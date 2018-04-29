Гороскоп на сегодня, 29 апреля 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на 29 апреля 2018 – ОВЕН

Благоприятное время для быстрых и решительных действий, время, когда надо проявить активность. Однако возможны конфликты, опрометчивые решения. Следует опасаться огня и режущих предметов.

Гороскоп на 29 апреля 2018 – ТЕЛЕЦ

Энергетически мощный день. Нужно быть очень осторожным и внимательным в делах: события могут пойти совсем не так, как вы ожидаете. Лучше не планировать новых дел и избегать работы, требующей внимания и скрупулезного отношения. День разочарований. Новым планам и надеждам не суждено осуществиться. Вероятны финансовые потери или проблемы с друзьями. Скорее всего вам придется решать проблему, к которой вы совсем не готовы.

Гороскоп на 29 апреля 2018 – БЛИЗНЕЦЫ

Желательно уединение, так как нахождение в коллективе чревато конфликтными ситуациями. Необходимо проявить максимум смирения, покорно воспринимать замечания и советы.

Гороскоп на 29 апреля 2018 – РАК

День благоприятный для командировок, романтических встреч, путешествий. Будьте внимательны к тому, что едите, — сегодня огромен шанс случайного отравления или же просто недомогания от самого обыкновенного переедания. Любовь, успех и удовольствия ждут вас сегодня, но не слишком увлекайтесь развлечениями.

Гороскоп на 29 апреля 2018 – ЛЕВ

В этот период можно сделать то, что давно откладывалось. Период благоприятен для общения с влиятельными людьми старшего поколения, для купли-продажи недвижимости, земельных участков. Неподходящее время для поступления на работу, обращения к начальству, органам власти, для получения денежных дотаций, кредитов, ссуд.

Гороскоп на 29 апреля 2018 – ДЕВА

Займитесь самообразованием: читайте, изучайте языки или компьютер, занимайтесь наукой или учитесь вышивать — что кому ближе. Вам может открыться тайное знание, могут прийти в голову новые идеи. Решайте проблемы, добивайтесь своих целей при помощи полученного знания – день благоприятствует этому.

Гороскоп на 29 апреля 2018 – ВЕСЫ

В целом день благоприятный для контактов и деловых переговоров. Устойчивость настроения, хорошее расположение духа позволят достичь хорошего результата. Положительные тенденции первой половины дня обеспечат успех в заключении сделок или в коммерческих операциях. Встречи и контакты в скором будущем могут принести ощутимые результаты. Во второй половине дня будьте внимательны к новым знакомым, которые появились у вас за последнее время. Общение с ними может принести вам разочарование или поставить в крайне неловкое положение.

Гороскоп на 29 апреля 2018 – СКОРПИОН

Продолжается благоприятный период. Этот день отмечен событиями, которые приведут к переоценке ценностей. Материальные достижения будут сравниваться с духовными устремлениями. Вы будете способны сконцентрироваться на своих внутренних переменах. Может быть, у вас откроется дар пророчества. Ночью возможны благие вещие сны.

Гороскоп на 29 апреля 2018 – СТРЕЛЕЦ

День благоприятный для путешествий. Любая поездка — деловая или познавательная — окажется удачной и принесет радость. Вероятно некоторое улучшение финансового положения, связанное с выгодной покупкой или выигрышем. Проведите вечер в кругу семьи и развлекайте себя какими-нибудь тихими домашними радостями: чтением книг, общением с родными, просмотром новых видеокассет, прослушиванием музыки. Сны исполняются. Звери во сне — встреча с обманщиком.

Гороскоп на 29 апреля 2018 – КОЗЕРОГ

Не надо начинать ничего нового, но следует завершить уже начатое. Делайте все не спеша, чтобы не произошло нервных срывов. Берегите себя от случайных контактов, от неожиданностей.

Гороскоп на 29 апреля 2018 – ВОДОЛЕЙ

Удачный день для творческих исканий, экспериментов, получения информации. Вероятно осуществление давней мечты или неожиданное приятное известие. Женщинам-Водолеям звезды советуют при общении с близким человеком избегать острых тем. Во второй половине дня у семейных Водолеев не исключена ссора или размолвка со слезами и взаимными обвинениями.

Гороскоп на 29 апреля 2018 – РЫБЫ

День отмечен нагнетанием напряженности. Вероятны мелкие потери, агрессия со стороны незнакомых людей. С самого утра ожидайте недоразумений и придирок. Если вы почувствуете это — не сдавайтесь. Во второй половине дня страсти утихнут. Возможно, вас целенаправленно выживают. Берегитесь отравления или же просто недомогания от самого обыкновенного переедания.