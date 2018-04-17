Гороскоп на сегодня, 17 апреля 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на 17 апреля 2018 – ОВЕН

Благоприятное для творчества и любви время. Хорошо продвигаются абсолютно любые, как важные, так и не очень дела. Неприятные события если и случатся, что само по себе маловероятно, то будут кратковременными и не принесут особо ощутимого вреда.

Гороскоп на 17 апреля 2018 – ТЕЛЕЦ

День желательно провести пассивно, созерцательно. Звезды благоприятствуют одиночеству и сосредоточению на духовных проблемах. Успех в финансовой сфере может произойти при больших затратах времени и труда. Активные действия приветствуются, если хорошо продуманны. Желательно ограничить контакты с окружающими: возможно негативное влияние, которое приведет к ошибкам и финансовым потерям. Близкий человек поможет вам избавиться от необъяснимой тревоги, усталости или нервного стресса.

Гороскоп на 17 апреля 2018 – БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам не помешает заняться вопросами быта, питания, обустройства дома. Возможно, сейчас вы вообще не думаете об этом, так как ваш ум занят куда более интересными и захватывающими проблемами. Не стоит бездумно следовать в этих сферах дружеским советам, лучше прислушайтесь к своему инстинкту. Сделать это необходимо, иначе вы рискуете остаться без материальной базы и в дальнейшем строить свои прекрасные воздушные замки на песке. В свой дневной рацион не бойтесь включить выпечку и молочные продукты.

Гороскоп на 17 апреля 2018 – РАК

Сегодня должно произойти событие, которое окажется ярким и запоминающимся. Ничего не бойтесь, так как звезды благосклонны к вам. Всю энергию лучше направить на работу — вас непременно ждет успех. Человек, который находится рядом, способен помочь вам избавиться от необъяснимой тревоги.

Гороскоп на 17 апреля 2018 – ЛЕВ

Благоприятный день для разного рода важных начинаний. Однако стоит все хорошенько взвесить, так как начать можно дело, не только ведущее к победе, но и заканчивающееся полным крахом. День хорош для укрепления родственных отношений.

Гороскоп на 17 апреля 2018 – ДЕВА

День активной борьбы и столкновений. На работе сегодня вероятны сложности, мелкие стычки с сослуживцами. Будьте осторожны при переходе улицы, остерегайтесь аварий, травм на работе. Дела, которыми вы будете вынуждены заниматься, окажутся малоинтересными. Во второй половине дня новые люди, вошедшие в вашу жизнь, подарят вам новые идеи и откроют глаза на иные возможности.

Гороскоп на 17 апреля 2018 – ВЕСЫ

Весы сегодня не признают компромиссов. Целеустремленность помогает им действовать оперативно и смело, но способствует быстрому переутомлению и всевозможным перегибам (особенно в деловой и управленческой сфере). Следствием горячности и неуравновешенности может стать конфликт с шефом, разлад с партнером. Но именно такая ссора даст вспышку энергии, необходимую для завершения дела. В общении с конкурентами ждите усиления напряженности. Это не лучший день для попытки достичь договоренности, замять скандал.

Гороскоп на 17 апреля 2018 – СКОРПИОН

День не предвещает больших успехов, достижений, удач. Спокойно занимайтесь текущими делами. Закрепитесь на достигнутых позициях. Возможно, что в конце недели возникнет кризисное финансовое положение. Не принимайте предложений о легких доходах. Вас спасет то, что вы не поддаетесь иллюзиям, и вы еще больше выиграете от этого в глазах коллег и начальства.

Гороскоп на 17 апреля 2018 – СТРЕЛЕЦ

Если вы давно хотели заняться благотворительной деятельностью, то сейчас для этого самый подходящий момент. Это время также благоприятно для налаживания контактов с руководством.

Гороскоп на 17 апреля 2018 – КОЗЕРОГ

День активной борьбы и столкновений. Судьба по-прежнему испытывает вас на прочность. Дела, которыми вы будете вынуждены заниматься, окажутся малоперспективными. На работе сегодня вероятны сложности, мелкие стычки с сослуживцами. Не давайте необдуманных обещаний.

Гороскоп на 17 апреля 2018 – ВОДОЛЕЙ

Время характеризуется повышенной импульсивностью, поспешностью, граничащей с опрометчивостью. Лучше отложить дела, требующие точности и продуманности, так как если не учесть какую-либо мелочь, это обязательно обернется негативными последствиями.

Гороскоп на 17 апреля 2018 – РЫБЫ

Ваши эмоции в этот день особенно сильны и могут принимать форму внезапных вспышек. Возможны приступы отчаяния, однако настроение будет быстро выравниваться. Это прекрасное время для любых дел или отношений, которыми вы искренне увлечены. Творческие натуры и деловые люди будут находиться в состоянии душевного подъема, проявят энтузиазм и находчивость. Родителям-Рыбам стоит быть готовыми к попытке детей проявить самостоятельность. Между влюбленными возможна ссора, итогом которой будет всплеск страсти.