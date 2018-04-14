Гороскоп на сегодня, 14 апреля 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на 14 апреля 2018 – ОВЕН

Овны становятся все более общительными и любопытными. Прямота и оригинальность, с которой они высказывают свои соображения, многим импонирует, однако некоторых эти черты могут раздражать. Выбирайте в собеседники людей с широкими взглядами, лишенных консерватизма и авторитарности. Если у вас созрели новые планы, связанные с поездками, учебой, программированием, стоит обсудить их с единомышленниками уже сегодня. Это прекрасный день для однодневной поездки, а также для старта дальнего путешествия.

Гороскоп на 14 апреля 2018 – ТЕЛЕЦ

Благоприятное расположение звезд заставит вас быть собраннее, цельнее. Не растрачивайте свои силы напрасно. Хорошо продуманные действия обязательно принесут успех. Обратите внимание на свой бюджет. Не исключены временные финансовые трудности: крупная покупка, возврат долгов или потеря ценной вещи. Сохраните некоторый резерв на случай непредвиденных трат. Сохраняйте ровные отношения с начальством и сотрудниками. Не исключены происки недругов. Вечером благоприятны физические упражнения, поездки или прогулки, активный отдых.

Гороскоп на 14 апреля 2018 – БЛИЗНЕЦЫ

Время быстрых и энергичных дел. Стоит заняться не требующими особой концентрации внимания и больших временных затрат проблемами. Не особенно благоприятный день для любовных и других межличностных отношений.

Гороскоп на 14 апреля 2018 – РАК

Раки нуждаются в интенсивном общении или материале для размышлений. Если предмет или человек вам интересны, вы будете способны переварить огромное количество связанной с ним информации. Чтобы чувствовать себя уверенно, вам необходима группа поддержки либо личный защитник (наставник, покровитель). Это хорошее время для коллективных мероприятий (поездок, экскурсий). Возможно, вы совершите тайное открытие, будете приняты в оригинальную компанию, вновь зарегистрируетесь на каком-либо форуме или в чате.

Гороскоп на 14 апреля 2018 – ЛЕВ

Львы получают свободу слова и могут открыто делиться с другими людьми своими яркими идеями. Это отличное время для новых встреч, для посещения многолюдных сборищ (реальных и виртуальных), для расширения кругозора. Можно сформировать собственную команду, создать личный сайт. Отсекайте неподходящих сомнительных людей, не оправдавших вашего доверия. У вас так много друзей, что вы ничего от этого не потеряете. Если вам предложат поехать за границу, соглашайтесь: возможно, это и есть ваш счастливый билет.

Гороскоп на 14 апреля 2018 – ДЕВА

Тонкая дипломатия должна стать сегодня вашим помощником во всех контактах. У вас завидная работоспособность — успеете сделать на удивление много. Ваша энергия положительно отразиться на окончательных результатах работы. Во второй половине дня возможен конфликт с близкими родственниками. Вам необходимо быть более предусмотрительными и не принимать поспешных решений.

Гороскоп на 14 апреля 2018 – ВЕСЫ

Саморазвитие - ключевое слово дня для Весов. Как бы велики ни были ваши природные дипломатические способности, вам пора заново учиться вести диалог, этого требует жизнь. Осваивайте новые темы, для этого сейчас самое подходящее время. Будьте в курсе политических, социальных и иных новостей, научных открытий, модных тенденций. Если ваш партнер слишком болтлив и чересчур зациклен на своей идее, не возражайте ему прямо. Подкиньте пару альтернативных вариантов. Главное, чтобы все они были оригинальными.

Гороскоп на 14 апреля 2018 – СКОРПИОН

Общительность - залог успеха. Временно откажитесь от своей непоколебимости, попробуйте принять (понять, изучить) чужие точки зрения. Это день приключений, которых Скорпионы в душе не хотят, но в которые могут быть втянуты за компанию. Не исключено, что короткая встряска и легкий эксперимент пойдут вам на пользу: например, укрепят здоровье, подарят вам новых друзей и помощников. И все же это не лучшее время для начинаний. Наслаждайтесь разнообразием впечатлений, но не предпринимайте ничего серьезного.

Гороскоп на 14 апреля 2018 – СТРЕЛЕЦ

Неблагоприятное расположение звезд заставит вас проявить решительность и быть собраннее. Острота суждений может привести к ссоре — ваши словесные стрелы могут больно ранить близкого человека. Особенную осмотрительность в высказываниях следует проявить женщинам-Стрельцам.

Гороскоп на 14 апреля 2018 – КОЗЕРОГ

Сегодня Козерогам трудно найти точку опоры. Вокруг происходят перемены, сути которых вы еще не понимаете. Возможно большое количество лишней для вас информации. Всеобщее веселье может обернуться для вас головной болью, если вы не любите суеты и ненавидите двусмысленность. У вас всего лишь два выхода: либо подчиниться людям и обстоятельствам, либо полностью отгородиться от внешнего мира. Отнеситесь внимательнее к новым требованиям домочадцев. Все остальные предложения и просьбы вы вправе отклонить.

Гороскоп на 14 апреля 2018 – ВОДОЛЕЙ

Напряженный день. Вероятно, что вам будет очень трудно принять правильное решение. Некоторая нерешительность, вызванная неверной информацией или влиянием постороннего человека, может явиться причиной финансовых потерь. Не доверяйте мнению даже самых близких людей, полагайтесь на свою интуицию и собственный здравый смысл.

Гороскоп на 14 апреля 2018 – РЫБЫ

Рыбам пора конкретизировать свои расплывчатые двойственные желания. Если для реализации мечты настал подходящий момент, не упускайте его. Возможно, вам надо купить новый компьютер или сменить программу, которой вы пользуетесь. Прислушайтесь к мнению родителей или авторитетных людей, даже если не во всем согласны с ними. Попробуйте занять более четкую и ясную позицию в семейных делах, дружеских отношениях, финансовых вопросах. Ваш дом может стать центром общения или источником всевозможных новостей.