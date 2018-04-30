Гороскоп на неделю: все знаки зодиака (30.04 - 06.05)

Гороскоп на неделю с 30 апреля по 6 мая 2018 года Овен

В первой половине недели Овнам рекомендуется сосредоточиться на решении финансовых вопросов. Благодаря вашей предприимчивости вам удастся найти удачные решения для текущих денежных проблем. Это хорошее время для трудоустройства, продвижения в карьере. Можно приобретать бытовую технику, компьютеры, мобильные телефоны. В этот период улучшаются отношения с родственниками, особенно с родителями. Во второй половине недели ваше самочувствие значительно укрепится, возрастет аппетит. Именно в эти дни есть риск быстро набрать лишний вес. Если вы следите за своей фигурой, постарайтесь в этот период ограничивать себя в питании и увеличить физические нагрузки.

Гороскоп на неделю с 30 апреля по 6 мая 2018 года Телец

Близкая среда и отношения с ней будут волновать Тельцов в течение неделис 30 апреля по 6 мая. Тельцы отстаивают свои интересы, и в первую очередь, имущественные. Тельцы понимают, что окружающие также имеют свои мотивы, и их опора, возможно, крепче. Общество может не поддержать стремления Тельцов. Опирайтесь на семейные ценности и на то, на чем пока ещё держитесь. Информация и общение будут связаны с одноклассниками, одногруппниками, соседями. Ваша репутация будет проверяться и испытываться. Задействуйте свой кошелек в среду и пятницу, а в четверг - кошелек партнера, у него-то точно деньги появятся, о чем сообщают Луна с Юпитером в доме партнерства. В субботу Тельцы отправятся далеко, а в воскресенье найдут путь к себе. Домашние потребуют отдать все силы на решение собственных проблем.

Гороскоп на неделю с 30 апреля по 6 мая 2018 года Близнецы

В понедельник 30 апреля Близнецы смогут заработать на продаже скота, техники для дома, нуждах клиентов. Занимающиеся разведением домашних животных получат прибыль на этой неделе с 30 апреля по 6 мая 2018 года. Имущество Близнецов может причинить им травмы и стрессы. Будьте осторожны с техникой, и с чужой тоже, отсюда могут прийти основные сложности. Избегайте поездок на транспорте и в метро (напряженные аспекты планет в 8 доме). Близнецов может нести судьба куда-то помимо их воли. Во второй половине недели помогите ближним. В пятницу ожидайте удачу, если попадете в дружеское окружение. В субботу оставьте свои благие намерения, они вас не туда заведут, и дело кончится крахом. В воскресенье 6 мая природа готова вас принять и раскрыть свои объятия. Вы будете в восторге от весеннего Солнца в 12 доме где-нибудь в пустынных уголках.

Гороскоп на неделю с 30 апреля по 6 мая 2018 года Рак

Раки в первой половине недели смогут укрепить партнерские отношения. Это касается как делового взаимодействия, так и супружеских отношений. Сейчас можно заниматься совместным планированием предстоящих дел. Например, вместе с любимым человеком можно обсудить, куда лучше поехать отдохнуть. Супружеские отношения в этот период обретут второе дыхание, станут более романтичными, волнующими и непредсказуемыми. Во второй половине недели активизируются дружеские контакты. Сейчас можно посещать вечеринки, встречаться со знакомыми и приятелями. Более интенсивным может стать общение на форумах, в социальных сетях и на сайтах знакомств в Интернете.

Гороскоп на неделю с 30 апреля по 6 мая 2018 года Лев

У Львов первая половина недели благоприятствует лечебно-профилактическим процедурам, направленным на преодоление хронических заболеваний. Сейчас можно проходить плановое обследование в поликлинике, начинать курс лечения, рассчитанный на длительный срок. Это время укрепления вашего иммунитета и общего физического состояния. Другая успешная тема этих дней связана с профессиональной деятельностью. Если вы ищете работу, то в этот период вам удастся найти подходящую вакансию. Тем, кто уже трудоустроен, стоит внести изменения в распорядок своего дня, пересмотреть приоритеты. Во второй половине недели повысится ваш авторитет. Возможно, это будет связано с какими-то громкими событиями, в которых вы успешно себя проявите. Используйте эти дни для достижения поставленных целей: ваших способностей хватит с избытком.

Гороскоп на неделю с 30 апреля по 6 мая 2018 года Дева

Максимум знаний и информации получат Девы на этой неделе. Их общественные амбиции найдут применение. Друзья обретут удачу. В понедельник 30 апреля много поездок по общественным делам, перемены в ближайшем окружении, вызванные близкими людьми, которые только собой и заняты. Дети и любимые люди могут конфликтовать с Девами на этой неделе. Во вторник спортивные тренировки крайне нежелательны, случайные связи - тем более. Развлечения носят весьма опасный характер. В среду стрессовая обстановка сохранится. В четверг Девы много передвигаются и общаются. В пятницу важны рабочие дела и заграничные, на что указывает Венера в Близнецах. В субботу вернитесь в любимые объятия, хотя что-то тут не так просто. В воскресенье 6 мая поездка далеко или хотя бы за город поставит все точки над "i", ситуация прояснится окончательно.

Гороскоп на неделю с 30 апреля по 6 мая 2018 года Весы

В понедельник Весы получат результат в материальной сфере. Уже с 30 апреля изменения в кошельке станут ощутимы. Старания Весов получить свое, (как им кажется), приведут некоторых представителей знака в суд, который они и проиграют в большинстве случаев. Администрация дорог также может уличить буйных, придется возмещать убытки. Весы-душки скинутся на подарок в честь какого-нибудь корпоративного мероприятия. В первой половине недели ожидается напряженная партнерская составляющая. В пятницу, уйдя на просторы социальных сетей в поисках пищи для ума и сердца, Весы получат несколько неожиданный исход. Отправившиеся в поездку не обнаружат желающих услужить им. В субботу домашние Весы могут не найти общий язык с жителями других стран. В воскресенье Весы не очень готовы к форс-мажорам, хотя последние непременно явятся за ними.

Гороскоп на неделю с 30 апреля по 6 мая 2018 года Скорпион

Скорпионы в первой половине недели смогут пересмотреть свои отношения с окружающими. Возможно, какие-то события заставят вас задуматься о том, с кем и почему вы общаетесь. Проанализировав свой круг общения, вы, скорее всего, решите завести новые знакомства и разорвать отношения с теми людьми, контакты с которыми стали для вас слишком обременительными. Во второй половине недели следует придерживаться более гибкого поведения в общении с пассией. Предоставьте любимому человеку возможность проявить себя, не препятствуйте его инициативам, научитесь больше доверять партнеру и соглашаться с тем, что он предлагает. Подобное поведение будет способствовать укреплению ваших отношений. Также это прекрасное время для делового взаимодействия.

Гороскоп на неделю с 30 апреля по 6 мая 2018 года Стрелец

Лейтмотивом недели для Стрельцов окажутся тайны. В понедельник 30 апреля они коснутся финансовых вопросов относительно партнерства. Кому-то покажется, что партнер давно сидит в его кошельке и чувствует там себя хорошо. Некоторых Стрельцов разволнуют вопросы здоровья и ЗОЖ. С 30 апреля по 3 мая придется потратить значительные суммы. В среду любимый человек доставит вам радость и счастье, если вы в свое время позаботились об его материальном благополучии. В пятницу ваши надежды осуществятся благодаря партнерству и второй половинке. В то же время можно получить много забот по поводу быта или здоровья, если пребывать в компании. Последние дни недели обозначатся как дни решения бытовых вопросов. В воскресенье 6 мая Стрельцы отправятся в магазины для приобретения обычных вещей. Даже дальние поездки будут с этим связаны, чему поспособствует Солнце в 6 доме.

Гороскоп на неделю с 30 апреля по 6 мая 2018 года Козерог

У Козерогов первая половина недели благоприятствует личным инициативам, творческим начинаниям. Сейчас нежелательно полагаться на внешние обстоятельства, следует действовать самостоятельно, причем как можно активнее. Не бойтесь брать ответственность на себя: с таким подходом вам удастся успешно решить актуальные вопросы. Также это хорошее время для развития и укрепления романтических отношений. Постарайтесь чаще удивлять любимого человека приятными сюрпризами и оригинальными предложениями. Гармония в любви сейчас во многом будет зависеть от ваших поступков и слов. Вторая половина недели сулит укрепление вашего творческого потенциала, усиление оптимизма и улучшение физической формы. Сейчас можно заниматься спортом, посещать фитнес-центры, а также развлекательные мероприятия.

Гороскоп на неделю с 30 апреля по 6 мая 2018 года Водолей

Главной темой периода могут стать бытовые вопросы. Для некоторых представителей знака актуализируется проблема соотношения дома и работы в начале понедельника. Для кого-то это вопросы бизнеса, для кого-то - подчиненных. Заботы о здоровье и ЗОЖ также на этой неделе никто не отменит. То, что действительно важно сейчас, Водолей хранит где-то глубоко в подвалах своей души и тела. Там бушуют настоящие ураганы и дымят вулканы. Эти отголоски можно увидеть 2 мая, когда Меркурий поможет выплеснуть часть накопившейся энергии. Водолеям окажется необходимым куда-то бежать, ехать, думать. Вторая половина недели окажется мягче благодаря Венере в 5 доме. Хотя и тут для любви потребуется несколько азартных мыслеформ. В выходные дни Водолеи предпочтут одиночество вдвоем, природные ландшафты или домашние "ниочёмки" типа работы в саду, о чем сообщает Солнце вместе с Сатурном.

Гороскоп на неделю с 30 апреля по 6 мая 2018 года Рыбы

Неделя с 30 апреля по 6 мая пройдет у Рыб под девизом "…нам любые дОрогидорОги!". Многие представители знака устремятся в края далекие, где их ожидают дела рабочие в виде благодетеля-Юпитера. Заботиться о таком варианте придется уже с понедельника. Во вторник пополнение кошелька благодаря зарплате и премиям. Желания осуществятся благодаря загранице или другим тайным местам, куда не всех пускают. В среду место жительства попросит вложений, в четверг станут важными совсем другие дела и места достаточно отдаленные. Оставшимся на месте "светит" общение с представителями других городов или культур. В пятницу будет неплохо и дома, если заплатить за свое пребывание. В субботу общественные места будут полны неожиданностей для Рыб. В воскресенье - бытовые проблемы можно решить поездкой по магазинам. Кому-то удастся заработать услугами перевозок.