорить с другом, коллегой или родственником. Хорошее настроение и самочувствие сделают Раков гостеприимными хозяевами. Скорее всего, всякий, кто заглянет к вам домой или в офис, будет накормлен, напоен и окружен дружеской заботой.

Гороскоп на 12 апреля 2018 – ЛЕВ

Сегодня будет крайне трудно сдвинуть что-либо с мертвой точки. Дела будут тормозиться по независимым от вас причинам. Настроение и самочувствие также не будут располагать к деятельности. Поэтому, если есть возможность, отдохните и наведите порядок в доме. Сегодня вы способны увидеть даже самые мелкие недостатки не только вокруг, но и у себя. Увидели — устраняйте.

Гороскоп на 12 апреля 2018 – ДЕВА

Напряженный день. Проблемы появятся со всех сторон. Вероятнее всего, этот день запомнится вам как день значительных корректировок долгосрочных жизненных планов. Вопреки неприятностям, чаще улыбайтесь — и в вашей жизни станет больше места для приятных ощущений и светлой любви. Больше внимания уделяйте близким. Не стесняйтесь выражать любовь и уважение к людям, которые постоянно находятся рядом с вами.

Гороскоп на 12 апреля 2018 – ВЕСЫ

Сегодня вы можете оказаться втянутыми в дело или разбирательство, так или иначе связанное с деньгами. Это может быть все что угодно — от разговора с начальством о зарплате до банальной ссоры дома по поводу слишком больших трат. Звезды советуют вам не горячиться в таких разговорах и избегать ненужных деталей. Сохраняйте спокойствие и сосредоточьтесь на фактах — обиды и взаимные претензии сегодня могут завести вас слишком далеко.

Гороскоп на 12 апреля 2018 – СКОРПИОН

Сегодняшний день благоприятен для творчества, самообразования и изучения новых направлений деятельности ведущих к росту как вашего духовного, так и материального потенциала. Попытайтесь начало этого дня провести в кругу своих друзей и близких, обменяйтесь друг с другом своим опытом и своими размышлениями на разные темы.

Гороскоп на 12 апреля 2018 – СТРЕЛЕЦ

Стремительный разворот в новом направлении сегодня невозможен. На повестке дня - повседневные хлопоты. Не упускайте случай планомерно заняться ими, иначе у вас в очередной раз накопится гора неоконченных дел. Возможно, вам пора заглянуть к врачу или показать ветеринару своего домашнего питомца. Стрельцам-руководителям звезды советуют пораньше распустить подчиненных по домам. Рабочий день не должен быть слишком длинным (за исключением случаев, когда нужно во что бы то ни стало довести дело до конца).

Гороскоп на 12 апреля 2018 – КОЗЕРОГ

Неблагоприятный период для деловых операций. Вероятнее всего, этот день запомнится вам как день значительных корректировок долгосрочных жизненных планов. Постарайтесь воздержаться от встреч со знакомыми и контактов с партнерами. Именно в этот день новые знакомства будут иметь негативные последствия. Избегайте денежных вложений - кажущаяся выгода обманчива.

Гороскоп на 12 апреля 2018 – ВОДОЛЕЙ

Сегодня вы можете недооценить ситуацию, собеседника, дорогу и попутчиков. Ловите новости, идеи, задавайте вопросы, но не предпринимайте ничего такого, что может быть вам во вред. Хоть вы и будете готовы принять быстрое решение, звезды советуют повременить и осмотреться, нет ли где-то подвоха.

Гороскоп на 12 апреля 2018 – РЫБЫ

Рыбы и окружающие их люди сегодня полны взаимного позитива, готовы к мирному сосуществованию и неформальному общению. Это прекрасный день для неспешной прогулки, для спокойного разговора в неофициальной обстановке. Он подходит для совместных чаепитий, для небольших родственных мероприятий. Приобретения будут особенно удачными, если вы продумали и спланировали их заранее. С новыми планами, в том числе на ближайшие дни, лучше повременить: на следующий день ваше и чужое настроение наверняка изменится.