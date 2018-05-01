Гороскоп для всех знаков зодиака на месяц: май

Гороскоп на месяц апрель - Овен

Гороскоп на май 2018 года Овну обещает успешный месяц в работе, удачный в любви, и прибыльный в финансах. Вообще все, что вы задумали, сбудется, поэтому можете заранее радоваться и танцевать румбу. Ничего удивительного, ведь в решительности и упорстве Овну не откажешь. Вы даже в любовной сфере очаруете того, на кого давно засматривались. И вот чудо – человек почти сразу же ответит вам взаимностью.

Гороскоп на месяц апрель - Телец

Телец в мае будет с трудом контролировать свое настроение. Оно такое переменчивое, что даже отразится на темпе работы и драгоценном здоровье. Астрологический прогноз на май 2018 года Тельцу рекомендует избегать конфликтов, нервных передряг и депрессий. Все это может затянуться так надолго, что весна пройдет под знаком «минуса» и сплошных разочарований. Главное, спокойно реагируйте на критику со стороны, а также следите за своими высказываниями.

Гороскоп на месяц апрель - Близнецы

Гороскоп на май 2018 года Близнецам подготовил много всего интересного и перспективного, но для этого нужно проснуться и встать с дивана. Вы с таким трудом будете внедряться в работу, что вряд ли можно рассчитывать на карьерный рост и заоблачную прибыль. Близнецам в мае нужно собраться с мыслями, взять себе в руки и сделать все то, что они планировали еще в апреле. Иначе, кризис вам обеспечен.

Гороскоп на месяц апрель - Рак

Рака в мае будут терзать смутные сомнения и подозрения, причем не в отношении других людей, а себя. Хотя, и окружающих вы тоже начнете рассматривать под микроскопом, выискивая недостатки. Астрологический прогноз на май 2018 года Раку рекомендует заниматься устройством личной жизни. Семья для вас очень важна, а вы до сих пор разгуливаете холостяком? Итак, берите инициативу на себя и знакомьтесь в симпатичной особой.

Гороскоп на месяц апрель - Лев

Гороскоп на май 2018 года Льву даже боится приписать конкурентов и соперников. Вы так уверенны в себе, сексуальны и обольстительны, что все они разбежались, кто куда. Конечно же, поработать над своими минусами в характере Льву не мешает, но разве они у них имеются? С чувством юмора у вас в мае тоже все в полном порядке, поэтому даже в трудных ситуациях найдется верное решение. Главное, деньгами не сорите на все стороны, иначе отпуск дома просидите.

Гороскоп на месяц апрель - Дева

Девы в мае превзойдут сами себя – критичны, придирчивы и дотошны. Вот все те слова, которыми вас можно охарактеризовать весной. Возможны не просто нервные срывы и конфликты, но и жуткие истерики с вашей стороны. Гороскоп на май 2018 года Девам не советует так рьяно стремиться к порядку и идеалу, иначе упустите самого главное и судьбоносное. Будьте внимательны на дороге и в быту.

Гороскоп на месяц апрель - Весы

Астрологический прогноз на май 2018 года Весам не советует все свое время и энергию пускать на карьерный рост. Иначе, вы потеряете шанс создать крепкие отношения и семью. Трудности в финансовой сфере разрешимы, поэтому влезать в долги и кредиты нет смысла. Для того, чтобы здоровье Весов в мае не подвело, нужно делать зарядку, питаться по режиму и пропить комплекс витаминов.

Гороскоп на месяц апрель - Скорпион

Скорпиону в мае однозначно повезет в любви, что его вдохновит даже больше, чем отличное положение с деньгами. У вас столько сил и энергии что хоть в космос лети. Гороскоп на май 2018 года Скорпиону не советует вступать в авантюры и рисковать здоровьем, иначе ситуация окажется сложнейшей. Уделяйте внимание родственникам, а также заранее запланируйте отдых на море и купите путевку.

Гороскоп на месяц апрель - Стрелец

Гороскоп на май 218 года Стрельцу обещает чудесный месяц, когда можно будет достичь невероятных высот в личном бизнесе. Вы такие успешные и состоятельные, что конкуренты предлагают вам сотрудничество. Только в мае Стрельцу нужно следить за своими словами, и не устраивать разборки близким людям. Если у вас есть конкретные цели, то смело реализуйте их, в другом случае, просто сидите и наблюдайте.

Гороскоп на месяц апрель - Козерог

В мае Козерогу нужно обязательно настроиться на позитивную волну. Учтите, если дадите волю эмоциям и чувствам, то сами угодите в жуткий переплет. Гороскоп на май 2018 года Козерогу рекомендует не растерять свою уравновешенность и серьезность, даже если ситуации будут вынуждать на агрессию и бурные всплески. В личной жизни все безоблачно, если вы не станете командовать избранником.

Гороскоп на месяц апрель - Водолей

Гороскоп на май 2018 года Водолею советует на время отойти от дел, уединиться и все обдумать. Ваше моральное состояние не на высоте, поэтому возможны срывы и бесконтрольное поведение. Желательно, не вспоминать прошлые ошибки и разочарования. Водолей в мае должен нацелиться на активную работу, а не на хандру и апатию. Ведь, все это печально отразится на вашем здоровье.

Гороскоп на месяц апрель - Рыбы

Рыбы в мае будут поистине купаться в эмоциях, событиях и любовных свиданиях. Только избегайтесь сплетен и авантюр, иначе сами себе испортите репутацию и весеннее настроение. Гороскоп на май 2018 года Рыбам рекомендует четко распланировать все, что они собираются внедрять в жизнь. От ваших знаний и разумного подхода будет зависеть дальнейшая карьера.