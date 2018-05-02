Гороскоп на сегодня, 2 мая 2018: все знаки зодиака

Гороскоп на 2 мая 2018 – ОВЕН

Большая вероятность депрессивного состояния, травм и обманов. День лучше провести в решении только самых необходимых житейских вопросов, гнать от себя дурные мысли.

Гороскоп на 2 мая 2018 – ТЕЛЕЦ

Можно завязывать новые знакомства, принимать гостей, общаться с партнерами по браку и бизнесу. В это время лучше всего пойдет работа, связанная с украшением окружающего пространства, с общественными и партнерскими отношениями.

Гороскоп на 2 мая 2018 – БЛИЗНЕЦЫ

Можно смело браться за новые начинания, возлагать на себя всевозможные обязательства, которые окажутся посильными. Любая работа в этот день будет спориться. Поэтому лучше всего потратить это время на решение старых неразрешенных проблем.

Гороскоп на 2 мая 2018 – РАК

Довольно противоречивый период. Лучше проявить осторожность и не начинать новых дел. Люди в этот период крайне чувствительны, впечатлительны, в большой степени склонны к обидам. Это состояние отражается как в личном плане, так и в сфере бизнеса.

Гороскоп на 2 мая 2018 – ЛЕВ

Один из чистых дней, светлых, очень спокойный. Основное условие — постоянно находитесь в состоянии гармонии и равновесия, даже если вас кто-то оскорбил или обидел. Этот день поможет наладить отношения с людьми, устранить неразбериху в делах и мыслях.

Гороскоп на 2 мая 2018 – ДЕВА

Сложный день. В идеале — оставаться дома и не посещать людных мест. Лучше всего посвятить время нравственному очищению. Самый неблагоприятный день для заключения брака или других партнерских соглашений.

Гороскоп на 2 мая 2018 – ВЕСЫ

Идеальней день для различных практик, направленных на очищение и тренировку силы духа, прозрения. Желательно уединение, так как нахождение в коллективе чревато конфликтными ситуациями.

Гороскоп на 2 мая 2018 – СКОРПИОН

Любые требующие конкретики дела с трудом находят свое воплощение в реальности. Лучше потратить это время на активный отдых, увлекательное путешествие или посвятить себя искусству. Правда, юридические вопросы или дела, связанные с вложением денег, идут без особых осложнений.

Гороскоп на 2 мая 2018 – СТРЕЛЕЦ

Неплохой и довольно плодотворный период для делового сотрудничества, основанного на взаимопонимании и отсутствии каких-либо разногласий.

Гороскоп на 2 мая 2018 – КОЗЕРОГ

Благоприятное время для быстрых и решительных действий, время, когда надо проявить активность. Однако возможны конфликты, опрометчивые решения.

Гороскоп на 2 мая 2018 – ВОДОЛЕЙ

Настало время принятия самых ответственных решений. Возросшая способность к концентрации внимания на суть проблемы как нельзя лучше позволяют отделить истинно важное от наносного. Можно смело браться за новые начинания, возлагать на себя всевозможные обязательства, которые окажутся посильными.

Гороскоп на 2 мая 2018 – РЫБЫ

Возможна повышенная эмоциональность, впечатлительность. Рекомендуется заниматься всеми домашними делами, создавать домашний уют, заботиться и опекать близких. Заниматься серьезными делами не стоит.