Гороскоп на сегодня, 20 апреля 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на 20 апреля 2018 – ОВЕН

Малоэффективный день, как для индивидуальной, так и для коллективной работы. День хорош для уединения, самоанализа и оценки прошлых поступков или строительства планов на будущее. Неверное толкование своих поступков чревато ощутимыми потерями. Следует избегать перегрузок и не затевать новых, особенно рискованных дел.

Гороскоп на 20 апреля 2018 – ТЕЛЕЦ

Вероятно, сегодня будет тяжело даваться общение с деловыми партнерами или родственниками. Возможно непонимание, ссоры, вплоть до разрыва всяческих отношений, обиды, разочарования. Рекомендуется смирить проявление чувств, проявить больше выдержки и самообладания. Финансовое положение находится в крайне неустойчивом положении: реальность не соответствует вашему о ней представлению: слишком отличается настоящее финансовое положение от вашей субъективной оценки.

Гороскоп на 20 апреля 2018 – БЛИЗНЕЦЫ

День благоприятствует коротким поездкам и перемещениям, играм с детьми, свободным контактам. В общении с представителями противоположного пола Близнецам будет трудно удержаться от легкого и ни к чему не обязывающего флирта. Попытка быстро перевести отношения на более серьезный уровень может окончиться неудачей, но вам сегодня и не нужна серьезность. Веселитесь и временно забудьте обо всех неприятностях. Это подходящее время для визита к близким родственникам, а также к соседям по дому или по даче.

Гороскоп на 20 апреля 2018 – РАК

Излишняя чувствительность сегодня неуместна. Создавайте себе и другим хорошее настроение. Возможно, в этом вам поможет общение с ребенком или соприкосновение с миром собственного детства. Нежелательны крупные покупки (лучше всего оставить их в проекте на будущее). Не исключено появление нового влиятельного друга, к которому вы неравнодушны. Не в меру застенчивым Ракам сейчас гораздо проще, чем обычно, продемонстрировать свои природные таланты. Не бойтесь показать яркую, артистичную сторону своей натуры.

Гороскоп на 20 апреля 2018 – ЛЕВ

Жизненный потенциал имеет тенденцию к повышению. Возрастают творческие способности, интуиция, сексуальность. Этот день — начало вашего творческого подъема. Любое дело будет даваться легко и принесет хороший результат. Ваши достоинства и качества отметят и оценят окружающие. День обещает быть насыщенным интересными событиями и в личной жизни. Сексуальные контакты и любовные отношения принесут вам радость и уверенность в себе. Не исключено, что интересы детей или близких родственников потребуют от вас повышенного внимания и личного участия.

Гороскоп на 20 апреля 2018 – ДЕВА

Хорошее время для того, чтобы решать проблемы, касающиеся вашего образа жизни, здоровья, питания. Это время благоприятно для всякой кропотливой работы, требующей повышенного внимания и терпения.

Гороскоп на 20 апреля 2018 – ВЕСЫ

День благоприятный для общения с близкими людьми, которые будут восхищаться вашими достоинствами. Не исключено бурное развитие новой романтической связи. Вторую половину дня проведите с любимым человеком. Во избежание недоразумений рекомендуется смирить гордыню, бурные эмоции, проявить больше выдержки и самообладания.

Гороскоп на 20 апреля 2018 – СКОРПИОН

День отмечен снижением жизненной энергии, падением уровня материального благосостояния. Велика вероятность того, что финансовое положение будет критическим, поэтому лучше иметь резерв на случай непредвиденных трат. Возможен конфликт в отношениях со старшими в семье. Постарайтесь сохранить хладнокровие. Продумайте план выхода из затруднительной ситуации. К концу дня возможно нервное перенапряжение.

Гороскоп на 20 апреля 2018 – СТРЕЛЕЦ

Сложный день. Нужно быть готовым к борьбе с обольщениями, обманом и иллюзиями. Необходимо постараться сдержать себя и не выпускать на поверхность возникающее негативное отношение к окружающим людям.

Гороскоп на 20 апреля 2018 – КОЗЕРОГ

В этот день внешне холодные Козероги легко поддаются чувственному соблазну. Если вы и вправду влюбились, то рискуете надолго увязнуть в своем увлечении. Если новой любви на горизонте еще нет, не исключено, что вы столкнетесь с ее первыми признаками: например, познакомитесь с будущим объектом страсти или услышите о нем из уст своих знакомых. Родителям-Козерогам звезды советуют контролировать поведение детей. В эти сутки ваш ребенок может продемонстрировать упрямство, которого вы от него никак не ожидали.

Гороскоп на 20 апреля 2018 – ВОДОЛЕЙ

День символизирует расщепление сознания, духовное падение. Некоторая разбросанность, суетливость и нежелание сосредоточиться на одном деле могут создать проблемы в сфере профессиональной деятельности. Направьте все свои силы на избавление от негативных качеств, чужого влияния. Полезно посидеть у огня, при свечах.

Гороскоп на 20 апреля 2018 – РЫБЫ

Хороший день для развития партнерских отношений, укрепления связей и контактов. Продуктивными окажутся поездки, переговоры. Хорошо начинать новое дело, совершать сделки, закладывать первый камень в строительство чего угодно. Показано начинать ремонт, строительство дома.