Гороскоп на сегодня, 16 апреля 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на 16 апреля 2018 – ОВЕН

Можно завязывать новые знакомства, принимать гостей, общаться с партнерами. В это время лучше всего пойдет работа, связанная с украшением окружающего пространства, с общественными и партнерскими отношениями.

Гороскоп на 16 апреля 2018 – ТЕЛЕЦ

Идеальный день для различных практик, направленных на очищение. День хорош для начала цикла физических упражнений, лечебного голодания или диеты. Желательно уединение, так как нахождение в коллективе чревато конфликтными ситуациями.

Гороскоп на 16 апреля 2018 – БЛИЗНЕЦЫ

Звезды указывают на некоторый подъем в финансовой сфере. Вероятно возвращение старых долгов, выигрыш или находка ценной вещи. Во второй половине дня не исключены нежеланная встреча или неприятное известие. Не поддавайтесь эмоциональному импульсу. Прислушайтесь к советам друзей и близких родственников. Вечер благоприятен для активного отдыха, развлечений, выхода сексуальной энергии, для зачатия. Возможно, вас пригласят на какое-то торжество, так что о подарке позаботьтесь заранее, не оставляя его поиски на последние минуты.

Гороскоп на 16 апреля 2018 – РАК

Благоприятный день для знакомств, посещения новых мест и путешествий. Свежие впечатления потребуются вам сейчас, как никогда ранее. Открытость миру и людям принесет вам массу положительных эмоций. Все дела, связанные с профессиональной деятельностью, будет трудно контролировать из-за возникающих рассеянности и мечтательности. Но многие из вас именно сейчас будут способны заглянуть в будущее, понять душу спутника жизни и материализовать свои творческие порывы.

Гороскоп на 16 апреля 2018 – ЛЕВ

Сегодня следует ответственно и серьезно подойти к любому делу. Вдохновение и честолюбие, готовность преодолеть любые трудности для достижения цели принесут успех. Благоприятное расположение Меркурия позволяет реализовать коммерческие идеи и намерения предыдущего времени. Склонность к рискованным операциям может толкнуть вас на явную авантюру, однако, если расчет будет верен, то риск будет оправдан. Сон сбудется через день. Крыша, высота во сне — ошибка в своих расчетах.

Гороскоп на 16 апреля 2018 – ДЕВА

Довольно неблагоприятный день, связан с понижением общего жизненного тонуса, проявлением хронических заболеваний. Большая вероятность депрессивного состояния, травм и обманов. День лучше провести в решении только самых необходимых житейских вопросов, гнать от себя дурные мысли.

Гороскоп на 16 апреля 2018 – ВЕСЫ

Нужно быть готовым к борьбе с обольщениями, обманом и иллюзиями. Необходимо постараться сдержать себя и не выпускать на поверхность возникающее негативное отношение к окружающим людям. Внимание лучше уделить продолжению давно начатых дел, требующих рутинного исполнения.

Гороскоп на 16 апреля 2018 – СКОРПИОН

Успех этого дня во многом будет зависеть от отношения с начальством. Многие из Скорпионов будут иметь потребность проявить свою исключительность. У женщин-Скорпионов поступки этого дня могут быть непредсказуемы. Возможны такие ситуации, которые принесут вам страдания. А вы, в свою очередь, заставите страдать близких вам людей. Капризность, агрессия и эгоизм — это те качества, которые не делают вам чести.

Гороскоп на 16 апреля 2018 – СТРЕЛЕЦ

Благоприятное для творчества, любви и духовных поисков время. Хорошо продвигаются абсолютно любые, как важные, так и не очень дела. Неприятные события если и случатся, что само по себе маловероятно, то будут кратковременными и не принесут особо ощутимого вреда.

Гороскоп на 16 апреля 2018 – КОЗЕРОГ

День хорош для осмысления жизненного опыта и строительства на этой основе рациональных планов на будущее. Общение с партнерами и сослуживцами пройдет в позитивном русле.

Гороскоп на 16 апреля 2018 – ВОДОЛЕЙ

Вероятно, что сегодня вы сможете реализовать неудержимый порыв к новым впечатлениям. Ваша интуиция поможет определить, кто настоящий друг, а кто враг. Прекрасное время для общения с представителями противоположного пола. Велика вероятность перерастания случайного знакомства в длительные гармоничные отношения.

Гороскоп на 16 апреля 2018 – РЫБЫ

С сегодняшнего дня рекомендуется Рыбам создавать резерв финансовых средств. В скором времени велика вероятность непредвиденных трат. Многие Рыбы уже сегодня столкнутся с временными финансовыми трудностями. На данном этапе очень важно поддерживать хорошие отношения с начальством и коллегами, искать новые источники заработка.