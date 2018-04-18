Гороскоп на сегодня, 18 апреля 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на 18 апреля 2018 – ОВЕН

Следует опасаться огня и режущих предметов. На этот период хорошо планировать краткосрочные дела, особенно требующие физической энергии. День пассивности. Провести его желательно в покое и уединении, одиночестве. Не надо начинать ничего нового, но следует завершить уже начатое.

Гороскоп на 18 апреля 2018 – ТЕЛЕЦ

Днем примите меры предосторожности в дороге, в общении, в работе. Не участвуйте в делах, которые не касаются вас прямо. Утренняя размолвка (например, с родственником, с партнером) к вечеру может перейти в глухое противостояние, если вы вовремя не смените тон и не сдержите ненужное упрямство. В конце дня могут потребовать дополнительного внимания ваши домашние дела. Вы можете сильно переживать из-за отсутствия желаемого комфорта или должного восхищения своей персоной (особенно если вы апрельский Телец).

Гороскоп на 18 апреля 2018 – БЛИЗНЕЦЫ

Крайне неблагоприятный во всех отношениях день. Судьба посылает вам испытания, проверяет на прочность ваши жизненные принципы и взгляды. Вероятны обманы, разочарования, травмы. Избегайте прогулок, путешествий, игр с крупными домашними животными. День связан с травлей, преследованием, столкновением с толпой. Уединение, общение с близкими людьми помогут снизить отрицательные тенденции дня. Займитесь уборкой квартиры или приведением в порядок дачного участка.

Гороскоп на 18 апреля 2018 – РАК

День важен для Раков, стремящихся во что бы то ни стало добиться своего. При должной отваге, целеустремленности, предприимчивости это им удастся, но потом желательно немного отдохнуть от трудов, снять напряжение, вознаградить себя за перенесенные страдания. Если вы ищете тихой спокойной жизни и не хотите решать никаких серьезных проблем, эти сутки станут для вас периодом досадного беспокойства, раздражительности, неудач. Вечером будьте придирчивее к качеству покупок и подарков, в том числе для детей.

Гороскоп на 18 апреля 2018 – ЛЕВ

Надо поддерживать у себя приподнятое настроение и постараться, чтобы мысли и намерения были добрыми. Нельзя производить действия, направленные даже на малейшее разрушение. День не предназначен для бурной активности — время созерцательности. Не принимать резких решений.

Гороскоп на 18 апреля 2018 – ДЕВА

Доведите начатое до конца, чего бы это ни стоило. Будьте готовы действовать на свой страх и риск, самостоятельно. Не тратьте время на обиды, иначе дело примет неприятный оборот. В конце дня ищите утешения в дружеской беседе, в общении с ребенком, в забавных новостях, в новых творческих замыслах. Не исключено, что контакты будут иметь виртуальный характер: например, вы затеете электронную переписку. Влюбленным Девам стоит трезво оценить отношения со своей пассией и скорректировать их прежний сценарий.

Гороскоп на 18 апреля 2018 – ВЕСЫ

День испытаний. Крайне неблагоприятный день, связанный с травлей, охотой, преследованием, столкновениями. Он проверит вас на устойчивость и умение находить компромисс в трудных ситуациях. Во второй половине дня полезно уединение, отказ от активных действий. Лучше занять выжидательную позицию и пораньше лечь спать.

Гороскоп на 18 апреля 2018 – СКОРПИОН

Тон задают обстоятельства. Как бы вы ни стремились к более комфортному и гармоничному образу жизни, вам придется смириться с ними. Пока не настал вечер, готовьтесь существовать в напряженном рабочем ритме. Возможно, вам пора завершить курс лечения, разрешить и погасить конфликт, сдать заказ. Вечером станут важны супружеские, любовные или семейные отношения. Увы, они в очередной раз вступают в противоречие с профессиональным режимом Скорпионов, а также с их личными потребностями, планами, принципами.

Гороскоп на 18 апреля 2018 – СТРЕЛЕЦ

Это самое благоприятное время для проведения разноплановых финансовых операций и сделок. Вложение в ценные бумаги обязательно приведет к получению дохода. Так же хорошо идут дела, связанные с недвижимостью и любыми другими имущественными вопросами.

Гороскоп на 18 апреля 2018 – КОЗЕРОГ

Приготовьтесь отражать атаки и решать головоломки. Днем судьба может не оставить вам выбора, так как инициаторами событий будут другие люди. Избегайте скандалов. Идите на них лишь в том случае, если сами этого хотите. В конце дня вы более самостоятельны. Чтобы не ошибиться в любви, в профессиональной или финансовой сфере, снизьте темпы, откажитесь от спешки и нервозности. Самым эффективным оружием Козерогов сегодня является их стратегический талант (осторожность, дальновидность, предусмотрительность).

Гороскоп на 18 апреля 2018 – ВОДОЛЕЙ

Любые бюрократические вопросы в это время решаются на удивление легко. Всевозможные путешествия и командировки также будут иметь успех и пройдут без особых негативных приключений.

Гороскоп на 18 апреля 2018 – РЫБЫ

День подведения итогов и анализа всей жизнедеятельности. Напряженная работа первой половины года уже может приносить результаты. Но не стоит успокаиваться. Вам еще нужно приложить много усилий для достижения своей цели. Симпатии окружающих на стороне тех Рыб, которые проявляют сердечность и мягкость.