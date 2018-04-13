Гороскоп на сегодня, 13 апреля 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на 13 апреля 2018 – ОВЕН

В дневные часы можно заняться рутиной: например, пробежаться по магазинам, закупить продукты. Если в ваши планы входит пикник или дружеская вечеринка, не ограничивайтесь отдачей приказов. Возьмите на себя часть хозяйственных хлопот. Порадуйте и удивите гостей своим фирменным эксклюзивным блюдом. Мужчины-Овны могут смело демонстрировать мастерство в приготовлении мяса. Вечером наслаждайтесь общением: делитесь новостями и догадками, звоните далеким друзьям, ведите переписку, знакомьтесь с новыми людьми.

Гороскоп на 13 апреля 2018 – ТЕЛЕЦ

Резкие, необдуманные поступки могут стать причиной неприятностей, неверные суждения — привести к ложным выводам. День обольщения, низменных инстинктов, разгула нечистой силы. Не следует заниматься делами, требующими точного расчета и скрупулезности. Никому не рассказывайте о своих планах, избегайте прогулок, путешествий. День связан с травлей, охотой, преследованием, столкновением с разгневанным недругом или рассвирепевшей толпой. Проведите день, занимая 2018 сь уборкой квартиры или приведением в порядок дачного участка. Нельзя стричь волосы и ногти, предаваться чревоугодию, делать операции.

Гороскоп на 13 апреля 2018 – БЛИЗНЕЦЫ

Это время довольно пассивно. Благоприятный день для любых "земных" дел: от приобретения нового автомобиля до ремонта квартиры. Возможно появление некоторых (не особенно важных) проблем, связанных с ослаблением здоровья.

Гороскоп на 13 апреля 2018 – РАК

Благоприятный период для получения и обмена информацией, для коротких поездок. Лучшее время для ведения переговоров. Длительные капиталовложения, начало затяжных дел, покупку недвижимости и мебели лучше отложить на другой период.

Гороскоп на 13 апреля 2018 – ЛЕВ

Утром вы можете постоянно прокручивать в уме вчерашний день. Самые ответственные Львы в этот период суток готовы усердно корпеть над взятыми домой служебными бумагами, пока их семья наслаждается завтраком. Но даже к завзятым трудоголикам, рожденным под этим знаком, вечером вернется способность шутить, непринужденно общаться и радоваться жизни. В конце дня расслабьтесь и забудьте о делах. Это время тусовок, игр, дружеских встреч, авантюр, сетевых контактов. Будьте осмотрительнее, заводя новое знакомство.

Гороскоп на 13 апреля 2018 – ДЕВА

Сегодня вам может вдруг показаться, что все потеряло смысл, но скоро тучи разойдутся и вы выясните все мучившие вас вопросы, отношения с близкими станут понятными и гармоничными. Возможно, пройдет не очень много времени, и вы, вернувшись к своим прежним проблемам, увидите, что они решились сами по себе.

Гороскоп на 13 апреля 2018 – ВЕСЫ

День духовных поисков, прозрения и очищения. Благоприятны духовные искания, посещение храма. Удачный день для представителей творческих профессий. Весов ждет приятное знакомство или легкий флирт. Романтические встречи принесут обновление и энергетический заряд. Во второй половине дня вы столкнетесь с событиями, в результате которых пересмотрите отношения с друзьями.

Гороскоп на 13 апреля 2018 – СКОРПИОН

Начнут сбываться самые несбыточные мечты. Неожиданные люди и малознакомые компании окажут большое влияние на ваше мировоззрение, и поспособствуют серьёзным изменениям в вашей судьбе.

Гороскоп на 13 апреля 2018 – СТРЕЛЕЦ

В деловой сфере начинается благоприятное время для осуществления запланированных дел, решения трудных вопросов и проблем. Дела, требующие большой активности будут даваться нетрудно. Неплохое время для переезда, поездок, перемены вида деятельности.

Гороскоп на 13 апреля 2018 – КОЗЕРОГ

Первая половина дня подходит для проводов и прощаний, итоговых раздумий и переговоров, окончательных решений, отправки писем. Цените возможность поговорить с понимающими людьми. Возможно, вы встречаетесь в последний раз или в будущем ваши контакты уже не будут столь частыми. В конце дня самые сдержанные Козероги могут поддаться всеобщей суете, многословию, сентиментальности. Интригующую информацию, которую вы в это время получите, с большой вероятностью можно будет отнести к разряду слухов и сплетен.

Гороскоп на 13 апреля 2018 – ВОДОЛЕЙ

День благоприятный для творческой деятельности, строительства, активного отдыха на свежем воздухе. Посвятите его самоуглублению, самообразованию. Поездки и путешествия противопоказаны. Следует ограничить свои траты, так как на скорые поступления рассчитывать не приходится — впереди вас ждет много преград и препятствий.

Гороскоп на 13 апреля 2018 – РЫБЫ

День, неблагоприятный для путешествий, поездок и командировок. Автолюбители должны быть особенно внимательны на дорогах. Возможен сумбур в чувствах и не всегда обоснованный оптимизм, стремление к переменам. Неуравновешенность и раздраженность будут главными преградами для работы и контактов. Обратите внимание на здоровье, не следует перенапрягать зрение. Вторую половину дня посвятите отдыху в спокойной обстановке.