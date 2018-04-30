Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (30.04 - 06.05)

Бизнес-гороскоп на неделю с 30 апреля по 6 мая 2018 года Овен

В течение этой недели типичным Овнам звезды советуют избегать любых стрессов и перегрузок на работе. Сейчас опасна как излишняя монотонность в делах, так и высокая степень непредсказуемости. Старайтесь не заниматься чем-то одним всю неделю, но и к излишнему разнообразию стремиться не стоит. Перегрузки сейчас могут приводить к ухудшению состояния здоровья, а это, в свою очередь, вряд ли позволит вам эффективно трудиться. Именно поэтому сейчас лучше сделать чуть меньше планируемого, чем потом не сделать вообще ничего. В течение первой половины этой недели вы сможете решать вопросы, связанные с финансами. Однако сейчас очень внимательно изучайте любые документы и договора, проверяйте суммы в финансовых документах. Используйте и свой прошлый опыт, чтобы избежать повторения ошибок.

Бизнес-гороскоп на неделю с 30 апреля по 6 мая 2018 года Телец

Расположение планет в течение первой половины этой недели говорит о том, что вам стоит проявить в своей работе больше стремления к новым знаниям и новому опыту. В течение этого периода крайне нежелательно все делать по старинке, особенно если вы точно знаете, что есть новые более эффективные методы работы. Не стоит проявлять излишний консерватизм: в течение этого периода стоит попробовать какие-либо новые методики. Весьма вероятно, что они и впрямь окажутся эффективными. Для решения финансовых вопросов типичным Тельцам прекрасно подходит вторая половина недели. Сейчас вы вполне способны принимать одновременно смелые, но при этом обдуманные и практичные решения. Подобные действия помогут сделать вашу прибыль более стабильной, а ваше материальное положение более твердым.

Бизнес-гороскоп на неделю с 30 апреля по 6 мая 2018 года Близнецы

Расположение планет в течение этой недели рекомендует типичным Близнецам отложить всякие сделки, касающиеся недвижимости. Сейчас не рекомендуется планировать или начинать строительство помещений для ведения бизнеса, а также договариваться об аренде помещений для производства или склада. Из-за того что положение планет в течение этой недели является напряженным, не стоит обострять и отношения с поставщиками или производителями вашей продукции, поскольку это может обернуться негативными последствиями прежде всего для вас самих. Повременить стоит и с приобретением оборудования для осуществления вашей профессиональной деятельности. В течение первой половины этой недели эффективным может оказаться любое неформальное общение. Особенно полезным оно будет с теми людьми и партнерами, с которыми раньше вас связывали какие-либо отношения или договоренности.

Бизнес-гороскоп на неделю с 30 апреля по 6 мая 2018 года Рак

Эта неделя у типичных Раков окажется не самым благоприятным периодом для деловых поездок и командировок. Короткие поездки сейчас могут быть сопряжены с различными задержками и препятствиями, а общение с иностранными деловыми партнерами может привести к непониманию. Эта неделя также не самый удачный период для того, чтобы расширять связи в бизнесе, в особенности в других городах или странах. Если вы все-таки решитесь завести новые деловые знакомства с иностранцами, то заблаговременно постарайтесь ознакомиться с их деловыми традициями и деловой этикой, не исключено, что вы найдете некоторые принципиальные различия. В течение первой половины этой недели вы можете вернуться к своим прошлым планам и проектам, связанным с вашей профессиональной деятельностью. Сейчас возобновление работы над ними будет удачной идеей.

Бизнес-гороскоп на неделю с 30 апреля по 6 мая 2018 года Лев

В течение этой недели любые финансовые операции вам противопоказаны. Сейчас не рекомендуется заключать какие-либо сделки, проводить крупные наличные или безналичные расчеты. Для того чтобы открыть счет в банке или взять кредит, эта неделя явно является неподходящей. В течение этого времени не рекомендуется увлекаться и инвестиционной деятельностью, поскольку к таким вопросам вы сейчас будете подходить излишне рискованно. Например, вы можете захотеть получить быстрый доход по высоким процентным ставкам, а это в настоящий момент сделать будет очень проблематично. Более консервативный подход к управлению личными средствами в течение этой недели окажется эффективнее. Первая половина этой недели будет удачной для того, чтобы уточнить свои истинные цели, а также вернуться к достижению тех задач, которые вы не смогли полностью выполнить.

Бизнес-гороскоп на неделю с 30 апреля по 6 мая 2018 года Дева

Расположение планет в течение этой недели не слишком благоприятно для ведения бизнеса. Сейчас вы можете оказаться слишком консервативными и абсолютно не готовыми к компромиссам. Ваши же партнеры могут быть полны инновационных идей и предложений, которые будет не только просто принять, но и вообще довольно сложно понять. Эта неделя также является не слишком удачной для того, чтобы заключать длительные соглашения. А вот для того чтобы разорвать какие-либо деловые отношения, ставшие для вас неприемлемыми по какой-либо причине, эта неделя подходит хорошо. Правда, стоит учесть, что некоторые контакты в течение этой недели могут быть прекращены и не по вашей инициативе. Начало недели может оказаться довольно удачным периодом для повышения своих профессиональных знаний, обучения и получения нового опыта.

Бизнес-гороскоп на неделю с 30 апреля по 6 мая 2018 года Весы

Эта неделя может привести к раскрытию многих тайн или интриг, а также любых неясностей в вашей работе или работе ваших подчиненных. Когда ситуация окажется кристально ясной, многие (в том числе и вы) окажетесь ей удовлетворены. Если вы сами вели себя нечестно в своей работе, то сейчас это может привести к неприятным последствиям. Если же вы являетесь руководителем или владельцем собственного бизнеса, то в течение этого периода на основании новых данных сможете провести перестановки в кадровом составе и даже попрощаться с некоторыми из своих сотрудников. Первая половина этой недели хорошо подходит для возврата долгов: сейчас многие проблемы, связанные с ними, могут быть успешно разрешены. Это также удачное время для возврата к старым инвестиционным проектам, доведения их до ума.

Бизнес-гороскоп на неделю с 30 апреля по 6 мая 2018 года Скорпион

Типичные Скорпионы в течение первой половины этой недели окажутся удачливыми при ведении деловых переговоров. Однако это возможно лишь в том случае, если вы будете внимательно слушать своих деловых партнеров, уточнять их цели и намерения, которые они будут искать в сотрудничестве с вами. Только понимание поможет вам найти компромиссы и договориться о чем-либо. Не исключено, что мешать конструктивному диалогу будут некоторые формальные преграды, для преодоления которых потребуется заключить некоторые принципиальные договоренности. В течение второй половины этой недели вы сможете принять важные решения, особенно в том случае, если вы владеете собственным бизнесом. Сейчас у вас наступает время для решительных действий. Этот период может оказаться у типичных Скорпионов и довольно успешным для открытия нового бизнеса, начала собственного дела.

Бизнес-гороскоп на неделю с 30 апреля по 6 мая 2018 года Стрелец

Расположение планет в течение этой недели окажется не слишком благоприятным: вы будете стремиться к стабильности и определенности в своей работе и ближайшем будущем в целом, а вот обстоятельства, напротив, станут менее предсказуемыми. Вы можете ощутить, что почва чуть ли не уходит у вас из-под ног. Однако ничего смертельного для работы или бизнеса в течение этого периода не произойдет. Звезды говорят лишь о том, что для достижения стабильности нужно пройти некоторые испытания. Успешно преодолев их, вы сможете добиться желаемого, станете сильнее ощущать собственную свободу и независимость. В первой половине этой недели обязательно найдите время для того, чтобы доделать работу, которую уже долгое время откладываете.

Бизнес-гороскоп на неделю с 30 апреля по 6 мая 2018 года Козерог

Первая половина этой недели у типичных Козерогов станет хорошим временем для проявления своей творческой активности в делах. Сейчас вам необходимо получение морального удовлетворения от работы, а поэтому стремитесь сделать ее, прежде всего, максимально интересной для себя. От рискованных сделок и операций, в том числе с акциями или иностранной валютой, в течение этого периода стоит воздержаться. Сейчас вы станете слишком азартными, поэтому не сможете с холодной головой управлять столь рискованными активами. Для решения наиболее сложных задач на работе или в бизнесе вам неплохо подойдет вторая половина недели. Сейчас вы сможете показать высокие результаты в трудовой деятельности, принять важные решения. Владельцы бизнеса, рожденные под знаком Козерога, в течение этого периода могут захотеть совершить некоторые кадровые перестановки, которые, кстати, могут оказаться действительно оправданными.

Бизнес-гороскоп на неделю с 30 апреля по 6 мая 2018 года Водолей

Сейчас в вопросах, связанных с инвестициями, вы можете оказаться чрезмерно консервативными. В большинстве случаев такой подход не принесет вам убытков, по крайней мере, значительных. Но вот получить прибыль не в полном размере сейчас вполне возможно. Именно поэтому попробуйте вложить некоторую часть собственных (но только свободных) средств в какие-либо проекты, которые покажутся лично вам абсолютно надежными. Так вы сможете и получить небольшую прибыль от свободных финансов, и при этом избежать рисков от более доходных сделок. В первой половине этой недели может появиться возможность возобновить деловые взаимоотношения с вашими бывшими поставщиками или производителями продукции, с которыми вы некоторое время не сотрудничали.

Бизнес-гороскоп на неделю с 30 апреля по 6 мая 2018 года Рыбы

Эта неделя принесет типичным Рыбам стремление к большей свободе и независимости. Сейчас вам может показаться, что вам под силу справиться со многими делами и задачами в одиночку, эффективнее, чем при сотрудничестве с деловыми партнерами. Однако не спешите разрывать отношения, не исключено, что вы переосмыслите свою позицию. С другой стороны, если вы давно начали чувствовать, что партнерские отношения тормозят ваше собственное развитие, то в течение этого периода вы можете предпринять некоторые инициативы по улучшению ситуации либо же просто разорвать такие деловые связи. В течение первой половины этой недели постарайтесь быть более внимательными при работе с документами, отчетами и чертежами. В это время не стоит браться за новую работу, а вот доделать прежние "бумажные" дела сейчас просто необходимо.