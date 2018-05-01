Гороскоп на сегодня, 1 мая 2018: все знаки зодиака
В первый день мая может сложиться не все так гладко, как вы планировали, но не стоит унывать, все лучшее впереди!
Гороскоп на 1 мая 2018 – ОВЕН
Успейте отступить прежде, чем вы серьезно обидите кого-то, кто вам небезразличен. Сегодня вам придется контролировать себя каждую секунду, чтобы не наговорить лишнего.
Гороскоп на 1 мая 2018 – ТЕЛЕЦ
Сегодня вашим козырем будет обезоруживающая честность. Такая тактика поможет приструнить самого грозно противника, ибо крыть-то ему будет и нечем. Правда, этот способ действует лишь на людей с количеством извилин большим либо равным двум.
Гороскоп на 1 мая 2018 – БЛИЗНЕЦЫ
С утра вы будете очень заняты и очень всем нужны. Зато вечер вознаградит вас занятием тихим, спокойным и очень приятным. Главное - до него дожить.
Гороскоп на 1 мая 2018 – РАК
Сегодня вы без особых усилий сможете заставить мир вертеться вокруг вас и в нужном вам направлении. Вопрос только в том, захочется ли вам этого.
Гороскоп на 1 мая 2018 – ЛЕВ
Сегодня рассудочная сторона вашего существа одержит полную победу над эмоциональной. Попытки осмыслить любое движение сердца никогда до добра не доводили, посему постарайтесь не переусердствовать.
Гороскоп на 1 мая 2018 – ДЕВА
Сегодня роль первой скрипки, сколь бы огорчительно это для вас ни звучало, вам принадлежать не будет. Не стоит за нее бороться, вы только испортите себе репутацию.
Гороскоп на 1 мая 2018 – ВЕСЫ
Не стоит сегодня даже и пытаться скрыть хоть что-то от родственников. Во-первых, не выйдет, во-вторых, обидятся. Лучше приготовьте им что-нибудь вкусное на ужин.
Гороскоп на 1 мая 2018 – СКОРПИОН
Сегодня вы будете способны на поистине блестящие импровизации. Чем меньше вы будете заботиться о том, как бы поудачнее выразиться, тем лучше у вас будет получаться.
Гороскоп на 1 мая 2018 – СТРЕЛЕЦ
Если у слона разболится зуб, то самое мудрое, что может предпринять оказавшийся рядом - это быстро куда-нибудь спрятаться. Если уж вам так охота высказать свое мнение, постарайтесь, чтобы оно не достигло ушей чрезмерно заинтересованных лиц.
Гороскоп на 1 мая 2018 – КОЗЕРОГ
Внезапное желание изменить все вокруг, по остроте и утомительности подобное приступу радикулита овладеет вами сегодня. Окружающим крупно повезет, если в своем стремлении реформировать все и вся вы ограничитесь разгромом собственного дома.
Гороскоп на 1 мая 2018 – ВОДОЛЕЙ
Не стоит сегодня брать на себя ответственность за чужую ошибку. С вас в этом случае спросят гораздо строже, чем спросили бы с самого виновника.
Гороскоп на 1 мая 2018 – РЫБЫ
Сегодня вероятны интересные встречи и полезные знакомства. Будьте готовы к восприятию новой для вас информации в больших объемах.