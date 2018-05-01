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Гороскоп на сегодня, 1 мая 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на сегодня
07:07 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

В первый день мая может сложиться не все так гладко, как вы планировали, но не стоит унывать, все лучшее впереди!

Гороскоп на 1 мая 2018 – ОВЕН

Успейте отступить прежде, чем вы серьезно обидите кого-то, кто вам небезразличен. Сегодня вам придется контролировать себя каждую секунду, чтобы не наговорить лишнего.

Гороскоп на 1 мая  2018 – ТЕЛЕЦ

Сегодня вашим козырем будет обезоруживающая честность. Такая тактика поможет приструнить самого грозно противника, ибо крыть-то ему будет и нечем. Правда, этот способ действует лишь на людей с количеством извилин большим либо равным двум.

Гороскоп на 1 мая  2018 – БЛИЗНЕЦЫ

С утра вы будете очень заняты и очень всем нужны. Зато вечер вознаградит вас занятием тихим, спокойным и очень приятным. Главное - до него дожить.

Гороскоп на 1 мая 2018 – РАК

Сегодня вы без особых усилий сможете заставить мир вертеться вокруг вас и в нужном вам направлении. Вопрос только в том, захочется ли вам этого.

Гороскоп на 1 мая 2018 – ЛЕВ

Сегодня рассудочная сторона вашего существа одержит полную победу над эмоциональной. Попытки осмыслить любое движение сердца никогда до добра не доводили, посему постарайтесь не переусердствовать.

Гороскоп на 1 мая 2018 – ДЕВА

Сегодня роль первой скрипки, сколь бы огорчительно это для вас ни звучало, вам принадлежать не будет. Не стоит за нее бороться, вы только испортите себе репутацию.

Гороскоп на 1 мая 2018 – ВЕСЫ

Не стоит сегодня даже и пытаться скрыть хоть что-то от родственников. Во-первых, не выйдет, во-вторых, обидятся. Лучше приготовьте им что-нибудь вкусное на ужин.

Гороскоп на 1 мая 2018 – СКОРПИОН

Сегодня вы будете способны на поистине блестящие импровизации. Чем меньше вы будете заботиться о том, как бы поудачнее выразиться, тем лучше у вас будет получаться.

Гороскоп на 1 мая 2018 – СТРЕЛЕЦ

Если у слона разболится зуб, то самое мудрое, что может предпринять оказавшийся рядом - это быстро куда-нибудь спрятаться. Если уж вам так охота высказать свое мнение, постарайтесь, чтобы оно не достигло ушей чрезмерно заинтересованных лиц.

Гороскоп на 1 мая 2018 – КОЗЕРОГ

Внезапное желание изменить все вокруг, по остроте и утомительности подобное приступу радикулита овладеет вами сегодня. Окружающим крупно повезет, если в своем стремлении реформировать все и вся вы ограничитесь разгромом собственного дома.

Гороскоп на 1 мая 2018 – ВОДОЛЕЙ

Не стоит сегодня брать на себя ответственность за чужую ошибку. С вас в этом случае спросят гораздо строже, чем спросили бы с самого виновника.

Гороскоп на 1 мая 2018 – РЫБЫ

Сегодня вероятны интересные встречи и полезные знакомства. Будьте готовы к восприятию новой для вас информации в больших объемах.

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