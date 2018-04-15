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Гороскоп на сегодня, 15 апреля 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на сегодня
07:02 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников

Время очень благоприятно для общения с друзьями.

Гороскоп на 15 апреля 2018 – ОВЕН

Вероятно, в первой половине дня домашние хлопоты или бытовые проблемы займут все ваше время. Не исключено, что завышенная самооценка или пренебрежительное отношение к собеседнику станет причиной конфликта, который разрешится не в вашу пользу. Во второй половине дня благоприятны активный отдых, развлечения, прогулки. 

Гороскоп на 15 апреля 2018 – ТЕЛЕЦ

Возможна повышенная эмоциональность, впечатлительность. Рекомендуется заниматься всеми домашними делами, создавать домашний уют, заботиться и опекать близких. Заниматься серьезными делами не стоит.

Гороскоп на 15 апреля 2018 – БЛИЗНЕЦЫ

Обманы, иллюзии в партнерских отношениях, ревность могут стать причиной резких, необдуманных поступков. Не следует заниматься делами, требующими тактичного подхода, чуткости и внимательности. Постарайтесь сохранить свои замыслы и планы в тайне - козни недоброжелателей могут свести результат к нулю. Периодически будет поступать тревожная информация, но своевременное реагирование на возникающие проблемы поможет вам справиться с ситуацией. Опасно предаваться гневу и чревоугодию. Исключите вино и шумные компании.

Гороскоп на 15 апреля 2018 – РАК

Настало время принятия ответственных решений. Можно смело браться за новые начинания, возлагать на себя всевозможные обязательства, которые окажутся посильными.

Гороскоп на 15 апреля 2018 – ЛЕВ

Вероятно, напряженная работа или нежелание заботиться о своем здоровье могут отрицательно сказаться на самочувствии, а упрямство или излишняя прямолинейность негативно отразятся на отношениях с ближним окружением. Возможно, домашние хлопоты или бытовые проблемы займут все ваше время, однако, из-за неблагоприятного расположения планет даже ваши титанические усилия и поддержка окружающих не принесут заметных результатов. Исключите азартные игры — удача не на вашей стороне.

Гороскоп на 15 апреля 2018 – ДЕВА

В этот день удаются контакты с начальством, бывают успешными переговоры. А о том, что дела будут складываться удачно, подскажет ваше сердце. Оно же поможет решить ваши амурные дела. 

Гороскоп на 15 апреля 2018 – ВЕСЫ

Благоприятный день для активного отдыха, развлечений, зачатия. Вероятно возвращение старых долгов. Подъем энергетического потенциала может способствовать положительным переменам в жизни. Любые коллективные мероприятия окажутся весьма успешными. Легкость в общении, личное обаяние, неординарность суждений могут заложить основы будущего финансового успеха. 

Гороскоп на 15 апреля 2018 – СКОРПИОН

Если вы успешно справитесь с проблемами предыдущего дня, то сегодня день будет благоприятным во всех отношениях. На душе у вас будет спокойно. Обсудите с семьей отпуск или совместный отдых Благоприятны путешествия, которые обещают романтические встречи. Но не стоит пока посвящать близких родственников в свои новые отношения. 

Гороскоп на 15 апреля 2018 – СТРЕЛЕЦ

Время благоприятно для любой кропотливой работы, требующей вдумчивого и серьезного подхода. Абсолютно все направления финансовой деятельности, при серьезном подходе, как никогда принесут соответствующее материальное вознаграждение.

Гороскоп на 15 апреля 2018 – КОЗЕРОГ

День серьезных провокаций и конфликтов. Не исключено выяснение отношений с окружающими вас людьми. Постарайтесь не принимать близко к сердцу случайные замечания и, в свою очередь, будьте предельно внимательны и осторожны в общении, дабы не задеть самолюбия партнеров, не вызвать их ревности или зависти. 

Гороскоп на 15 апреля 2018 – ВОДОЛЕЙ

Идеальный день для различных практик, направленных на очищение и тренировку силы духа, прозрения. Разгрузочный день, диета принесут максимальную пользу. Желательно уединение, так как/нахождение в коллективе чревато конфликтными ситуациями.

Гороскоп на 15 апреля 2018 – РЫБЫ

День символизирует сострадание и милосердие. На службе постарайтесь закрепиться на достигнутых позициях. Исключите финансовые операции, куплю-продажу. Полезно заниматься домашней работой, благоустройством дачного участка, работой на земле. Посвятите этот день старшему поколению родственников: они нуждаются в конкретной помощи и участии.

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