Гороскоп на сегодня, 30 апреля 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на 30 апреля 2018 – ОВЕН

Благоприятное время для быстрых и решительных действий, время, когда надо проявить активность. Однако возможны конфликты, опрометчивые решения. На этот период хорошо планировать краткосрочные дела, особенно требующие физической энергии.

Гороскоп на 30 апреля 2018 – ТЕЛЕЦ

День получения космической энергии, очищения мыслей, равновесия. Намеченные дела могут потерпеть изменения: не исключено, что ожидания окажутся напрасными или, наоборот, очень повезет в осуществлении давнего желания. Звезды советуют проявлять милость и великодушие. Противопоказаны гнев и слезы в любовных отношениях. Судьба может совершить неожиданный поворот. Не теряйте голову. Тщательно обдумывайте каждый шаг.

Гороскоп на 30 апреля 2018 – БЛИЗНЕЦЫ

Положительные тенденции первой половины дня обеспечат успех в заключении сделок или в коммерческих операциях. Встречи и контакты в скором будущем могут принести ощутимые результаты. Во второй половине дня будьте внимательны к новым знакомым, которые появились у вас за последнее время. Общение с ними может принести вам разочарование или поставить в крайне неловкое положение. Хороший день для путешествий, отдыха на природе, сбора лекарственных трав. Нельзя суетиться и голодать.

Гороскоп на 30 апреля 2018 – РАК

Можно заняться любыми финансовыми операциями или сделками с ценными бумагами (особенно краткосрочными). Благоприятное время для защиты дипломов, диссертаций или сбора сведений для их написания.

Гороскоп на 30 апреля 2018 – ЛЕВ

Благоприятное для творчества, и любви время. Хорошо продвигаются абсолютно любые, как важные, так и не очень дела. Неприятные события если и случатся, что само по себе маловероятно, то будут кратковременными и не принесут особо ощутимого вреда.

Гороскоп на 30 апреля 2018 – ДЕВА

День преобразования и трансформации космической энергии, откровения, неожиданного поворота. У вас будет много деловых встреч, требующих значительных усилий. Вообще, для вас наступил неплохой период, хотя вам хотелось бы, чтобы один из ваших проектов продвигался быстрее. Звезды советуют набраться терпения, так как возможны проблемы материального характера. Если вы позволите себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения.

Гороскоп на 30 апреля 2018 – ВЕСЫ

Если вы хотите развивать свою деятельность, то предпринять соответствующие шаги и заложить основы следует в этот день. Можно увидеть реальные возможности партнеров, оценить другие возможности. Не беритесь за то, в чем вы некомпетентны.

Гороскоп на 30 апреля 2018 – СКОРПИОН

Нейтральный и относительно пассивный день. Отношения с другими людьми постарайтесь строить без грубой силы, не конфликтовать. Лучше всего не затевать ничего нового, а продолжать уже начатые дела.

Гороскоп на 30 апреля 2018 – СТРЕЛЕЦ

День благоприятен для духовных размышлений, изучения ремесел, физических нагрузок. Хороши уединение, сосредоточенность, погруженность в себя. Вас ожидает эмоциональный подъем, однако сегодня следует сократить общение и не выступать в роли миротворца. Заниматься можно только самыми неотложными бытовыми проблемами. Сны вещие, следует ожидать исполнения.

Гороскоп на 30 апреля 2018 – КОЗЕРОГ

Критический день. Возможны душевная неуравновешенность и частая смена настроений. Постарайтесь держать себя в руках и не давать выхода отрицательным эмоциям. Любителям оригинальности и экстравагантности рекомендуется на некоторое время умерить свой пыл в выражении индивидуальности.

Гороскоп на 30 апреля 2018 – ВОДОЛЕЙ

Крайне неблагополучный день, связанный с обманами, клеветой, преследованиями. Неблагоприятное стечение обстоятельств или влияние родственников может заставить вас бросить все силы на защиту своих принципов. Избегайте обострений ситуации, разговоров в повышенных тонах. Это может не только отрицательно сказаться на вашем здоровье. Любые поездки сегодня лучше отложить.

Гороскоп на 30 апреля 2018 – РЫБЫ

У многих людей в этот день проявляется дар предвидения, обостряется интуиция, открываются самые разнообразные способности. Без пробуксовки продвигается научная или общественная деятельность, легко налаживаются самые разнообразные контакты. День благоприятен для романтического общения с представителями противоположного пола.